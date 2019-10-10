После Галле: синагогам в Германии нужно больше защиты

На дверях в синагогу в Галле - следы от пуль. На полу - щепки, отлетевшие от дверного косяка. Это следы нападения, совершенного 9 октября. Неонацист застрелил двух человек - женщину возле синагоги и мужчину в кебабной, находившейся неподалеку. Дверь в синагогу, к счастью, оказалась прочной и крепкой - преступнику не удалось проникнуть внутрь и устроить там кровавую бойню. В синагоге в этот момент находились 80 человек - мужчин и женщин, которые собрались здесь, чтобы отпраздновать важнейший иудейский праздник Йом-Кипур.

"Я должен был сначала понять, что произошло", - говорит председатель еврейской общины Галле Макс Привороцкий (Max Privorozki). 9 октября Привороцкий сразу вызвал полицию. Находившиеся в синагоге верующие забаррикадировали мебелью входную дверь и укрылись от выстрелов на кухне. Через десять с небольшим минут приехала полицейская машина.

Как немецкая полиция охраняет синагоги

Получается, что синагогу в Галле не охраняла полиция? "В Галле, во всей земле Саксония-Анхальт - это нормально, - говорит Макс Привороцкий. - У нас постоянный контакт с полицией. Но, по словам полицейских, было достаточно того, что они периодически - я не знаю, как часто - проезжали мимо, патрулировали окрестности. Они сказали, дескать, если полиции не видно, это не значит, что ее нет".

Франк-Вальтер Штайнмайер (в центре) на месте стрельбы в Галле, Макс Привороцкий (второй справа), Йозеф Шустер (третий слева)

"Если хотя бы один полицейский был возле синагоги, то преступника сразу можно было бы обезвредить", - говорит Йозеф Шустер (Josef Schuster), глава Центрального совета евреев в Германии в интервью радиостанции Deutschlandfunk. И тогда гибели двух человек можно было бы не допустить. "Очевидно, что в Галле ситуацию оценивали неправильно, недооценивали всей опасности, - считает Шустер. - Почти во всех синагогах, которые мне известны, это непременное условие: во время богослужений возле синагоги должен находиться полицейский патруль".

Деятельность полиции - это компетенция каждой отдельной федеральной земли. Но для охраны синагог во всех других землях Германии делается больше, чем в Саксонии-Анхальт. В земле Северный Рейн - Вестфалия, например, полицейские охраняют синагоги, а также другие, не только религиозные еврейские учреждения - школы, дома престарелых и прочие объекты по самой высокой шкале, рассказала собеседница DW из министерства внутренних дел. Она не стала раскрывать детали того, как это происходит, из соображений безопасности. Лишь отметила, что после нападения в Галле количество полицейских патрулей было увеличено. "Еврейские учреждения охраняются круглосуточно, семь дней в неделю", - сообщила сотрудница министерства.

Нападение в Галле не оставляет равнодушным

Перед синагогой в Кельне после нападения в Галле стал дежурить полицейский автобус. Впрочем, синагога охраняется всегда. Приняты все меры безопасности, защищающие здание и находящихся в нем людей. Сегодня у входа в синагогу лежат цветы. Похожая картина и у дверей Новой Синагоги в центре Берлина. Она также охраняется полицейскими. Люди приносят сюда цветы в память о погибших в Галле. Пожилая женщина говорит DW, что пришла сюда, чтобы поучаствовать в пикете - акции против антисемитизма, о которой услышала. Но пикета не было. "Нужно срочно что-то делать. Политики ничего не предпринимают. 3 октября здесь маршировали нацисты. А люди, такие же как я, беспомощно стояли с краю", - рассказывает женщина.

Немецкая полиция на месте стрельбы в Галле

Молодой мужчина, который работает в одной церковной христианской организации, тоже пришел сюда из солидарности: "Это давно витало в воздухе: опасные изменения настроений в политике и обществе". По его мнению, еврейские общины в Германии сейчас находятся в большей опасности, чем несколько лет назад. "Когда общество расколото, всегда возникает вопрос: "А что будет с евреями?", - делится своей тревогой собеседник DW.

Стрельба в Галле не оставила равнодушными и иностранных туристов. Муж и жена - пожилая еврейская пара из Австралии - говорят корреспонденту DW, что одобряют то, что полицейские, охраняют синагоги, и что Германия берет на себя ответственность за это". В Австралии , по их словам, еврейские школы и синагоги тоже находятся под охраной полиции. Молодые люди из Лондона, рассказывают, что были в ужасе от происшествия в Галле. Но в Берлине они чувствуют себя в безопасности.

"Антисемитизм - это проблема Германии"

Охрана синагог в Германии - необходимая мера, считает Бен-Ами Вельт, кризисный менеджер Европейского еврейского конгресса (EJC). "Для еврейской общины в Германии сейчас ситуация очень сложная", - говорит он в интервью DW. С одной стороны, сильны правые экстремисты, с другой, - джихадисты, многие из которых вернулись из зоны боевых действий в Ираке и Сирии, поясняет Вельт. Он считает, что "немецкие государственные структуры должны четко понимать, что все происходящее - это не проблема еврейской общины, это проблема всей Германии".

Что изменится в Германии после нападения в Галле? В будущем у всех синагог можно будет видеть полицейских. Этого требуют представители еврейской общины, в частности, Иегуда Тайхталь (Yehuda Teichtal), раввин еврейской общины Берлина. "Мы ожидаем от чиновников, чтобы каждая синагога во время богослужения охранялась. Когда люди идут молиться, они должны чувствовать себя в безопасности, зная что находятся под защитой", - говорит Тайхталь.

Но речь идет не только о защите жизней. Тайхталь этим летом подвергся оскорблениям, когда шел вместе со своими детьми из синагоги домой. В полицейских сводках таких антисемитских выходок становится все больше. И от них тоже необходимо защищать живущих в Германии евреев. Но как? Как препятствовать распространению губительных антисемитских идей, результатом которых становятся такие преступления, как в Галле? Хотя бы просто сказать: "стоп", если слышишь грубую издевательскую шутку в адрес евреев или высказывания, отрицающие Холокост. Одно это уже станет пусть небольшой, но защитой для еврейской общины.

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