 Посол США в Германии обиделся на ″оскорбление″ его страны | Новости из Германии о Германии | DW | 25.11.2019

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Германия

Посол США в Германии обиделся на "оскорбление" его страны

Ричард Гренелл счел оскорбительным косвенное сравнение США с Китаем, сделанное министром экономики Германии.

Посол США в Германии Ричард Гренелл

Посол США в Германии Ричард Гренелл

Посол США в Германии Ричард Гренелл обвинил в понедельник, 25 ноября, федеральное правительство в "оскорблении" его страны. Поводом для резкого заявления американского дипломата стали высказывания министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера (Peter Altmaier). Тот в дебатах о безопасности телекоммуникационных систем провел сравнение между США и Китаем.

Сравнение США с коммунистическим Китаем, сделанное "высокопоставленным представителем германского правительства" является "оскорблением для тысяч американских военнослужащих, которые вносят свой вклад в обеспечение безопасности Германии", говорится в заявлении Гренелла. Кроме того, по его мнению, это является оскорблением и "миллионов американцев, которые выступают за сильный западный союз".

Контекст

Ричард Гренелл выступает не в роли дипломата. В Германии он лишь отстаивает интересы Трампа и ведет себя как провокатор. И обращаться с ним нужно именно так, считает Оливер Саллет. (24.03.2019)

Китайский концерн желает рассеять опасения ФРГ в сфере безопасности при создании инфраструктуры для мобильных сетей 5G. США подозревают Huawei в намерении тайно установить шпионские модули на оборудование. (18.04.2019)

Причиной жесткого заявления посла США стал спор об использовании в Германии оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei в сети мобильной связи пятого поколения (5G). Как США, так и критики этой идеи в самой Германии, считают, что допуск китайского концерна опасен, так как он откроет Huawei возможность участвовать в шпионских операциях по заказу Пекина или актах саботажа в европейских компьютерных сетях.

Альтмайер напомнил о шпионском скандале с АНБ

Альтмайер, выступая в воскресенье, 25 ноября, в телепередаче общественно-правовой медиакомпании ARD, напомнил о шпионском скандале с прослушиванием телефонов немецких граждан Агентством национальной безопасности США (АНБ). Кроме того, он указал, что правительство США само требует от американских фирм передавать им определенную информацию, необходимую для борьбы с терроризмом.

"Между Китаем и Соединенными Штатами нет морального равенства, и каждый, кто утверждает обратное, игнорирует историю", - заявил Гренелл.

Однако Альтмайер не намерен брать свои слова обратно. "Я никогда не ставил на одну ступень политические системы США и Германии, - заявил Альтмайер в интервью газете Bild. - Для меня ясно, что нам для конфиденциальных данных нужны максимально возможные стандарты безопасности, независимо от того, откуда поступит оборудование".

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  • Мобильный телефон Xperia XZ от Sony

    MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G

    5G - cвязь будущего

    Самая ожидаемая новинка MWC в Барселоне - это новый стандарт мобильной связи 5G. До его повсеместного внедрения пройдет еще несколько лет, но отрасль уже в предвкушении успеха, который обеспечит новейшая технология, позволяющая осуществлять сверхскоростной обмен данными. Новая модель мобильного телефона Xperia XZ от Sony уже располагает всеми необходимыми для этого техническими характеристиками.

    Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:57

5G и сгибающиеся планшеты: последние тренды на выставке MWC в Барселоне

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MWC-2017: от ретро-мобильника до стандарта 5G

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне MWC-2017 разработчики демонстрируют мобильные технологии будущего. В их числе и новый стандарт мобильной связи 5G, и кнопочный телефон. (28.02.2017)  

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