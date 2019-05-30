Почему авария на нефтепроводе "Дружба" опасна для экологии

Потери времени на устранение последствий аварии на нефтепроводе "Дружба"грозят не только дополнительными финансовыми расходами, но и растущими рисками для окружающей среды, предупреждают эксперты, с которыми поговорила DW. Прошло больше месяца после того, как в главный российский экспортный нефтепровод попало до 5 миллионов тонн нефти с превышенным содержанием хлорорганики. Хлорсодержащие соединения обладают сильными коррозийными свойствами и вредят как стенкам трубы, так и оборудованию нефтеперерабатывающих заводов, на которые попадает грязная нефть.

В настоящее время экспорт российской нефти, прекратившийся после аварии на "Дружбе", постепенно нормализуется, сообщают власти РФ. В резервуарах порта Усть-Луга есть только топливо, соответствующее ГОСТу, заявили в министерстве энергетики 29 мая. Ранее отсюда на танкеры было погружено, по разным оценкам, до полутора миллионов тонн загрязненной нефти. По южной ветке "Дружбы" прокачка чистой нефти дошла до Словакии и Чехии (в Венгрии чистую нефть, по сообщениям информагентств, ожидали 29 мая).

Риски коррозии и разлива нефти

Но более мощная, северная, ветка "Дружбы", ведущая в Польшу и Германию, до сих пор парализована. Следующий раунд переговоров с участием польской стороны о том, как очистить трубопровод для поставок кондиционной нефти, состоится 3 июня. Продолжительное нахождение грязной нефти в трубах при повышающейся внешней температуре - наступает лето - усилит коррозийную атаку в надземных участках нефтепровода "Дружбы", заметил в интервью DW Ральф Беслер (Ralph Bäßler), специалист по коррозии и антикоррозийной защите Федерального ведомства по исследованию и испытанию материалов (BAM) при Минэкономики ФРГ.

Наибольшему риску коррозии от хлорорганики подвержены наземные участки трубы

Коррозия увеличит риски разлива нефти, опасается Владимир Чупров из российского отделения международной экологической организации Greenpeace. "Есть опасность нефтяных разливов и попадания нефти в окружающую среду - чем дольше продолжается коррозия, тем выше риски", - сказал Чупров DW.

Конкретные опасения высказал и Дмитрий Нотариус, адвокат гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай, подозреваемой в загрязнении нефти в "Дружбе". Балабай вместе с пятью другими коммерсантами подозревают в намеренном загрязнении нефти в магистральном нефтепроводе.

Говоря об узле слива нефти в Самарской области, через который, по версии следствия, поступила некондиционная нефть, Нотариус заявил местным СМИ: "Температура на улице повышается. Производство остановлено, оно опечатано следствием... Никто сейчас объект не обслуживает. Произойдет катастрофа техногенного характера, взорвется один из трех танкеров - мы будем еще пожинать плоды".

Опасения из-за некондиционной нефти

Обеспокоенность у наблюдателей вызывает судьба некондиционной нефти, находящейся в России. Некоторые НПЗ, судя по неофициальным реакциям из Германии и Польши, столкнулись с проблемами при попытке переработать загрязненную нефть. Станут ли в России тратить усилия на ее переработку? Ведь для ее промышленной утилизации - то есть смешивания с доведением до кондиционного состояния - потребуются десятки миллионов тонн чистой нефти.

"Хороший вопрос, что с ней (некондиционной нефтью. - Ред.) делать дальше. Я просто надеюсь, что ее не сольют, не закопают в землю. Очень надеюсь", - отметил руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.

По косвенным признакам - повышение доли хлорорганики в российской нефти, которая поступает на экспорт из порта в Новороссийске - можно заключить, что некондиционная нефть из "Дружбы" уже смешивается там с чистой. Но резервуаров в Новороссийске физически не хватит, чтобы вместить весь объем грязной нефти из "Дружбы". Россия столкнется с логистическими сложностями, предупреждают эксперты: надо найти емкости не только для хранения некондиционной нефти, но и той, что предназначена для транзита за рубеж, но из-за простоя нефтепровода хранится в России.

Нефтепровод "Дружба" и его ответвления - в том числе в порт Усть-Луга

"У нас должно вызывать беспокойство то, что у аварии могут быть экологические последствия в России, или Беларуси, или в Украине, - сообщил в интервью DW профессор Технического университета Мюнхена Тим Бюте (Tim Büthe). - Учитывая историю экологических инцидентов в России, едва ли можно доверять тому, что Москва с полной ответственностью отнесется к задаче утилизации".

Чупров ожидает, что некондиционная нефть частично окажется у небольших полулегальных переработчиков нефти в России: "Это не только НПЗ на Северном Кавказе, поставляющие на рынки некачественные бензин или дизель: целый рынок такой существует, куда-то пристроят".

Комментируя реверсные поставки грязной нефти обратно в Россию, профессор университета в шотландском Абердине и приглашенный профессор Томского университета Тина Солиман Хантер также обратила внимание на экологические риски. "Чем больше загрязненная нефть транспортируется, тем выше риски загрязнения окружающей среды", - сказала Хантер в интервью DW.

У "Дружбы" конечный ресурс

В целом наблюдатели критически отзываются о перспективах нефтепровода "Дружба", построенного еще в 1960-е годы для транспортировки нефти в Европу. "Я думаю, будущее России в том, чтобы создавать и усиливать инфраструктуру, не связанную с советским прошлым", - полагает Хантер.

Владимир Чупров из Greenpeace видит в аварии "еще одно доказательство того, почему от нефти как от энергетического источника следует отказываться". Комментарии относительно аварии на "Дружбе" слишком концентрируются на конкретных деталях, говорит он: "Мне кажется, что главный урок, который преподал этот инцидент: ископаемая энергетика, которая предполагает сложнейшую логистику, находится в зоне высокого риска. Одна авария, даже случайное действие, может поставить под угрозу энергетическую систему в нескольких странах. Россия теряет миллиарды от того, что перекрыт нефтепровод".

В России сегодня, по мнению Чупрова стоит вопрос, как дальше развиваться: в сторону крупных проектов традиционной энергетики или в сторону "возобновляемой и децентрализованной энергетики, когда выпадение ветровой турбины или солнечной панели не несет угрозы всей энергосистеме". Как резюмировал Чупров: "Авария на "Дружбе" - это еще один звоночек: "Ребята, это дорого, это сложно, это опасно". Вот сколько таких звоночков нужно, чтобы наши проснулись?".

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