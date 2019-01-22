 Последний бастион ″Исламского государства″ в Сирии покинули 5 тысяч человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.01.2019

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Мир

Последний бастион "Исламского государства" в Сирии покинули 5 тысяч человек

Большинство людей, уехавших из провинции Дейр-эз-Зор, - боевики "Исламского государства" и их родственники. Под контролем террористов на востоке Сирии осталось лишь 10 квадратных километров.

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Почти пять тысяч человек с начала текущей недели покинули последний опорный район террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии. Среди этих людей - 470 боевиков ИГ, остальные - преимущественно их родственники, сообщила правозащитная группа "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) в среду, 23 января.

Контекст

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Люди уезжали на грузовиках, присланных формированиями оппозиции из группировки "Сирийские демократические силы" (СДС). Эти курдско-арабские формирования при поддержке возглавляемой США коалиции с сентября 2018 года проводят масштабную операцию против террористов на востоке Сирии. За последние недели им удалось отвоевать у ИГ целый ряд деревень.

По данным SOHR, под контролем ИГ в провинции Дейр-эз-Зор остается лишь территория площадью в 10 квадратных километров. Накануне бойцы СДС вошли в район к востоку от населенного пункта Багхус, не встретив сопротивления.

С начала декабря 2018 года территории, находившиеся прежде под контролем джихадистов, покинули уже почти 27 тысяч человек, в том числе 1800 боевиков, сложивших оружие, отмечает SOHR.

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    Автор: Илья Коваль


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