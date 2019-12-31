Потребительская корзина 2020, или Как свести концы с концами в России

С 1 января 2020 года расчетная стоимость потребительской корзины в среднем по России составит 11,2 тысячи рублей в месяц. Одна половина - 5,6 тысячи - это расходы на продовольствие, вторая - на непродовольственные товары и услуги, соответственно, по 2,8 тысячи рублей. Эксперты, с которыми беседовала DW, считают, что нынешняя модель потребительской корзины требует существенной корректировки, поскольку не учитывает некоторые жизненно важные расходы и не может гарантировать сохранения здоровья, а также приемлемого уровня жизни.

Две половины одной потребительской корзины

Действующая модель потребительской корзины была принята в 2013 году. Состав ее продовольственной половины четко регламентирован и включает в себя список продуктов питания, объемы которых рассчитаны на год для четырех категорий - для всего населения в среднем, для трудоспособных граждан, для пенсионеров и для детей. Стоимость потребительской корзины равна величине прожиточного минимума, который утверждается раз в квартал.

В московском супермаркете

Продовольственная часть корзины состоит из одиннадцати позиций: хлебобулочные изделия, картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские товары, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молочные продукты, яйца, растительное масло и прочее (соль, чай, кофе, какао, специи).

Вторая половина корзины - непродовольственные товары и услуги - высчитывается так называемым досчетным способом: четкого списка непродовольственных товаров и услуг нет, но есть денежная сумма, которую предполагается на них потратить. И эта сумма должна быть равна стоимости продовольственной части.

Много хлеба и мало фруктов

Указанные выше цифры - средние по стране. Но в каждом регионе устанавливается свой прожиточный минимум. Самый низкий он в Мордовии. Ее жителям должно хватать 4,6 тысячи рублей на продукты и по 2,3 тысячи на услуги и непродовольственные товары. Самая дорогая потребительская корзина - у трудоспособного москвича - 20 195 рублей. DW решила посчитать, что на эти деньги работающий москвич может себе позволить купить.

Москвичу предлагают съедать в месяц 10 кило хлеба

Итак, в месяц на еду отводится 10 097 рублей. Если распределить годовые нормативы на двенадцать месяцев, получится 10,5 кг хлеба, 8,4 кг картофеля, 9,6 кг овощей, 5 кг фруктов, два кило сахара, 4,9 кг мяса, 1,5 кг рыбы, 24 литра молока и молочных продуктов, 17,5 яиц, 0,9 литра масла и меньше полкилограмма кофе, чая и специй. В сутки по ряду позиций получается довольно скудный рацион - 160 граммов фруктов, 50 граммов рыбы, 60 граммов сахара, половина яйца и 10 граммов кофе.

Однако даже при таком раскладе, судя по всему, москвичу придется сократить продуктовый паек, потому что остающихся в корзине 5 тысяч на услуги и 5 тысяч на непродовольственные товары ему явно не хватит. Один проезд в метро в месяц будет стоить около 2 тысяч рублей, оставшихся на долю услуг 3 тысяч с трудом хватит на оплату жилья (и это в случае не аренды, а владения собственной квартирой). Расходы на другие услуги, в частности сотовую связь, интернет и текущие нужды, придется добирать из продуктовой части или из средств, предназначенных на непродовольственные товары.

Какие расходы не предусмотрены потребительской корзиной

"Действующая продуктовая корзина в принципе позволяет сохранить здоровье, если следовать ее нормам потребления, но проблема в том, что денег на все остальные расходы для обеспечения минимального потребления не хватает. Поэтому люди часто вынуждены экономить на питании для покупки других первоочередных товаров и для расплаты по кредитам или долгам", - заявил DW завлабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.

На осетрину и стерлядь расходы в потребительской корзине не предусмотрены

По его словам, причиной некачественного питания становится и то, что Росстат для определения стоимости потребительской корзины выделяет целые продуктовые группы, из которых люди выбирают самые дешевые товары. Например, человек может есть фрукты, но это будут самые дешевые бананы, из категории "мясопродукты" он выберет самую дешевую колбасу и так далее.

Кроме того, продуктовая корзина не предполагает питания вне дома, что также составляет значительную статью расходов работающего человека. По этой причине в Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН настаивают на пересмотре потребительской корзины и включении в нее таких пунктов, как витамины и питание вне дома.

Важным упущением, по мнению Вячеслава Бобкова, является и то, что непродовольственная часть не содержит четких нормативов. В результате общая стоимость корзины существенно занижается, а для части населения остаются недоступными такие важные элементы современной жизни, как компьютер, лекарства и лечение. Не предусмотрена текущей корзиной и возможность решения жилищной проблемы и создания финансового резерва.

Новая модель корзины и уровень бедности в России

Ученый обращает внимание на то, что в развитых странах в состав потребительской корзины также включаются расходы на образование, здравоохранение, досуг, питание вне дома, аренду жилья.

В Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН предлагают новую модель корзины, которая содержала бы четкий перечень непродовольственных товаров и услуг. К последним, в частности, относятся услуги ЖКХ, транспорт, связь, образование, медицина, юридические, банковские, страховые и бытовые услуги. Правительство намерено пересмотреть модель потребительской корзины россиян к началу 2021 года, но описанный метод, скорее всего, принят не будет. Известно, что Минтруда его не поддерживает.

По подсчетам самого Института РАН, новая методика сделает корзину примерно в три раза дороже. Это означает, что государству пришлось бы признать, что уровень бедности в стране в несколько раз выше объявленного (сегодня доходы ниже прожиточного минимума официально имеют более 20 миллионов россиян, именно они считаются бедными). "Нынешний уровень бедности автоматически превратится в уровень нищеты, а бедными придется признать преобладающую часть населения", - заявил DW гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Нынешнюю корзину проще отстаивать перед законодателями. Меньше неудобных вопросов - почему россиянам нужно столько пар обуви или транспортных поездок, а не столько", - объясняет Бобков логику властей. По его мнению, правительство, скорее всего, пугает и большая доля расходов на платные услуги: "В 2010-2012 годах, непосредственно перед обоснованием действующей сегодня корзины, эти расходы уже практически сравнялись с расходами на питание. Чтобы удешевить корзину и решили применять досчетный метод. Рассуждали так: обеспечим минимальные расходы на питание, а остальное - как получится".

Смотрите также:

Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага Роскошные автомобили по цене квартиры На парковках столичных торговых центров зачастую трудно найти свободное место, а стоимость некоторых припаркованных лимузинов нередко превышает цену квартиры в новостройках.

Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага Хрущевки в престижных районах На западе Москвы, который считается одной из наиболее престижных частей столицы, встречаются и хрущевки. Из соображений экономии места в квартире люди прибегают к разного рода хитростям.

Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага Продукты для состоятельных москвичей В одном из самых дорогих супермаркетов российской столицы цены на некоторые продукты питания на порядки превышают среднерыночные по Москве.

Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага Напоминание о 90-х Когда не получается взять кредит, москвичи несут ценности в ломбарды, которые, как и в 90-е годы, пользуются спросом, особенно у пожилых людей.

Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага Товары не для всех В центре Москвы расположились самые дорогие бутики. В одном из них покупателям предлагаются рубашки по цене, лишь немного недотягивающей до минимального размера оплаты труда.

Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага Самое дешевое жилье Среди приезжих популярностью по-прежнему пользуются общежития, часто существующие в Москве полулегально или вовсе нелегально.

Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага Не всем по карману Бутылкой коньяка за 3 тысячи евро москвича не удивить.

Москва-2017: от милостыни до роскоши два шага Как свести концы с концами Московские пенсионеры считаются в России счастливчиками: они получают от мэрии надбавки к пенсии. Однако и это многим пожилым людям не позволяет сводить концы с концами. Автор: Евлалия Самедова, Москва

