После выборов в Беларуси начались акции протеста

В Минске после закрытия избирательных участков начались столкновения протестующих с полицией. Как сообщают независимо друг от друга ряд белорусских и российских источников, основные события развернулись на проспекте Победителей у стеллы "Минск - город герой". Согласно различным оценкам там собралось от 300 до 5000 жителей столицы. ОМОН пытался провести задержания активистов, но столкнулся с сопротивлением. По данным СМИ, полицейские применяют против активистов в Минске светошумовые гранаты.

Столкновения с полицией проходят также в Бресте, Витебске и Могилеве. Причем в Бресте, сообщают СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ.

Как сообщает Telegram-канал "Мая краiна Беларусь", на подступах к площади Ленина в Барановичах собралось около десяти тысяч человек. В Пинске около 500 человек блокируют здание исполкома, в Жлобине протестующие заняли центр города.

По данным другого Telegram-канала NEXTA Live, к стелле в центре Минска массово прибывают бригады "Скорой помощи" - очень много пострадавших.

Власть совершает серьезную ошибку

Отвечая на вопрос корреспондента DW, кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская назвала применение светошумовых гранат против протестующих "ужасным". По оценке политика, избивая протестующих, власть совершает серьезную ошибку.

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