 После смерти Захарченко Лавров исключил встречи в ″нормандском формате″ | Новости из Германии о России | DW | 01.09.2018

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Россия

После смерти Захарченко Лавров исключил встречи в "нормандском формате"

Глава МИД России назвал убийство главы "ДНР" провокацией, нацеленной на срыв минских договоренностей.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал убийство главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко провокацией, нацеленной на срыв минских договоренностей. Об этом глава российского МИД заявил в субботу, 1 сентября, выступая перед журналистами.

Контекст

Глава самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка. Его имя пополнило список убитых и умерших при различных обстоятельствах лидеров сепаратистов. (31.08.2018)

В Берлине 11 июня проходит встреча глав МИД Германии, Франции, России и Украины. DW - о главной теме повестки дня переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины. (11.06.2018)

Он указал, что после этого убийства невозможно говорить о проведении в ближайшее время встреч в "нормандском формате" с участием представителей России, Украины, Германии и Франции. "Это серьезная ситуация, которую нужно анализировать", - заявил Лавров.

Последняя встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" состоялась в Берлине в июне 2018 года. На ней не было достигнуто прорывов, министры лишь подтвердили необходимость выполнения положений минских соглашений. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) заявил, что итогом встречи стал целый ряд договоренностей. Это, в частности, обещание всех сторон строго соблюдать режим прекращения огня, готовность отвести от линии соприкосновения тяжелые вооружения и начать разминирование территории.

Александр Захарченко был убит в результате взрыва бомбы в Донецке 31 августа. В Москве и Донецке заявили, что за взрывом стоят украинские спецслужбы. В Киеве, в свою очередь, предположили, что гибель Захарченко стала результатом местных разборок. В СБУ также не исключили за ней стоят "попытки российских спецслужб устранить одиозную фигуру".

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    Автор: Ирина Куприянова, Донецк


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