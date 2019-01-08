 Похититель данных в ФРГ заявил, что хотел позлить политиков | Новости из Германии о Германии | DW | 08.01.2019

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Германия

Похититель данных в ФРГ заявил, что хотел позлить политиков

Юноша, задержанный по подозрению в краже данных немецких знаменитостей, объяснил свои действия злостью на политиков. Его отпустили на свободу.

Бинарный код и клавиатура компьютера

Гражданин Германии, подозреваемый в масштабной краже и публикации в Twitter данных немецких политиков, заявил на допросе, что действовал в одиночку. Мотивом своих действий он назвал злость на политиков, вызванную их заявлениями и действиями. Об этом сообщил на специально созванной пресс-конференции во вторник, 8 января, прокурор федеральной земли Гессен Георг Унгефук (Georg Ungefuk). По словам Унгефука, после признательных показаний 20-летний юноша был отпущен на свободу: так как угроза того, что он может попытаться скрыться от правосудия, отсутствует.

По данным прокуратуры, при обыске не было найдено материалов, свидетельствующих о связи подозреваемого с правыми радикалами.

Контекст

В Сети появились личные данные сотен немецких политиков и VIP-персон. Пока неясно, идет ли речь о хакерской атаке или преднамеренной утечке сведений. DW - о ходе расследования. (04.01.2019)

Публикация личных данных и переписки сотен немецких политиков и журналистов, полученных в результате хакерского взлома, снова остро поставила вопрос о компьютерной безопасности. (04.01.2019)

Несколькими часами ранее Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) сообщило, что по подозрению в причастности к масштабной краже личных данных немецких политиков и VIP-персон полиция задержала 20-летнего мужчину из земли Гессен.

Сведения о сотнях немецких политиков, VIP-персонах, деятелях искусства, журналистах были обнародованы в интернете в конце декабря 2018 года. Власти сообщили об этом лишь 4 января. В Сеть попали, в частности, номера домашних и сотовых телефонов, факсов, адреса электронной почты, переписка в социальных сетях и чатах, паспортные данные и номера кредитных карт, оплаченные счета, банковские выписки, партийные списки.

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    12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.

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    Вирус Petya

    В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

  • ноутбук на фоне зала заседаний бундестага

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

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    В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

  • Хиллари Клинтон

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Против Хиллари

    В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

  • экраны компьютеров

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Партия Меркель под прицелом

    В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

  • пробирки с допинг-пробами под замком

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Допинговый взлом

    В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

  • логотип Yahoo

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    500 млн аккаунтов Yahoo

    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


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Кибербезопасность в Германии: Берлин готов отразить атаки хакеров из РФ

Контекст

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

Сообщения о взломах, утечках личных данных и хакерских атаках появляются регулярно. Многих хакеров подозревают в связях со спецслужбами РФ. Но не только. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях. (24.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кибербезопасность в Германии: Берлин готов отразить атаки хакеров из РФ  

Есть ли связь между хакерами из РФ и взломом правительственной сети ФРГ? (02.03.2018)  

Общество поддержки жертв российских хакеров – "Заповедник"  

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