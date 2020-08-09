После выборов в Беларуси милиция жестко разгоняет протестующих

В Минске после закрытия избирательных участков вечером в воскресенье, 9 августа, начались столкновения протестующих с полицией. Основные события развернулись на проспекте Победителей у стелы "Минск - город герой". Согласно различным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. ОМОН пытался провести задержания активистов, но столкнулся с сопротивлением. Полицейские применяют против активистов в Минске светошумовые гранаты.

Столкновения с полицией проходят также в Бресте, Витебске и Могилеве. Причем в Бресте, сообщают СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ.

Как сообщает Telegram-канал "Мая краiна Беларусь", на подступах к площади Ленина в Барановичах собралось около десяти тысяч человек. В Пинске около 500 человек блокируют здание исполкома, в Жлобине протестующие заняли центр города.

По данным другого Telegram-канала NEXTA Live, к стеле в центре Минска массово прибывают бригады "Скорой помощи" - очень много пострадавших.

Автозак въехал в толпу протестующих

Как сообщает корреспондент DW в Минске, на улице Немига образовались пробки. Люди вышли из машин и начали сигналить. По оценкам корреспондента DW, количество собравшихся там людей достигает нескольких тысяч. Протестующие сигналят и кричат: "Уходи!"

ОМОН в Минске

Около 23.00 мск радиостанция Euroradio и NEXTA Live сообщили о том, что на улице Немига в Минске автозак въехал в толпу протестующих. По информации Euroradio, водитель двигался на большой скорости и, вероятно, хотел напугать людей.

По данным онлайн-издания "МБХ Медиа", после инцидента двух человек забрали в больницу на реанимобиле.

Как сообщает белорусское онлайн-издание Tut.by со ссылкой на очевидца, на проспекте Победителей в районе стелы "Минск - город герой" автозак сбил мужчину, стоявшего на проезжей части. К упавшему подбежали несколько человек, но силовики стали забрасывать их светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего. По данным Tut.by, у него серьезные травмы. Реагируя на инцидент, толпа начал выкрикивать: "Убийцы!"

Корреспондент DW подтвердил, что слышал звуки светошумовых гранат и видел, как в сторону проспекта Победителей ехали три кареты "скорой помощи". Несколько очевидцев сообщили ему о том, что в районе стелы милиционеры избили их дубинками. По сведениям корреспондента DW, на проспекте Победителей собралось сейчас несколько тысяч человек, уже произошел ряд задержаний, однако их точное число на данный момент не известно.

В основном люди двигались по тротуарам, изредка выходя на проезжую часть, перекрытую милицией. При этом они скандировали: "Позор!" и "Уходи!". Корреспондент DW передает, что на место прибыли сотрудники ОМОНа, которые выстроились со щитами, полностью перекрыв мост, туда же приехали автозаки.

Tut.by сообщает, что силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. Туда направилась колонна спецтехники, силовики используют водометы и светошумовые гранаты. По сведениям "МБХ Медиа", силовики стреляют по протестующим резиновыми пулями.

В свою очередь онлайн-издание "Новая нива" пишет, что на проспекте Машерова в грудь демонстранту попала светошумовая граната, его увезли на "скорой".

Издание Tut.by опубликовало в своем Telegram-канале фотографии, на которых видно, как белорусский ОМОН избивает протестующих дубинками.

Сообщается, что протестующие собираются и в других точках Минска: на Кавалерийской улице, Площади свободы, проспекте Независимости. На проспекте Независимости омоновцы со щитами выстроились в два ряда, пишет NEXTA Live.

Тихановская: "Власть совершает серьезную ошибку"

Отвечая на вопрос корреспондента DW, кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская назвала применение светошумовых гранат против протестующих "ужасным". По оценке политика, избивая протестующих, власть совершает серьезную ошибку.

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