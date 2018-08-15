 После обрушения моста в Генуе введен режим чрезвычайной ситуации | Новости из Германии о Европе | DW | 15.08.2018

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Европа

После обрушения моста в Генуе введен режим чрезвычайной ситуации

Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации в Лигурии после обрушения моста на автостраде A10. Число жертв трагедии выросло до 39.

Обрушившийся мост в Генуе

После обрушения моста на автостраде в Генуе правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации сроком на 12 месяцев в области Лигурия. В среду, 15 августа, кабинет министров удовлетворил соответствующий запрос региональной администрации.

Кроме того, на чрезвычайном заседании совета министров принято решение о предоставлении экстренной помощи в размере пяти миллионов евро для ликвидации последствий аварии, сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Одновременно он сообщил, что в связи с трагедией будет объявлен день национального траура. Какой именно это будет день, пока не известно, в этот день пройдут похороны погибших.

39 погибших, 15 пострадавших

Между тем число жертв в результате обрушения моста выросло до 39, травмы получили 15 человек. Среди погибших - трое детей в возрасте 8, 12 и 13 лет, сообщил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Спасатели продолжают поиски людей под завалами разрушившейся бетонной конструкции.

Контекст

Правительство Италии возлагает вину за случившееся на компанию Autostrade per l'Italia, которая управляет сетью итальянских автострад в рамках концессионных соглашений. "Руководство Autostrade per l'Italia должно подать в отставку", - написал министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли на своей странице в Facebook, призвав отозвать у компании лицензию. Оператор автострад "не смог выполнить своих обязательств в рамках договора об обслуживании инфраструктуры", заявил он.

Руководство Autostrade per l'Italia отвергает обвинения

По словам вице-премьера Луиджи Ди Майо, причиной трагедии стало неудовлетворительное техническое обслуживание. "Это не злой рок, а человеческий фактор", - заявил в свою очередь прокурор Генуи Франческо Коцци. Руководство Autostrade per l'Italia опровергло обвинения в свой адрес. Техобслуживание моста проводилось четыре раза в год в соответствии с предписаниями, заявила компания.

14 августа обрушилась секция расположенного на платной автостраде А10 моста. В результате происшествия, по данным пожарных, на которые ссылается итальянское информационное агентство ANSA, погибли не менее 35 человек. Расположенная на высоте 45 метров секция более 200 метров длиной рухнула около 11.30 утра (12.30 мск), во время проливного дождя. В момент трагедии на мосту находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика.

Движение по автомобильному мосту было открыто в 1967 году. В 2016 году мост был реконструирован.

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    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


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