 Посол США в ФРГ призывает Берлин сильнее увеличить расходы на оборону | Новости из Германии о Германии | DW | 10.02.2019

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Германия

Посол США в ФРГ призывает Берлин сильнее увеличить расходы на оборону

США напоминают Германии, что сейчас не время для ослабления НАТО, заявил Ричард Гренелл. Ранее Берлин выразил готовность увеличить оборонные расходы до 1,5% ВВП.

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл (фото из архива)

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл (фото из архива)

Соединенные Штаты считают "недостаточными" обещания ФРГ повысить расходы на оборону до 1,5% ВВП. Об этом посол США в Германии Ричард Гренелл заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 10 февраля. Вашингтон напоминает своему партнеру по Североатлантическому альянсу, что сейчас "не время для ослабления или разрушения НАТО". По словам дипломата, "Россия стоит на пороге", и альянс "необходимо укрепить".

5 февраля посол Германии в НАТО Ханс-Дитер Лукас (Hans-Dieter Lucas) передал генсеку альянса Йенсу Столтенбергу документ, излагающий стратегию повышения финансирования бундесвера и военного комплекса в целом. Однако Гренелл подчеркнул, что "НАТО требует двух процентов до 2024 года". Посол США недоволен тем, что Берлин "по-прежнему не предоставил убедительного плана" по достижению этой цели.

"Обходить американские санкции неразумно"

Критику Вашингтона вызывают и намерения стран Евросоюза обойти санкции США в отношении Ирана. Гренелл назвал подобный подход "неуважением" политики Соединенных Штатов. "Обходить американские санкции неразумно", - заявил дипломат в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), также опубликованном 10 февраля.

31 января стало известно, что Германия, Франция и Великобритания вводят в действие систему обхода санкций США в торговле с Ираном. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) подтвердил информацию о создании агентства, через которое будут осуществляться расчеты за сделки между европейскими и иранскими компаниями, если частные банки, опасаясь штрафных мер Вашингтона, откажутся их проводить.

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Санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП). Документ был заключен в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Он предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Трамп обвинил Исламскую Республику в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из СВДП США расширили санкции против Ирана, их второй пакет вступил в силу 5 ноября. Ограничительные меры направлены против иранских нефтедобывающей и финансовой отраслей.

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    Автор: Михаил Бушуев


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