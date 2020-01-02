Послы Польши и Израиля осудили чествование Степана Бандеры в Украине

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и глава израильской дипмиссии в Киеве Джоэл Лион в совместном заявлении в четверг, 2 января, назвали "оскорблением" появление 1 января на здании Киевской городской администрации баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры.

"Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов", - говорится в совместном заявлении Цихоцкого и Лиона, опубликованном на сайте посольства Польши в Украине.

Как отмечается в документе, Польша и Израиль обеспокоены и тем, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление о выделении государственных средств в 2020 году для почитания памяти одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) Андрея Мельника, а также антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына, общественного деятеля Юрия Липы, которого польский и израильский дипломаты называют "творцом расистской теории украинской расы".

Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры

"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и чествуют личностей, которые нужно раз и навсегда осудить", - заявили в связи с этим Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион, добавив, что ожидают, что Львовский областной совет и Киевская городская администрация "присоединятся к диалогу с целью поиска правды".

1 января в Киеве прошло факельное шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения украинского националиста Степана Бандеры. По данным украинского агентства УНИАН, в этом шествии приняли участие около 1000 человек, другие СМИ называют цифру 1500 человек. Мероприятия в честь Бандеры прошли также во Львове, Кривом Роге, Одессе, Полтаве и ряде других городов страны.

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