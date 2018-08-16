После обрушения моста Италия грозит национализировать автострады

После обрушения моста в Генуе Италия грозит национализировать автострады. Итальянский вице-премьер Луиджи Ди Майо в четверг, 16 августа, обвинил компанию Autostrade per l'Italia, которая управляет сетью итальянских автострад в рамках концессионных соглашений, в пренебрежении безопасностью и ненадлежащем обслуживании обрушившегося моста. По его словам, государство должно взять на себя управление автострадами, если их нынешние операторы не могут надлежащим образом исполнять свои обязанности.

Компании следовало инвестировать в безопасность, а не направлять средства на выплату дивидендов, считает Ди Майо. Представленные на Миланской фондовой бирже акции компании Atlantia, владеющей Autostrade per l'Italia, упали на 25 процентов.

Штраф до 150 миллионов евро

У оператора итальянских автострад необходимо отозвать лицензию, а саму компанию - оштрафовать на сумму до 150 млн евро, заявил накануне министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли.

В свою очередь, руководство Autostrade per l'Italia опровергает обвинения в свой адрес. Техобслуживание моста проводилось четыре раза в год в соответствии с предписаниями, заявила компания.

В области введен режим чрезвычайной ситуации

Днем ранее правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации сроком на 12 месяцев в области Лигурия. В тот же день на чрезвычайном заседании совета министров было принято решение о предоставлении экстренной помощи в размере пяти миллионов евро для ликвидации последствий аварии.

Расположенная на высоте 45 метров секция моста более 200 метров длиной рухнула 14 августа во время проливного дождя. В этот момент на мосту находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. По данным полиции, в результате трагедии погибли 38 человек.

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