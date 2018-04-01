Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Постная кухня

Рецепты постной кухни из Германии

Великий пост начался в Германии в "пепельную среду" - 14 февраля. Что принято есть в это время? Только овощи? И как их можно приготовить? Вашему вниманию предлагается более 40 немецких рецептов постной кухни: по одному на каждый день. К концу Великого поста на этой странице соберется внушительная коллекция рецептов блюд из рыбы, риса, грибов, картошки, фруктов и даже... пива, причем крепких сортов! Читайте и пробуйте! Желаем удачи и приятного аппетита! И присылайте нам ваши пожелания. Возможно, вы давно искали какой-то рецепт, но до сих пор не смогли найти? Мы постараемся вам помочь.

domestic rabbit, baking tin, pan, baked lean rabbit meat, December 11, 2016. (CTK Photo/Libor Sojka) |

На праздничном столе: пасхальный кролик с пастернаком и айвой 01.04.2018

Традиционным в Германии на пасхальном столе считается жаркое из барашка. Но так как крашеные яйца приносит здесь пасхальный заяц, то и он не остается без внимания.

This July 28, 2014 photo shows easy mushroom and sweet potato turnovers in Concord, N.H. These earthy, hearty turnovers work equally well as a fall gathering appetizer and an easy weeknight meal. (AP Photo/Matthew Mead) |

Постная кухня: слоеные пирожки с грибами 31.03.2018

Блюда, которые можно есть как в холодном, так и в горячем виде, и своей популярности не теряют, - к таким относятся и пирожки из слоеного теста с грибной начинкой.
Stack of fresh pancakes dripping with butter and maple syrup. Garnished with fresh blueberries. , Stapel von frischen Pfannkuchen, die mit Butter und Ahornsirup tropfen. Geschmueckt mit frischen Heidelbeeren. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Постная кухня: вестфальские оладьи штрувен 30.03.2018

В Страстную пятницу в каждом регионе Германии подают свое традиционное блюдо. Наряду с рыбой, картофельным салатом и супом-пюре в Вестфалии пекут особые оладьи.
Frankfurter grüne Sauce Bildnummer: 56969684 Datum: 26.01.2008 Copyright: imago/imagebroker Frankfurter Grüne Sauce, Deutschland, Rezept gegen Gebühr erhältlich x0x Objekte xng 2008 quer Aufmacher angerichtet angerichtete angerichteter angerichtetes appetitlich appetitliche appetitlicher appetitliches deutsch deutsche deutscher deutsches Deutschland Dip Dipps erhältlich erhaeltlich Ernährung Ernaehrung Essen Food foodfoto foodfotos foodstill foodstills Frankfurt Frankfurter Gebühr Gebuehr gegen Grüne Gruene herzhaft herzhafte herzhafter herzhaftes Kartoffel Kartoffeln Kräuter Kräutersauce Kräutersaucen Kräutersoße Kräutersoßen Kraeuter Kraeutersauce Kraeutersaucen Kraeutersosse Kraeutersossen Lebensmittel menschenleer Nahrung Nahrungsmittel niemand Rezept Salzkartoffel Salzkartoffeln Sauce Saucen Soße Soßen Solanum Sosse Sossen Speise Speisen Studioaufnahme Studioaufnahmen tuberosum Vorspeise Vorspeisen 56969684 Date 26 01 2008 Copyright Imago image broker Frankfurt green Sauce Germany Recipe against Charge available x0x Objects xng 2008 horizontal Highlight served angerichtete angerichteter angerichtetes appetizing appetising appetitlicher Appetitliches German German German German Germany Dip Dipps available erhaeltlich Nutrition Nutrition Eat Food food foto food fotos food till food stills Frankfurt Frankfurt Charge Charge against green green hearty hearty Herzhafter hearty Potato Potatoes Herbs Herb sauce Herb sauces Herb sauce Herbal Kraeutersauce Herb sauce Food deserted Food Food Nobody Recipe Salt potatoes Salt potatoes Sauce Sauces Sauce Sauces Solanum Sauce Sauces Dish Dishes Studio shooting Studio recordings tuberosum Starters Appetizers

Постная кухня: картофель под франкфуртским соусом 29.03.2018

Великий или Чистый четверг в Германии величают "зеленым". В этот день начинаются последние приготовления к празднованию Пасхи. И на стол подаются блюда обязательно из зелени.

Rollmops | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Постная кухня: селедка Бисмарка 28.03.2018

В былые времена сельдь считалась пищей бедняков, то есть большинства. Поэтому представить себе постную кухню без маринованной, соленой или копченой рыбы почти невозможно.

Salmon steak and farfalle pasta | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Постная кухня: лосось с пастой и брокколи 27.03.2018

Приготовленная на пару рыба вместе с овощами и фасолью - одно из самых традиционных блюд постной трапезы.
plate of toast with baked beetroot, garlic and thyme on grey place mat - close up | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Постная кухня: гренки "армериттер", свекла и чеснок 26.03.2018

Не только бутербродами славится немецкий завтрак. Из вчерашнего хлеба, например, можно приготовить множество интересных блюд. Вот одно из них.
Teller mit Nudelgericht, Restaurant dai Saletta, Turin, Piemont, Italien / Ravioli | Verwendung weltweit

Постная кухня: вареники с сухофруктами и шалфеем 25.03.2018

Есть блюда, которые определяются исключительно по начинке. А что, если совместить сладкое и соленое? Очевидно, так размышляли и создатели этого рецепта.
Chicken stock wih vegetables and pasta - detail | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Постная кухня: суп с лапшой и овощами 24.03.2018

У любителей супа с лапшой и в постное время есть возможность полакомиться любимым блюдом, не нарушая строгих предписаний - без мяса и без яиц.
Bio Früchtetee mit Apfel in Glastasse | Verwendung weltweit

Постная кухня: яблочный напиток 23.03.2018

Целебные травы используются в кулинарии издавна: в качестве профилактики заболеваний, для улучшения пищеварения, да и просто, для души.
This Feb. 3, 2014 photo shows anti-gravity goat cheese phyllo bites in Concord, N.H. Each of these little guys is fairly low in calories _ no more than 15 calories per shell. (AP Photo/Matthew Mead) |

Постная кухня: пикантные пирожные с козьим сыром 22.03.2018

Пирожные вовсе не обязательно делать сладкими. В Германии не менее популярны овощные, творожные или сырные начинки, приправленные пряностями и ароматными травами.

In der historischen Bauernküche werden am 16.12.2017 beim Adventsmarkt Wintersonnenwerke im Freilichtmuseum Schwerin-Mueß (Mecklenburg-Vorpommern) Grießschnitten im Tiegel zubereitet. Nach alten Rezepten werden von der Darstellergemeinschaft Zeitreise Mueß Sauerkrautsuppe, Grießschnitten und weitere norddeutsche Gerichte gekocht und gebacken. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Постная кухня: гренки из манки по-монастырски 21.03.2018

Манная каша - удивительно многолика, считают находчивые повара, следующие многовековым кулинарным традициям старинных монастырей.

SA0408 Speisen allgemein Kartoffelgerichte Marillenknödel mit Mohn food potatoe dishes dumpling with poppy | Verwendung weltweit

Постная кухня: картофельные кнедли с абрикосами и маком 20.03.2018

Любимые немцами кнедли чаще всего подают на гарнир - к мясным или рыбным блюдам. В постной кухне хороши они и как отдельное блюдо, особенно со сладкой начинкой.
Quark-Rucola-Kloesschen, auf Schaumloeffel / Quark-Rucola-Klösschen, Gnocchi, Nockerl, Nocken | Verwendung weltweit

Постная кухня: "воробушки" с черемшой 19.03.2018

Клецки в разных регионах Германии называют по-своему. Например, в Баварии это "мучные воробушки". Едят их с супом или отдельно, обжарив на сковороде.
ILLUSTRATION - Rueblitorte, aufgenommen am 23.07.2015 in Berlin. Foto: Franziska Gabbert | Verwendung weltweit

Постная кухня: морковный пирог 18.03.2018

Основа этого популярного в Германии лакомства, способного заменить обед или ужин, - обыкновенная морковь. А подавать его можно в один из воскресных дней поста.

13.01.2016 DW FIT UND GESUND 7 Rezepte Linsensuppe

Постная кухня: айнтопф с чечевицей 17.03.2018

Бобовые и корнеплоды - вот все, что нужно для приготовления питательного блюда с чечевицей, не теряющей своей популярности и в современной немецкой кухне.
Показать еще