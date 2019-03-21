 Посол США в Киеве призывает украинцев идти на выборы президента | Новости из Германии об Украине | DW | 24.03.2019

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Украина

Посол США в Киеве призывает украинцев идти на выборы президента

Мари Йованович опубликовала видеообращение к гражданам Украины, призывая их принять участие в президентских выборах 31 марта и тем самым способствовать укреплению демократии у себя в стране.

Посол США в Украине Мари Йованович (фото из архива)

Посол США в Украине Мари Йованович (фото из архива)

Посол США в Киеве Мари Йованович выложила в воскресенье, 24 марта, на странице Посольства США в Украине в соцсети Facebook видеообращение к украинцам с призывом  принять участие в президентских выборах 31 марта.

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Одним из признаков настоящей демократии является то, что после выборов, независимо от того, сохранил ли прежний президент должность или был избран новый, граждане объединяются и подтверждают свою поддержку государству и воле избирателей, подчеркнула дипломат.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов, которые состоятся в Украине на следующей неделе", - заявила Йованович.  "Мы призываем украинскую власть, гражданское общество и всех граждан внести свой вклад в украинскую демократию", - добавила она.

Генпрокурор Украины утверждает, что получил от Йованович "список неприкасаемых"

В конце марта большой резонанс в СМИ получило заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что Мари Йованович передала ему список лиц, которых нельзя юридически преследовать.

По словам чиновника, целью этого шага было помешать расследованию вопроса, осуществляли ли украинские силовые ведомства в 2016 году намеренную утечку информации с целью скомпрометировать начальника предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Реагируя на обвинения, Госдеп США назвал слова Луценко откровенным вымыслом, добавив при этом, что американское внешнеполитическое ведомство больше не оказывает финансовую поддержку генпрокуратуре Украины.

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    Автор: Дмитрий Губенко


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