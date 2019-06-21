Потерял кошелек: в какой стране больше шансов, что его вернут

Вы нашли кошелек. В нем - крупная сумма денег. Ваши действия? Не пугайтесь, вас не снимают скрытой камерой, но, возможно, вы стали участником глобального эксперимента. Ученые из Швейцарии и США провели его в 335 городах в 40 странах. Всего по миру было разбросано более 17 тысяч кошельков. Забегая вперед, скажем: больше половины - около восьми тысяч - вернули.

Чем больше денег, тем честнее люди

Почему вообще ученые взялись за такую тему? Все дело в честности. Честность - основа экономических отношений и общественной жизни. "Без честности нарушаются обещания, не выполняются договорные обязательства, не уплачиваются налоги, а государство становится коррумпированным", - пишут в своем докладе ученые.

В ходе эксперимента они также опросили ведущих экономистов, чтобы те сделали свой прогноз. Большинство из них были уверены, что люди не будут возвращать пропажу. Оказалось, что они ошибались.

Интересные детали о содержимом того самого кошелька: помимо денег в нем лежали ключи и визитная карточка, информация на которой была напечатана на местном языке. У подобравшего кошелек должно было сложиться впечатление, что потерявший его - человек местный. Деньги были в национальной валюте.

Результаты этого глобального исследования ученых поразили. Главный вывод: чем больше было в кошельке денег, тем честнее вели себя люди. Конечно, не всегда и не везде. Диапазон "гражданской честности", как ее называют ученые, варьируется от 14 до 76 процентов в выбранных странах.

Кто прошел проверку на честность

Так кто же прошел проверку на честность? Какое место заняла Россия в рейтинге, составленном учеными? "Россия - посередине, - комментирует DW Кристиан Цюнд (Christian Zünd), соавтор глобального исследования. - Скажем так, в верхней части рейтинга. У нее такие же позиции, как, например, у Испании, Румынии. Чуть лучше, чем у Канады, США, Великобритании". Получается, россияне честнее американцев? "Ну, по крайней мере, когда речь идет о том, чтобы сделать одолжение незнакомому человеку. Россияне готовы это сделать скорее, чем американцы или англичане".

Кристиан Цюнд

Эксперимент с кошельком проводился в таких российских городах, как Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Екатеринбург. По среднему показателю - кошелек без денег и с деньгами - самыми честными оказались жители Нижнего Новгорода. На последнем месте - омичи. А вот если рассматривать отдельный показатель "кошелек с деньгами", его скорее всего вернут в Казани и Нижнем Новгороде: так поступили более 73 процентов жителей этих городов, ставших участниками эксперимента. Самый низкий показатель - в Новосибирске. Кошелек с деньгами вернул каждый второй.

Первую строчку рейтинга заняла Швейцария. "Швейцария занимает верхнюю строчку, когда речь идет о возврате портмоне, в которых не было денег, - поясняет ученый. - С деньгами чаще всего возвращали в Швеции, Дании, Новой Зеландии. В целом можно сказать, что топовые позиции заняли более богатые страны, с давними традициями демократических институтов. Это страны, где нет сильного неравенства в обществе. Например, все страны Скандинавии". Германия вошла в топ-10 стран с самыми честными гражданами, оказавшись на девятом месте.

Любопытно, что Китай занял последнее место. "Нас это удивило, - признался ученый. Правда, надо сказать, что на последнем месте китайцы оказались с пустым кошельком. Портмоне с наличностью они возвращали охотнее. Здесь в последних строчках оказались Мексика, Гана, Кения, Казахстан. Мы поняли, что штрафы и наказания не являются мотивирующими факторами для людей. От этого они не возвращают пропажу быстрее. Мы протестировали это в США, где есть большие различия в штатах".

Тут надо сказать еще об одной детали эксперимента. Один из участников проекта, войдя в одно из общественных зданий (банк, музей, театр, отделение почты или полиции), подходил к сотруднику на стойке регистрации и говорил примерно следующее: "Я подобрал кошелек на улице за углом. Кто-то потерял. Я очень тороплюсь, не могли бы связаться с его владельцем". 100 дней ученые проверяли ящик электронной почты "фиктивного" пострадавшего (е-мейл был указан на визитной карточке). В среднем по всем странам кошелек без денег (их не вынули, он был пустым изначально) вернули около 40 процентов, с деньгами - каждый второй.

Может, люди возвращали кошелек потому, что денег в нем было не так много? Примерно 14 долларов. Чтобы проверить такое предположение, ученые решили увеличить сумму до 94 долларов 15 центов. Кошельки с такой суммой они "раскидали" в трех странах - Великобритании, Польше и США. Итак, без денег кошелек вернули 46 процентов, с небольшой суммой - 61 процент, и с большой суммой - 72 процента.

Мы уже сказали, что больше половины кошельков ученым вернули. Вернули, но, может быть, пустой, подумают скептики. Нет, собрав кошельки, ученые недосчитались только 2 процентов от общего содержимого.

Смотрите также:

Жизнь в Германии: модный курс немецкой экономии

Модный курс немецкой экономии Бухучет по-домашнему Контроль средств, пополняющих бюджет и убывающих из него, - лучший способ предотвратить большие прорехи в финансах. На листе бумаги или в таблице Excel специалисты рекомендуют фиксировать в первую очередь ежемесячные траты, которых не избежать, - например, квартплата, страховка, кредит и т.д. Так можно отследить, сколько остается на книги, одежду и вечеринки.

Модный курс немецкой экономии Деньги в банке Сумму, оставшуюся после вычета постоянных издержек, проще распределить, если воспользоваться "принципом банок". Пустые емкости помогут определить категории расходов (учебные материалы, путешествия, новая сумочка, лакомства и т.п.) и расставить приоритеты. Банку, отведенную под то, что вам кажется наиболее важным, следует заполнять в первую очередь.

Модный курс немецкой экономии Шопинг по плану Избежать стихийных приобретений, о которых потом придется сожалеть, поможет и план покупок. Со списком необходимых продуктов вы меньше рискуете отправить в корзину то, без чего вполне можете обойтись. Поможет в этом ряд мобильных приложений. Кроме того, важно не посещать супермаркет на голодный желудок и отводить на совершение покупок ограниченное время.

Модный курс немецкой экономии По статусу положено Обладателю студенческого билета в Германии положен не только проездной со скидкой. С его помощью можно сэкономить на походе в кино или музей, покупке мобильного телефона или подключении интернета. Студенческие тарифы предлагают в некоторых парикмахерских и фирмах по прокату автомобилей. О скидках можно узнать, например, на сайте www.studententarife.org.

Модный курс немецкой экономии Двойная польза Посещение фитнес-клуба - серьезная нагрузка для скромного бюджета. Поддерживать здоровый образ жизни в более щадящем режиме для кошелька можно, занимаясь спортом при университете. Каждый семестр немецкие вузы предлагают большое разнообразие курсов - от йоги до верховой езды, совершенно бесплатно или за минимальный взнос. Стать их участниками могут не только студенты, но и вольные слушатели.

Модный курс немецкой экономии С барахолки Одежда секонд-хенд придется не каждому по вкусу, но некоторые вещи молодежь в Германии активно приобретает именно в подержанном виде. Самый ходовой товар - учебники. Нередко на досках объявлений в вузах предлагают мебель, ноутбуки и цифровые камеры. Еще один востребованный б/у предмет - велосипед. Купить его можно на барахолке или специальных базарах, которые устраивают во дворах университетов.

Модный курс немецкой экономии Ты - мне, я - тебе Чтобы купить новый наряд, совсем не обязательно отправляться в магазин. Сэкономить средства помогут специальные сайты по обмену вещами - например, Tauschbörse.de или Kleiderkreisel.de. Правда, при покупке придется оплатить стоимость пересылки. Недостаток в том, что одежда, не подошедшая по размеру, как правило, возврату не подлежит.

Модный курс немецкой экономии Фудшеринг Идея обмена продуктами питания позволяет сберечь не только природные ресурсы, но и деньги. На порталах фудшеринга предлагают продукты, пригодные для еды, но оказавшиеся лишними или не очень товарного вида. По такому же принципу в некоторых городах Германии работают и общественные холодильники. А на карте портала Mundraub.org указаны места, где произрастают плоды и ягоды, предназначенные для всех.

Модный курс немецкой экономии Сделай сам Сломался велосипед? Перегорел миксер? Цены на услуги по ремонту в Германии высокие. Сэкономить на них можно, заглянув в кафе-мастерскую - Repair Cafe. Его работники подскажут, каким образом можно дать полюбившейся вещи вторую жизнь, устранять же неисправность придется самому. Для студентов некоторые такие мастерские работают бесплатно.

Модный курс немецкой экономии Деньги не на ветер Лето - время путешествий. Избежать лишних расходов помогут не только бюджетные авиалинии. Если позволяет время, то по странам Европы дешевле передвигаться на рейсовом автобусе или автомобиле, воспользовавшись сервисом сайтов по поиску попутчиков. Автор: Татьяна Вайнман



__________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp.