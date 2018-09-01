 Посольство США в РФ опровергло информацию о прекращении выдачи виз | Новости из Германии о России | DW | 01.09.2018

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Россия

Посольство США в РФ опровергло информацию о прекращении выдачи виз

"Мы стараемся отвечать высокому спросу на визы", - отметили в посольстве США в Москве. Ранее генконсул в Хьюстоне заявил о "фактическом прекращении" выдачи визы гражданам РФ.

Посольство США в Москве

Посольство США в Москве

Посольство США в России опровергло заявление генерального консула в Хьюстоне Александра Писарева о том, что россиянам "фактически прекратили" выдавать американские визы. Утверждения Писарева "совершенно не соответствуют действительности и чрезвычайно неконструктивны", сообщил пресс-секретарь посольства США в Москве Андреа Калан 1 сентября в ответ на запрос DW.

"Мы постоянно работаем над улучшением наших визовых услуг и стараемся отвечать высокому спросу на визы для поездок в США", - сообщили в диппредставительстве, отметив, что посольство США в Москве и генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке "выдали почти 8 тысяч виз только за прошлый месяц".

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Пресс-секретарь посольства США в Москве также заверила, что обращения за неиммиграционными визами рассматриваются "в приоритетном порядке в определенных случаях, принимая во внимание чрезвычайные медицинские или семейные обстоятельства, включая похороны, госпитализации, необходимость участия в судебных разбирательствах".

Писарев комментировал ситуацию с гибелью россиянина в штате Юта

30 августа генконсул в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что американская сторона "фактически прекратила" выдавать визы гражданам России, в том числе в гуманитарных случаях. Писарев сделал это заявление, комментируя ситуацию с гибелью россиянина, который утонул во время отдыха в штате Юта. "Сейчас же за ним (погибшим. - Ред.) вот так не прилетишь - американцы же не дают визы", - сказал Писарев.

Взаимные санкции США и России

В 2017 году Россия в ответ на санкции США выслала более 700 сотрудников американских дипломатических учреждений. Вашингтон тогда предупредил Москву, что это может привести к увеличению сроков рассмотрения заявок россиян на визы в Соединенные Штаты.

В марте 2018 года США выслали 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство РФ в Сиэтле из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Москва в ответ выслала 60 дипломатов США и закрыла американское генконсульство в Санкт-Петербурге. Американская сторона ранее несколько раз приостанавливала выдачу визроссиянам из-за технических сбоев, а также из-за сокращения числа сотрудников дипмиссии.

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    Автор: Ирина Филатова


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