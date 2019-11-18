 ″Потсдамские встречи″: Россия вернула корабли Украине и дрейфует к Китаю? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.11.2019

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Россия

"Потсдамские встречи": Россия вернула корабли Украине и дрейфует к Китаю?

Европа и РФ находятся между двумя центрами силы - США и КНР. О том, как Брюсселю и Москве наладить общение, чтобы встроиться в новую парадигму, спорили участники "Потсдамских встреч" в Москве.

Участники Потсдамских встреч сидят за столом в президиуме

Участникам "Потсдамских встреч" было что обсудить

В понедельник, 18 ноября, в московском отеле "Метрополь" состоялся очередной раунд "Потсдамских встреч", в котором приняли участие российские и немецкие политики, парламентарии и эксперты. В качестве организаторов традиционно выступили Германо-российский форум и Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

Тема основной дискуссии была обозначена так: "Европа между глобальными вызовами и национальными интересами". Участники конференции обсудили жизнеспособность идеи общего пространства "От Лиссабона до Владивостока" и затронули ряд острых вопросов, касающихся отношений России и Украины.

Почему РФ вернула суда Украине?

В день открытия "Потсдамских встреч" в Москве стало известно о том, что Россия передала Украине буксир "Яны Капу" и катера "Никополь" и "Бердянск", задержанные в ноябре 2018 года после инцидента в районе Керченского пролива. В МИД РФ объяснили это завершением следственных мероприятий. Участники конференции дали свои оценки случившемуся. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал возвращение катеров "расстановкой всех точек над i" - по его выражению, событие имеет позитивный характер, поскольку теперь очевидно, что "подобного рода провокаций" со стороны Украины больше не будет.

Константин Косачев (фото из архива)

Константин Косачев (фото из архива)

"Инцидент в Керчи год назад был одним из элементов реализации последовательной политики прежнего украинского руководства, направленной на то, чтобы провоцировать Москву на ответную реакцию, а затем докладывать об этом западным партнерам в качестве подтверждения агрессивности России и невозможности продолжать отношения с ней без поддержки Запада. Это была бесхитростная тактика", - пояснил он.

По мнению Косачева, действия России были единственно верными, хотя для нее и "не было самоцелью удержание в заключении украинских моряков". "Было понятно, что провокация срежиссирована тогдашними украинскими властями", - указал он, выразив надежду на то, что новые власти не пойдут на "подобного рода провокации".

Маттиас Платцек

Маттиас Платцек

Председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек (Matthias Platzeck) был более сдержан в оценках, заявив, что считает возвращение Россией украинских судов частью "последовательных мероприятий" к 9 декабря - дате саммита "нормандский четверки". Встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции должна пройти в Париже и будет посвящена урегулированию конфликтной ситуации на Донбассе.

"Очень дальновидно (со стороны России. - Ред.) сделать те вещи, которые ведут к деэскалации. Мы можем получить содержательный результат встречи. Я испытываю оптимизм и надеюсь, что к 9 декабря у нас будут только хорошие новости", - сказал Платцек.

Азиатский фактор меняет парадигму т Лиссабона до Владивостока"

Одной из главных тем встречи стало обсуждение возможности создания в текущих политических и экономических реалиях единого экономического пространства "от Лиссабона до Владивостока". Разговор по большей части шел о том, как эта парадигма может поменяться с учетом активизации азиатских экономик, и кто больше заинтересован в интеграции с ними - Европа или Россия.

Александер Ламсдорф отвечает на вопросы журналистки DW

Александер Ламсдорф (фото из архива)

"Мир вступил в эпоху мышления в категориях больших пространств - будь то пространство "Лиссабон - Владивосток" или даже "Ванкувер - Донецк". Можно попытаться обогнуть и всю землю - от Лиссабона до Шанхая", - отметил зампредседателя парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff). По его словам, игнорировать "невероятный экономический рост Китая" невозможно. Поэтому и Россия, и ЕС должны это учитывать.

Россия дрейфует в сторону Китаяпотому что он не смотрит на нее свысока?

Маттиас Платцек согласился с тем, что за последние 15 лет мир поменялся и постепенно трансформируется в мир экономических полюсов: "С этим ничего не сделаешь. Один полюс - это азиатские страны, они "голодны", им многого хочется, у многих большой потенциал. Второй - это США. Это будет центр сил не без военного компонента. Остается неопределенной роль Европы и России".

Контекст

На российско-германской конференции в Берлине обсуждали ситуацию в мире, роль отношений России и США, перспективы урегулирования ситуации в Донбассе и угрозы проекту "Северный поток-2". (15.05.2019)

Может ли Москва поступать с Берлином так, как ей заблагорассудится? Позиция немецкой делегации в ПАСЕ и на форуме "Петербургский диалог" вызывает много вопросов, пишет Йорг Химмельрайх. (10.10.2018)

На саммите G20 США и Китай устроили экономический передел мира. А вот президенту РФ досталась лишь роль одного из участников встречи в Буэнос-Айресе, не более того, считает Константин Эггерт. (03.12.2018)

Кремль долго мечтал о многополярном мире. Теперь Трамп претворяет эту мечту в жизнь. У Путина есть шанс присоединиться к процессу - на условиях Вашингтона, считает Константин Эггерт. (25.10.2018)

Участники германо-российской конференции не возлагают особых надежд на переговоры Ангелы Меркель с Владимиром Путиным 18 мая на берегу Черного моря. (17.05.2018)

По мнению главы Германо-российского форума, у европейцев до сих пор нет стратегии в отношении складывающегося мироустройства: "Мы пока не знаем, чего хотим, но точно хотим в ближайшие пару лет внести свой вклад в этот процесс. Россия же, очевидно, дрейфует в сторону Китая. Мы будем включать и Россию в свою орбиту". Александер Ламбсдорф согласился с тем, что в мире сегодня есть два полюса - Китай и США, однако, по его убеждению, Россия больше "заинтересована в том, чтобы ориентироваться на Европу".

С российской стороны обоим представителям Германии довольно эмоционально отвечал Константин Косачев. "Мне не нравится тезис, что Россия дрейфует в сторону Китая, - парировал он. - Сотрудничеством с Китаем мы не хотим напомнить о себе объединенной Европе и антагонизировать по отношению к США. У нас достаточно центростремительных направлений. Мы (с Китаем. - Ред.) принимаем друг друга такими, какие мы есть, и не пытаемся изменить, не вмешиваемся во внутренние дела друг друга".

По его словам, несмотря на очевидную разницу в экономическом и демографическом  потенциалах, отношения между Москвой и Пекином сохраняют в себе все необходимые признаки равенства. "Никогда ни на одном этапе переговоров я не слышал от китайских собеседников попыток говорить свысока, - заверил Косачев. - Это всегда был заинтересованный разговор на равных. Чего нам не всегда хватает с европейскими и американскими партнерами".

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    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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"Петербургский диалог": о безвизе для молодежи РФ, "потеплении" и противоречиях между Берлином и Москвой

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В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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