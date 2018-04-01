Постная кухня

Рецепты постной кухни из Германии

Великий пост начался в Германии в "пепельную среду" - 14 февраля. Что принято есть в это время? Только овощи? И как их можно приготовить? Вашему вниманию предлагается более 40 немецких рецептов постной кухни: по одному на каждый день. К концу Великого поста на этой странице соберется внушительная коллекция рецептов блюд из рыбы, риса, грибов, картошки, фруктов и даже... пива, причем крепких сортов! Читайте и пробуйте! Желаем удачи и приятного аппетита! И присылайте нам ваши пожелания. Возможно, вы давно искали какой-то рецепт, но до сих пор не смогли найти? Мы постараемся вам помочь.