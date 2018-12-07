Посол США вызван в МИД КНР из-за ситуации вокруг Huawei

Посол США в Китае Терри Бранстед вызван в МИД КНР в знак протеста против задержания в Канаде финансового директора китайского телекоммуникационного концерна Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которой грозит экстрадиция в Соединенные Штаты. Об этом сообщили в воскресенье, 9 декабря, в пресс-службе китайского внешнеполитического ведомства.

Сам факт задержания в Пекине назвали "чрезвычайно плохим". "Китайская сторона выступает решительно против него и настоятельно призывает Соединенные Штаты придать серьезное значение" позиции КНР по данному вопросу, отметили в МИД Китая.

В пресс-службе ведомства уточнили, что посла вызвал Ли Юйчэн, заместитель министра иностранных дел Китая, курирующий текущие дипломатические дела.

Huawei подозревается в шпионаже в интересах КНР

В конце ноября стало известно, что администрация США пытается убедить своих союзников отказаться от использования телекоммуникационного оборудования, произведенного китайским концерном Huawei. Производитель давно находится под пристальным наблюдением западных спецслужб, подозревающих, что поставляемое им оборудование может использоваться для шпионажа в интересах Китая.

В начале декабря канадские правоохранители по запросу Вашингтона задержали в Ванкувере финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу. Дочь основателя Huawei и одна из вице-председателей компании подозревается в нарушении торговых санкций, введенных Вашингтоном против Ирана.

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