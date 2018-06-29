Постройки викингов в Германии внесены в список Всемирного наследия

Археологический комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке, расположенные на севере федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии, причислены ко Всемирному наследию ЮНЕСКО. Такое решение комитет организации принял в субботу, 30 июня, в результате заседания в столице Бахрейна Манаме.

Археологический памятник IX века Хедебю включает в себя городище с валом, соединенным с системой оборонительных сооружений Даневирке, поселение, несколько могильников и рунических камней. Комплекс и система укреплений являются уникальными свидетелями эпохи викингов и их культурных традиций, отмечают представители ЮНЕСКО. Эти археологические памятники свидетельствуют, что на историю Германии повлияли трансграничные торговля и обмены, считает глава немецкого комитета ЮНЕСКО Мария Бёмер (Maria Böhmer).

На территории ФРГ расположены 43 объекта Всемирного наследия. С инициативой внести комплекс Хедебю в список Всемирного наследия в 2004 году выступил ландтаг земли Шлезвиг-Гольштейн.

Расположенный в федеральной земле Саксония-Анхальт Наумбургский собор также претендует на внесение в список Всемирного наследия. Решение по заявке Германии будет принято 1 июля. В 2017 году заявку на включение в список средневековых памятников в районе рек Заале и Унструт отклонили с предложением доработать концепцию.

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