 После изнасилования 18-летней девушки во Фрайбурге прошли протесты | Новости из Германии о Германии | DW | 29.10.2018

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Германия

После изнасилования 18-летней девушки во Фрайбурге прошли протесты

Несколько мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку во Фрайбурге, по этому делу арестованы семь граждан Сирии и один немец.

Акция вр Фрайбурге 29 октября. Лозунг: Нет сексуальному насилию, нет любому насилию, нет стигматизации

Акция вр Фрайбурге 29 октября. Лозунг: "Нет сексуальному насилию, нет любому насилию, нет стигматизации"

Во Фрайбурге на юге Германии вечером в понедельник, 29 октября, прошли две демонстрации из-за ранее произошедшего в городе группового изнасилования 18-летней девушки. На акцию сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) вышли около 300-400 человек.

Контекст

Существует ли зависимость между миграцией и преступностью в ФРГ? Склонны ли беженцы к насилию и правонарушениям? Статистика показывает, есть ли основания для подобных утверждений. (27.12.2016)

По делу о резонансном убийстве студентки на юге ФРГ задержан подозреваемый - беженец из Афганистана. В СМИ и социальных сетях вспыхнула дискуссия об освещении таких преступлений. (05.12.2016)

Несколько организаций провели в тот же день свою демонстрацию, чтобы выступить против использования этого преступления в политических целях, на нее собрались около 1,5 тысяч человек. Чтобы избежать столкновений, полиция распределила эти две акции по разным маршрутам.

Групповое изнасилование произошло в ночь на 14 октября. Молодой человек принес девушке на дискотеке напиток, в который было предположительно добавлено наркотическое вещество. Из клуба они ушли вместе, после чего молодой человек и еще несколько мужчин изнасиловали ее.

По этому делу арестованы семь граждан Сирии в возрасте от 19 до 29 лет, а также 25-летний гражданин Германии. Подозреваемые ранее попадали в поле зрения полиции, большинство из них жили в общежитиях для беженцев.

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    Автор: Ирина Филатова


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