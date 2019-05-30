Почему авария на нефтепроводе "Дружба" опасна для экологии

Чем дольше длится остановка главного экспортного нефтепровода России, тем выше не только финансовые потери, но и риски для экологии. Пора задуматься об альтернативах, сказали DW эксперты.
Потери времени на устранение последствий аварии на нефтепроводе "Дружба"грозят не только дополнительными финансовыми расходами, но и растущими рисками для окружающей среды, предупреждают эксперты, с которыми поговорила DW. Прошло больше месяца после того, как в главный российский экспортный нефтепровод попало до 5 миллионов тонн нефти с превышенным содержанием хлорорганики. Хлорсодержащие соединения обладают сильными коррозийными свойствами и вредят как стенкам трубы, так и оборудованию нефтеперерабатывающих заводов, на которые попадает грязная нефть.
В настоящее время экспорт российской нефти, прекратившийся после аварии на "Дружбе", постепенно нормализуется, сообщают власти РФ. В резервуарах порта Усть-Луга есть только топливо, соответствующее ГОСТу, заявили в министерстве энергетики 29 мая. Ранее отсюда на танкеры было погружено, по разным оценкам, до полутора миллионов тонн загрязненной нефти. По южной ветке "Дружбы" прокачка чистой нефти дошла до Словакии и Чехии (в Венгрии чистую нефть, по сообщениям информагентств, ожидали 29 мая).
Риски коррозии и разлива нефти
Но более мощная, северная, ветка "Дружбы", ведущая в Польшу и Германию, до сих пор парализована. Следующий раунд переговоров с участием польской стороны о том, как очистить трубопровод для поставок кондиционной нефти, состоится 3 июня. Продолжительное нахождение грязной нефти в трубах при повышающейся внешней температуре - наступает лето - усилит коррозийную атаку в надземных участках нефтепровода "Дружбы", заметил в интервью DW Ральф Беслер (Ralph Bäßler), специалист по коррозии и антикоррозийной защите Федерального ведомства по исследованию и испытанию материалов (BAM) при Минэкономики ФРГ.
Коррозия увеличит риски разлива нефти, опасается Владимир Чупров из российского отделения международной экологической организации Greenpeace. "Есть опасность нефтяных разливов и попадания нефти в окружающую среду - чем дольше продолжается коррозия, тем выше риски", - сказал Чупров DW.
Конкретные опасения высказал и Дмитрий Нотариус, адвокат гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай, подозреваемой в загрязнении нефти в "Дружбе". Балабай вместе с пятью другими коммерсантами подозревают в намеренном загрязнении нефти в магистральном нефтепроводе.
Говоря об узле слива нефти в Самарской области, через который, по версии следствия, поступила некондиционная нефть, Нотариус заявил местным СМИ: "Температура на улице повышается. Производство остановлено, оно опечатано следствием... Никто сейчас объект не обслуживает. Произойдет катастрофа техногенного характера, взорвется один из трех танкеров - мы будем еще пожинать плоды".
Опасения из-за некондиционной нефти
Обеспокоенность у наблюдателей вызывает судьба некондиционной нефти, находящейся в России. Некоторые НПЗ, судя по неофициальным реакциям из Германии и Польши, столкнулись с проблемами при попытке переработать загрязненную нефть. Станут ли в России тратить усилия на ее переработку? Ведь для ее промышленной утилизации - то есть смешивания с доведением до кондиционного состояния - потребуются десятки миллионов тонн чистой нефти.
"Хороший вопрос, что с ней (некондиционной нефтью. - Ред.) делать дальше. Я просто надеюсь, что ее не сольют, не закопают в землю. Очень надеюсь", - отметил руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.
По косвенным признакам - повышение доли хлорорганики в российской нефти, которая поступает на экспорт из порта в Новороссийске - можно заключить, что некондиционная нефть из "Дружбы" уже смешивается там с чистой. Но резервуаров в Новороссийске физически не хватит, чтобы вместить весь объем грязной нефти из "Дружбы". Россия столкнется с логистическими сложностями, предупреждают эксперты: надо найти емкости не только для хранения некондиционной нефти, но и той, что предназначена для транзита за рубеж, но из-за простоя нефтепровода хранится в России.
Нефтепровод "Дружба" и его ответвления - в том числе в порт Усть-Луга
"У нас должно вызывать беспокойство то, что у аварии могут быть экологические последствия в России, или Беларуси, или в Украине, - сообщил в интервью DW профессор Технического университета Мюнхена Тим Бюте (Tim Büthe). - Учитывая историю экологических инцидентов в России, едва ли можно доверять тому, что Москва с полной ответственностью отнесется к задаче утилизации".
Чупров ожидает, что некондиционная нефть частично окажется у небольших полулегальных переработчиков нефти в России: "Это не только НПЗ на Северном Кавказе, поставляющие на рынки некачественные бензин или дизель: целый рынок такой существует, куда-то пристроят".
Комментируя реверсные поставки грязной нефти обратно в Россию, профессор университета в шотландском Абердине и приглашенный профессор Томского университета Тина Солиман Хантер также обратила внимание на экологические риски. "Чем больше загрязненная нефть транспортируется, тем выше риски загрязнения окружающей среды", - сказала Хантер в интервью DW.
У "Дружбы" конечный ресурс
В целом наблюдатели критически отзываются о перспективах нефтепровода "Дружба", построенного еще в 1960-е годы для транспортировки нефти в Европу. "Я думаю, будущее России в том, чтобы создавать и усиливать инфраструктуру, не связанную с советским прошлым", - полагает Хантер.
Владимир Чупров из Greenpeace видит в аварии "еще одно доказательство того, почему от нефти как от энергетического источника следует отказываться". Комментарии относительно аварии на "Дружбе" слишком концентрируются на конкретных деталях, говорит он: "Мне кажется, что главный урок, который преподал этот инцидент: ископаемая энергетика, которая предполагает сложнейшую логистику, находится в зоне высокого риска. Одна авария, даже случайное действие, может поставить под угрозу энергетическую систему в нескольких странах. Россия теряет миллиарды от того, что перекрыт нефтепровод".
В России сегодня, по мнению Чупрова стоит вопрос, как дальше развиваться: в сторону крупных проектов традиционной энергетики или в сторону "возобновляемой и децентрализованной энергетики, когда выпадение ветровой турбины или солнечной панели не несет угрозы всей энергосистеме". Как резюмировал Чупров: "Авария на "Дружбе" - это еще один звоночек: "Ребята, это дорого, это сложно, это опасно". Вот сколько таких звоночков нужно, чтобы наши проснулись?".
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