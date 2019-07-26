Последствия Чернобыля: почему испанцы принимают детей из зоны аварии

Поездки детей и подростков из постсоветских стран на отдых в Испанию - традиция, которой уже 33 года. Первые дети прибыли в эту страну почти сразу после чернобыльской катастрофы - летом 1986 года. Речь шла о юных жителях районов, непосредственно пострадавших от радиации. Их пригласили в испанские семьи отдохнуть и подлечиться.

Вскоре практически во всех крупных городах Испании появились общественные организации, ставящие своей целью организовывать отдых для детей, которые пострадали от аварии на ЧАЭС или проживали в каких-то других районах бывшего СССР с неблагополучной экологией - будь-то Сибирь, Центральная Россия или Урал. Медики констатируют, что пребывание в Испании позитивно влияет на здоровье детей.

Арина из Мозыря в гостях у мадридцев Оскара и Лауры

Оскар Родригес с супругой Лаурой и 8-летним сыном живут на севере Мадрида в районе Лас-Таблас. Оскар - руководитель одной из 30 НПО, входящих в Испанскую федерацию поддержки детей Чернобыля. Он сообщил DW, что в этом году его организация, в ней состоит порядка ста семей, приняла на 45 дней 22 ребенка.

Пребывание в Испании, в том числе отдых у моря, помогает укрепить здоровье детей

Некоторые из них приехали впервые, а для других Испания уже является местом постоянного отдыха - сюда их приглашают каждый год. Большинство активистов НПО детей к себе не берут, но помогают материально тем семьям, в которых останавливаются юные гости.

В гости к Родригесам этим летом приехала 9-летняя Арина из белорусского Мозыря. Июль месяц семья провела в Мадриде - девочка знакомилась с городом, играла в саду, купалась в бассейне. А в августе у Оскара и Лауры - отпуск, и Арина с ними отправится в Астурию, к морю. "Девочка очень быстро привыкает к нам, уже знает немало испанских слов, ведет себя хорошо, не капризничает - ест то же, что и мы", - говорит Оскар. А Арина рассказала корреспонденту DW, что "ей все нравится - и Мадрид, и семья, в которой она живет, и испанские сверстники".

Главная забота - здоровье детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС

Первая задача принимающих детей семей - показать их врачам. Делать это приходится в частных клиниках, поскольку в бесплатных государственных детям пришлось бы дожидаться приема у врача-специалиста, к примеру, эндокринолога или кардиолога, несколько месяцев. Впрочем, федерации удалось договориться с частными центрами о бесплатном обслуживании, так что большинству семей тратиться на врачей не надо. И это существенная помощь - ведь визит к любому медику стоит здесь не менее 100 евро.

Многие прибывшие на отдых в Испанию дети впервые оказались за границей

Доктор Рамон Бенито из мадридской клиники Quiron, которая принадлежит немецким инвесторам, сообщил DW, что приезжающие в Испанию дети чаще всего страдают от заболеваний сердца, дыхательных путей, щитовидной железы, а также от сколиоза, авитаминоза и кариеса.

И практически у всех детей "коэффициент накопления в организме цезия-137 значительно превышает допустимые нормы". Это тормозит развитие и чревато возникновением раковых заболеваний. "Пребывание в Испании - отдых у моря, качественные продукты, фрукты и овощи - позволяет снизить уровень цезия, и улучшить здоровье детей", - констатирует врач.

Традиция благотворительности в Испании

Оскар Родригес отмечает, что еще в прошлом десятилетии в Испанию на отдых ежегодно приезжало до 10 тысяч детей из экологически неблагополучных регионов бывшего СССР. Теперь - значительно меньше. Мировой экономический кризис, разразившийся в 2008 году, подкосил благополучие испанских семей и многие из них были вынуждены отказаться от благотворительной деятельности. Ведь каждая поездка ребенка в Испанию стоит от 800 до 1000 евро. И все расходы - и за проезд, и за проживание - покрываются за счет принимающей стороны.

Отвечая на вопрос, кто и как отбирает детей для отдыха, Оскар пояснил, что с этой целью испанцы сотрудничают с общественностью городов, откуда приезжают дети. Акцент делается на приглашение детей со слабым здоровьем - из малообеспеченных и многодетных семей. Сформированные для поездки группы, как правило, сопровождает педагог, владеющий испанским языком, чтобы помогать детям общаться с испанцами. А те юные гости, что приезжают по нескольку лет подряд, уже сами неплохо владеют языком.

Семьи, желающие принять у себя детей, продолжает Оскар, также проходят процедуру отбора. Она включает собеседование в федерации и разрешение местных властей. Последние выясняют, насколько те или иные испанцы в состоянии принять у себя иностранных гостей: располагают ли материальным достатком, просторным жильем, не имеют ли судимости, не страдают ли психическими заболеваниями. Предпочтение отдается семьям с собственными малолетними детьми.

Чем дети из экс-СССР отличаются от испанских сверстников

"Первые дни пребывания в Испании наиболее сложные для детей", - делится Оскар Родригес. Это и понятно: многие из них впервые покидают родной дом и оказываются в незнакомой стране. Но, как правило, дети очень быстро осваиваются - заводят себе друзей и чувствуют себя превосходно. Даже незнание языка не препятствует общению. Дети же, которые приезжают не впервые, вообще чувствуют себя здесь как дома, уверен Оскар.

Испанцы, принимающие детей из постсоветских стран, отмечают, что они в целом более спокойные, чем их местные сверстники. Лучше воспитаны и приучены, в отличие от испанцев, к домашним делам.

Так, в памятке для испанских семей, подготовленной федерацией, отмечается, что даже малыши, как правило, привыкли самостоятельно стелить постель, помогать взрослым накрыть на стол, убирать квартиру, вымыть посуду, сходить за покупками. И хотя такое поведение может показаться испанцам странным, они не должны мешать юным гостям заниматься привычными делами, отмечается в памятке.

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