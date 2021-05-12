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Постмодернизм

Joseph Beuys / Foto 1982 Beuys, Joseph Kuenstler, 1921-1986. - 'Documenta 7', Kassel, 19. Juni - 28. September 1982: Beuys mit der ersten gepflanzten Eiche seiner Aktion '7000 Eichen'. - E: Joseph Beuys / Photo / 1982 Beuys, Joseph Artust, 1921-1986. - 'Documenta 7', Kassel, 19 June - 28 September 1982: Beuys with the first oak tree planted as part of '7000 Eichen' (7,000 Oak Trees). -

Четыре легенды о великом шамане Йозефе Бойсе 12.05.2021

12 мая - 100 лет со дня рождения Йозефа Бойса, которого называют величайшим художником-постмодернистом послевоенной Германии. При этом сам он себя художником не считал.
ARCHIV - Der deutsche Künstler und Kunstprofessor Joseph Beuys im November 1979. Joseph Beuys wurde am 12. Mai 1921 in Krefeld geboren und starb am 23. Januar 1986 in Düsseldorf. Foto: Dürrwald dpa (zu dpa Skandal-Biografie zu Beuys überzeichnet und bringt wenig Neues vom 17.05.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ persisches Kalenderblatt

Йозеф Бойс: главное 12.05.2021

12 мая - 100 лет со дня рождения Йозефа Бойса. Он - художник в самом широком смысле слова, теоретик постмодернизма и политический активист, идеи которого оставили уникальный след в философии искусства.
Das Objekt Capri Batterie liegt auf einer Säule. Zum 100. Geburtstag hat der Künstler Tony Cragg über 20 Werke von Beuys für die Ausstellung Joseph Beuys - Perpetual Motion zusammengestellt. Die Ausstellung findet vom 28.03. bis 20.06.2021 im Skulpturenpark statt. +++ dpa-Bildfunk +++

Где лучше лечиться от пневмонии и множить шедевры? 26.03.2021

Ответ на этот вопрос точно знал выдающийся немецкий художник Йозеф Бойс. Почитайте статью и узнаете, на каком острове - лучший климат для лечения воспаления легких!
ARCHIV - Spaziergänger sind am 15.03.2012 in Kassel auf einer Allee aus Beuys-Bäumen unterwegs. Vor genau 30 Jahren hat der Künstler Joseph Beuys begonnen, die ersten seiner 7000 Eichen in Kassel zu pflanzen. Das documenta-Projekt «7000 Eichen - Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung» hat das Erscheinungsbild der Stadt Kassel verändert. Foto: Uwe Zucchi dpa/lhe (zu dpa Gebliebene Kunstwerke der documenta vom 20.05.2012) +++ dpa-Bildfunk +++

Расстояние от Германии до России - 7000 дубов 19.03.2021

В Германии 19 марта стартует акция в память о немецком художнике Йозефе Бойсе. В нескольких городах будут высажены дубы - в пандан к его перформансу 1982 года.
HANDOUT - 21.01.2019, ---: Aufnahmeort und -datum unbekannt: Denis Yurevich Shibanov, Laiendarsteller in der filmischen Rekonstruktion des «Instituts für Physikalische Probleme der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften» des russischen Regisseurs Ilja Chrschanowski, sitzt unter einer alten Friseurhaube. Das Kunstprojekt «Dau» feiert am 24.01.2019 in Paris (Frankreich) Weltpremiere. (zu dpa Gescheitertes Berlin-Kunstevent erregt Aufsehen in Paris vom 21.01.2019) Foto: Olympia Orlova/Phenomen IP 2019/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Виктор Ерофеев: Феерическое прощание с постмодернизмом 06.02.2019

Проект Ильи Хржановского "Дау" сбил с толку Париж. "Пожалуй, со времен балетов Дягилева Париж не видел такого дерзкого русского зрелища", - считает писатель Виктор Ерофеев.
Bildnummer: 55400980 Datum: 26.05.2011 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. MAY 26, 2011. Writer Andrei Bitov, the New Pushkin Prize council chairman, at a press conference prior to the awards ceremony. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Kultur People Literatur Ehrung Auszeichnung Porträt kbdig xub 2011 hoch Bildnummer 55400980 Date 26 05 2011 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS Moscow Russia May 26 2011 Writer Andrei Bítov The New Pushkin Prize Council Chairman AT a Press Conference Prior to The Awards Ceremony PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Culture Celebrities Literature Ceremony Award Portrait Kbdig 2011 vertical

Скончался русский писатель Андрей Битов 03.12.2018

На 82-м году жизни в Москве умер один из первых писателей-постмодернистов в русской литературе Андрей Битов.
Theater An der Brücke aus Perm mit Gastspielen in Berlin. Direktor des Theaters Sergey Fedotov. Gemacht in Berlin, April 2017, von (C) DW/Vitaliy Kropman.

Нужны ли российским театралам стринги и мат? 27.04.2017

Сергей Федотов, руководитель пермского театра "У моста", входящего в десятку лучших провинциальных театров России, рассказал DW, почему считает постмодернистский театр катастрофой.
Атомный взрыв Роя Лихтенштейна

Старые травмы и новые страхи в послевоенном искусстве (фотогалерея) 25.10.2016

Каким было изобразительное искусство стран "третьего мира" после 1945 года? Какие темы волновали живописцев и скульпторов Западной и Восточной Европы в первые послевоенные десятилетия?
#65060655 - Puzzlejongleur © Clemens Schüßler

Работа на культурно-экономическом стыке, или Кто такие KuWi? 11.08.2014

Рынок труда требует не только глубины знаний, но и широты. И в экономике разбирайся, и на иностранных языках говори... О специальности для постмодернистских многостаночников.
Gasometer Oberhausen. Copyright: Heike Kandalowski

Скульптор Кристо облагораживает газгольдер в Оберхаузене 07.02.2013

Интерьер громадного газгольдера почти полностью заполнит "воздушный пакет". Скульптура призвана олицетворять умиротворение и покой.
Karneval in Venedig Masken

Свежая кровь постмодернизма: немецкие критики о Юрии Андруховиче 18.01.2012

Роман украинского писателя Юрия Андруховича "Перверсия", вышедший сейчас по-немецки, вызвал в Германии противоречивые отклики. Но рецензий так много, что в интересе к "Перверсии" сомневаться не приходится.
Schlafender Putto, vermutlich Ende 17. Jh., Museum Schnütgen (Inv.-Nr. B 154)

Музыка и смерть: новые идеи эпохи постмодерна 21.09.2010

Известнейший немецкий композитор Петер Ружичка надеется, что скоро в истории музыки откроется новая глава: "Во мне зреет замысел оперы о состоянии, близком к смерти. Мне кажется, музыка обязана заниматься такими темами".
Sitzreihe im Kino

Изустное кино – “постмодернизм с человеческим лицом” 18.03.2008

В Музее истории белорусского кино проходит ретроспектива изустного кино. Рождение жанра приветствовали Ларс фон Триер и Лукас Мудисон. Что такое изустное кино, и как его воспринимает минская публика?
The OSCE Representative on Freedom of the Media, Freimut Duve, speaking at the OSCE Conference on Freedom of the Media and the Internet, Amsterdam, 13-14 June 2003

Европейский дипломат в конфликте с Путинстаном 11.01.2004

Тираны эпохи постмодерна стали осторожнее. Назначение нового представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации тормозят, в первую очередь, бюрократы Путина. Еще один Фраймут Дуве? Нет уж, спасибо.
NATO Hauptquartier Bruxelles

Постмодернистский кризис в НАТО 02.02.2002

Выходящая в городе Гера газета «Осттюрингер цайтунг» комментирует наметившиеся разногласия в НАТО по поводу расширения антитеррористической операции. Газета пишет: