 Потепление климата: в Германии собирают урожай батата (фото) | Кадр дня | DW | 22.09.2019

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Кадр за кадром

Потепление климата: в Германии собирают урожай батата (фото)

До сих пор большая часть сладкого картофеля в Германию поступает из Китая.

Гюльцов

Гюльцов • Родиной сладкого картофеля считаются Перу и Колумбия. Он давно популярен в Азии, Америке и Африке. Некоторое время назад этот овощ стал также постоянно присутствовать в ассортименте многих немецких супермаркетов. В Германию большая часть поступает из Китая, но в прошлом году здесь начали многолетний эксперимент по выращиванию батата на месте. Это стало возможным в результате потепления климата. Эксперимент проводится в опытном фермерском хозяйстве Гюльцов в земле Мекленбург - Передняя Померания. Как видно, нынешний урожай вполне удался. В Европе основным производителем батата являются Нидерланды.

Как отмечает агентство dpa, для оптимального развития растений и созревания клубней в Германии нужно шесть месяцев - с апреля по сентябрь. Очень важен обильный полив. В некоторых странах и регионах в пищу также употребляются листья этого растения, похожие чем-то на шпинат. В Германии ботву намерены использовать в качестве корма для животных.

Чтобы возделывание батата было экономически выгодным, урожай должен составлять около 30 тонн с гектара. В сотрудничестве с торговыми предприятиями в ходе многолетнего эксперимента также предстоит выяснить, какие сорта и мякоть какого цвета больше нравятся немецким потребителям. Возделывание батата на месте позволит избежать длительной транспортировки и сократить таким образом нагрузку на окружающую среду.

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  • Картофель в немецкой кухне

    Кулинарные приключения картофеля

    Драники

    Знаменитые драники (Reibekuchen) или картофельные оладьи (Kartoffelpuffer) по-саксонски подают с ломтиком черного хлеба и фруктовым пюре: яблочным, грушевым или сливовым. На западе Германии в картофельную массу предпочитают добавлять предварительно обжаренный тертый лук и пригоршню молотого черного перца.

  • Картофельный салат

    Кулинарные приключения картофеля

    Картофельный салат

    В каждом регионе его готовят по-своему. Швабы - с мелко порубленным луком, уксусом и растительным маслом. Баварцы лук обжаривают вместе со шпигом, а салат заправляют соусом из мясного бульона, горчицы, растительного масла, уксуса, соли, сахара и перца. В гамбургский салат добавляют сельдь слабого посола и заправляют майонезом. В Бранденбурге никак не обойтись без маринованных огурчиков и укропа.

  • Картофель в немецкой кухне

    Кулинарные приключения картофеля

    "Небо и земля"

    "Земляные яблоки" (Erdäpfel) или "земляные ягоды" (Grundbeeren), как картошку в Германии нередко именуют и поныне, а также яблоки, кровяная колбаса и жареные кольца репчатого лука - это ингредиенты традиционного в Кельне блюда "Небо и земля" (Himmel un Ääd).

  • Кнедли, клецки...

    Кулинарные приключения картофеля

    Кнедли, клецки...

    В Баварии знаменитые кнедли (Knödel) делаются из размоченного хлеба. А вот в Тюрингии их готовят традиционно из картофеля, причем наполовину из сырого и наполовину из отваренного. Затем картофельные "шарики" (иногда с мясной начинкой) отваривают в большом количестве воды (она не должна кипеть!) и подают самостоятельно или в качестве гарнира, например, к рождественскому гусю.

  • Гайсбургский марш

    Кулинарные приключения картофеля

    Гайсбургский марш

    Gaisburger Marsch ("Гайсбургский марш") - швабский айнтопф (густой суп) - готовят на говяжьем бульоне. В него добавляют картофель и местную разновидность лапши - шпецле. Перед подачей наваристый суп украшается подрумяненными в масле кольцами лука. Согласно легенде, своим названием и популярностью айнтопф обязан офицерам из Штутгарта, которые на обед в харчевню соседнего Гайсбурга шагали строем.

  • Фаршированный желудок и картофельное пюре

    Кулинарные приключения картофеля

    Фаршированный желудок

    В западногерманском Хунсрюке делают даже картофельную колбасу! Один из вариантов - свиной желудок (Saumagen), начиненный картофельно-мясной начинкой. Любимое блюдо бывшего канцлера Гельмута Коля (Helmut Kohl) подают с картофельным пюре и тушеной капустой.

  • Озорные галушки

    Кулинарные приключения картофеля

    "Озорные" галушки

    Bube или Spitzbube - по немецки "мальчишка-озорник". Bubespitzle - "озорные" картофельные галушки. Тесто для этого блюда готовится из картофельного пюре, муки, яйца, соли и муската. Оно режется на "колбаски" с палец толщиной, которые отваривают, а затем обжаривают в сковороде до румяной корочки. Сладкий вариант подают с яблочным пюре.

  • Штрудель с картофелем

    Кулинарные приключения картофеля

    Штрудель

    Картофельный штрудель (Kartoffelstrudel) готовится из специального, вытяжного (листового) теста с начинкой из отварного картофеля, мелко порубленного лука, чеснока, муската, перца и соли. Подготовленный рулет отваривают, затем нарезают дольками, их перед подачей обжаривают. Другой вариант: с сырым картофелем. Штрудель обжаривают целиком, переворачивая его время от времени, или запекают в печи.

  • Картофельные ломтики

    Кулинарные приключения картофеля

    Картофельные ломтики

    Это излюбленное лакомство детей и взрослых в Германии. Задолго до начала победного шествия знаменитого картофеля фри тонко нарезанные картофельные пластинки уже выпекались в печи с добавлением жира или растительного масла, пряностей, зелени и кунжута или, как в голодные времена, просто без ничего.

  • Картофельный пирог

    Кулинарные приключения картофеля

    Картофельный пирог

    В восточной землях Германии этот традиционный пирог выпекают из дрожжевого теста, в которое добавляют картофельное пюре, изюм, миндаль и цедру лимона. Существует множество региональных рецептов пирога - с колбасой, со шпеком, шпинатом, сыром или ягодами. Нередко традиционное блюдо "бедных людей" подают во время народных гуляний и празднеств, как, например, в День мельницы в Цигенрюке.

  • Хоппель-поппель на весь мир на ярмарке в Бранденбурге.

    Кулинарные приключения картофеля

    Хоппель-поппель

    Hoppelpoppel - так называют берлинцы крестьянский завтрак быстрого приготовления. Готовят его из остатков еды, которые вот-вот испортятся. Отваренный картофель режут ломтиками, обжаривают вместе с мелко порубленным шпеком, заливают взбитым яйцом, сдобренным перцем, солью и мускатом, и посыпают свежей зеленью. Завтрак "на весь мир" устроили участники ярмарки в Бранденбурге.

  • Шнапс Зеллендорфский картофель

    Кулинарные приключения картофеля

    Шнапс

    Немецкая любовь к "земляным яблокам" поистине безгранична: из них готовят буквально все - от каши до водки. Традиция изготовления немецкого шнапса из клубней картофеля существует на спиртоводочном предприятии в Зеллендорфе (Sellendorf) со дня его основания в 1780 году. На снимке: шнапс "Зеллендорфский картофель". Его крепость - 32 "градуса".

    Автор: Инга Ваннер


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