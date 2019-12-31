Посол США в Ираке эвакуирован после штурма здания дипмиссии

Посол США в Ираке Мэтью Туллер во вторник, 31 декабря, эвакуирован из дипломатической миссии в Багдаде, после того как здание штурмовали десятки сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Таким образом они отреагировали на авианалет ВВС США на ее лагерь в Эль-Каиме близ границы с Сирией.

Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны".

Этот квартал в центре Багдада на западном берегу реки Тигр появился после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году. На его территории расположены госучреждения, дома и виллы чиновников, правительственные здания, включая парламент страны.

Силы безопасности забросали атаковавших гранатами

Охранявшие посольство сотрудники сил безопасности забросали митингующих светошумовыми гранатами, а также применили слезоточивый газ. Протестующие разбили камеры наружного наблюдения. По данным иорданской газеты Al-Hadath, возле дипмиссии собралось около 20 тысяч человек.

В результате воздушного налета США на базу "Катаиб Хезболлах" в Эль-Каиме 29 декабря погибли не менее 25 бойцов, еще 38 ополченцев получили ранения различной степени тяжести. Президент Ирака Бархам Салех назвал атаку нарушением национального суверенитета. Министерство обороны США заявило, что удары, которые были нанесены по хранилищам оружия и пяти базам "Хезболлах", являются реакцией на неоднократные нападения шиитских боевиков.

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