Постмодернизм

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12 мая - 100 лет со дня рождения Йозефа Бойса, которого называют величайшим художником-постмодернистом послевоенной Германии. При этом сам он себя художником не считал.
12 мая - 100 лет со дня рождения Йозефа Бойса. Он - художник в самом широком смысле слова, теоретик постмодернизма и политический активист, идеи которого оставили уникальный след в философии искусства.
Ответ на этот вопрос точно знал выдающийся немецкий художник Йозеф Бойс. Почитайте статью и узнаете, на каком острове - лучший климат для лечения воспаления легких!
В Германии 19 марта стартует акция в память о немецком художнике Йозефе Бойсе. В нескольких городах будут высажены дубы - в пандан к его перформансу 1982 года.
Проект Ильи Хржановского "Дау" сбил с толку Париж. "Пожалуй, со времен балетов Дягилева Париж не видел такого дерзкого русского зрелища", - считает писатель Виктор Ерофеев.
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Каким было изобразительное искусство стран "третьего мира" после 1945 года? Какие темы волновали живописцев и скульпторов Западной и Восточной Европы в первые послевоенные десятилетия?
Рынок труда требует не только глубины знаний, но и широты. И в экономике разбирайся, и на иностранных языках говори... О специальности для постмодернистских многостаночников.
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Выходящая в городе Гера газета «Осттюрингер цайтунг» комментирует наметившиеся разногласия в НАТО по поводу расширения антитеррористической операции. Газета пишет:
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