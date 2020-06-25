 Посольство США в Москве вывесило радужный флаг | Новости из Германии о России | DW | 25.06.2020

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Россия

Посольство США в Москве вывесило радужный флаг

Как объяснило дипломатическое представительство на своей странице в Facebook, "каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований".

Символ ЛГБТИ-сообщества на фасаде американского посольства в центре Москвы

Символ ЛГБТИ-сообщества на фасаде американского посольства в центре Москвы

В рамках "месяца гордости" - акции солидарности с ЛГБТИ-сообществом - на посольстве США в Москве в четверг, 25 июня, был вывешен радужный флаг. Как указало дипломатическое представительство на своей странице в социальной сети Facebook, "права ЛГБТИ - это права человека". "Каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований", - отметили в посольстве. С обращением по поводу "месяца гордости" выступил и посол США в России Джон Салливан.

Акция посольства США вызвала как поддержку российских пользователей социальных сетей, так и резкое неприятие. Некоторые из них потребовали выслать американских дипломатов.

Агентство dpa напоминает, что флаг на здании американского посольства появился ровно в тот день, когда в России началось голосовании по поправкам в Конституцию, одна из которых, в частности, фиксирует брак исключительно как союз мужчины и женщины.  Владимир Путин не раз заявлял, что до тех пор пока он является президентом страны в России не будет однополых браков. Агрессия российских властей против ЛГБТИ-сообщества не раз становилась предметом международной критики.

При этом, указывает dpa, Госдепартамент США в 2019 году запретил диппредставительствам во время "месяца гордости" вывешивать радужные флаги на флагштоках посольств. Многие дипломаты тем не менее обходят этот запрет.

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    Автор: Виктор Вайц


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