После смерти Захарченко Лавров исключил встречи в "нормандском формате"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал убийство главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко провокацией, нацеленной на срыв минских договоренностей. Об этом глава российского МИД заявил в субботу, 1 сентября, выступая перед журналистами.

Он указал, что после этого убийства невозможно говорить о проведении в ближайшее время встреч в "нормандском формате" с участием представителей России, Украины, Германии и Франции. "Это серьезная ситуация, которую нужно анализировать", - заявил Лавров.

Последняя встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" состоялась в Берлине в июне 2018 года. На ней не было достигнуто прорывов, министры лишь подтвердили необходимость выполнения положений минских соглашений. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) заявил, что итогом встречи стал целый ряд договоренностей. Это, в частности, обещание всех сторон строго соблюдать режим прекращения огня, готовность отвести от линии соприкосновения тяжелые вооружения и начать разминирование территории.

Александр Захарченко был убит в результате взрыва бомбы в Донецке 31 августа. В Москве и Донецке заявили, что за взрывом стоят украинские спецслужбы. В Киеве, в свою очередь, предположили, что гибель Захарченко стала результатом местных разборок. В СБУ также не исключили за ней стоят "попытки российских спецслужб устранить одиозную фигуру".

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