Почаевская лавра намерена пользоваться своими объектами, несмотря на решение Киева

Несмотря на то, что украинский Минюст отменил регистрацию объектов Почаевской лавры за этим монастырем в Тернопольской области, относящимся к Украинской православной церкви Московского патриархата, в лавре уверены, что смогут и в дальнейшем пользоваться постройками. "Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря Украинской православной церкви", - написал в Facebook глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов в субботу, 24 ноября.

По его утверждению, по состоянию на сегодняшний день договор о пользовании храмами, колокольней, кельями и другими сооружениями Почаевской лавры мужским монастырем УПЦ (МП), заключенный 15 лет назад, является действующим и не отмененным. "Обращаю внимание: решение Минюста об отмене государственной регистрации (исключение из реестра записи) о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании от 2003 года. В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации", - уточнил протоиерей, подчеркнув, что решение Минюста может быть отменено в судебном порядке.

В Московском патриархате отмену передачи объектов Почаевской лавры в пользование УПЦ МП расценили как "подготовку масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы". Об этом заявил зампредседателя Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

Антирейдерская комиссия Минюста отобрала строения лавры

Накануне, 23 ноября, комиссия украинского министерства юстиции по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации, удовлетворив жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, отменила "незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры". Об этом сообщила первый замминистра юстиции Украины Елена Сукманова.

По ее словам, члены "антирейдерской" комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил госрегистрацию права пользования ряда сооружений Почаевской Лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) с нарушениями требований действующего законодательства. "Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ в государственный реестр прав на недвижимое имущество", - говорится в сообщении министерства юстиции.

Свято-Успенская Почаевская лавра - крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь Западной Украины. Решение о ее передаче юридическому лицу, подконтрольному УПЦ МП, было принято в 2003 году во время премьерства Виктора Януковича. После Майдана 2014 года лавра в городе Почаеве пользуется в Украине славой "оплота русского мира в Западной Украине".

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