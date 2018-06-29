 Постройки викингов в Германии внесены в список Всемирного наследия | Новости из Германии о Германии | DW | 30.06.2018

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Германия

Постройки викингов в Германии внесены в список Всемирного наследия

Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке причислены ко Всемирному наследию ЮНЕСКО. С инициативой включить комплекс в список ландтаг земли Шлезвиг-Гольштейн выступил в 2004 году.

Археологический комплекс Хедебю

Археологический комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке, расположенные на севере федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии, причислены ко Всемирному наследию ЮНЕСКО. Такое решение комитет организации принял в субботу, 30 июня, в результате заседания в столице Бахрейна Манаме.

Контекст

Каждый год в этот небольшой город в Баварии приезжают более 300 тысяч туристов. В 1993 году архитектурные памятники Бамберга были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (14.05.2018)

В среду, 15 ноября 2017 года, отмечается 25-летие включения памятников нижнесаксонского города Гослара в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (15.11.2017)

Археологический памятник IX века Хедебю включает в себя городище с валом, соединенным с системой оборонительных сооружений Даневирке, поселение, несколько могильников и рунических камней. Комплекс и система укреплений являются уникальными свидетелями эпохи викингов и их культурных традиций, отмечают представители ЮНЕСКО. Эти археологические памятники свидетельствуют, что на историю Германии повлияли трансграничные торговля и обмены, считает глава немецкого комитета ЮНЕСКО Мария Бёмер (Maria Böhmer).

На территории ФРГ расположены 43 объекта Всемирного наследия. С инициативой внести комплекс Хедебю в список Всемирного наследия в 2004 году выступил ландтаг земли Шлезвиг-Гольштейн.

Расположенный в федеральной земле Саксония-Анхальт Наумбургский собор также претендует на внесение в список Всемирного наследия. Решение по заявке Германии будет принято 1 июля. В 2017 году заявку на включение в список средневековых памятников в районе рек Заале и Унструт отклонили с предложением доработать концепцию.

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  • Реконструированные жилища

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    Музей викингов Хедебю

    Домашний очаг

    В центре жилища викингов располагался домашний очаг. Он давал тепло и свет, здесь готовили пищу. Посуда у викингов была керамическая и деревянная. Домашняя утварь, в основном, делалась из дерева. Из него викинги мастерили также сундуки, навесные полки, бочки.

  • Золотые украшения

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    Помимо предметов повседневной культуры и быта, найденных во время раскопок, в обновленной экспозиции впервые представлены уникальные, поражающие своей роскошью и красотой артефакты, обнаруженные археологами летом 2017 года рядом с древним жилищем викингов в Хедебю, Эти золотые украшения нашли в женском захоронении X века.

  • Золотая подвеска X века

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    Золотая подвеска X века

    Эта уникальная золотая подвеска, датированная X веком, также представлена в экспозиции Музея викингов. Ее нашли совсем недавно, в мае 2017 года, в Хедебю, неподалеку от места, где в древности располагалось городище викингов. К X веку Хедебю стал важнейшим центром региона. У него были мощные фортификационные укрепления, здесь чеканили собственные деньги.

  • Воссоздать уклад жизни викингов

    Музей викингов Хедебю

    Воссоздать уклад жизни викингов

    В Музее викингов можно сегодня посмотреть, как древние жители Хедебю плели корзины, отливали металл, пряли, ткали, стреляли из лука, готовили еду. В теплое время года желающих приглашают выступить в роли гребца на драккаре. Одетые в древние костюмы мастера и актеры знакомят с укладом древних жителей этих мест.

    Автор: Наталия Королева


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Музей викингов Хедебю

Как жили викинги? Кому они молились? Во что верили? Уникальный музей на севере Германии хранит память о бесстрашных мореходах. (16.05.2018)  

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