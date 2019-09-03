 Посадить до выборов: первые приговоры за протесты 27 июля | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Посадить до выборов: первые приговоры за протесты 27 июля

В Москве прошло сразу несколько заседаний по так называемому "московскому делу". Корреспондент DW следила за судьбами обвиняемых в Тверском и Мещанском судах.

Данила Беглец в суде

Данила Беглец во время судебного заседания

3 сентября в Москве в ускоренном порядке рассмотрели сразу несколько уголовных дел, относящихся к акциям протеста 27 июля. Тогда демонстранты вышли на улицы с требованием допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов в депутаты. В итоге не только задержали более 1300 человек, но и начали уголовное преследование против 19 из них. А само дело, по аналогии с "болотным" в 2012 году, назвали "московским".

С утра в здании Тверского и Мещанского судов (они объединены) собрались десятки журналистов и слушателей. В первой половине дня должны были рассмотреть дела четверых мужчин, обвиняемых в насилии в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Данила Беглец: "Я не был ни на каком митинге"

Первым рассматривали дело 25-летнего предпринимателя Данилы Беглеца. Он родился в Молдавии, но перебрался в Россию, получил гражданство и открыл небольшой бизнес по производству "парящих" кроватей. Свою вину обвиняемый признал, поэтому заседание проходило в особом порядке, без исследования доказательств.

За происходящим Беглец наблюдал из стеклянного "аквариума". До начала заседания он приветливо махал друзьям и переглядывался с матерью. Когда же вокруг расставили камеры для протокольной съемки, он перестал улыбаться, натянул на голову капюшон своей серой спортивной кофты и закрыл лицо руками.

Полицейский Никитин, которого Беглец на митинге "схватил за запястье левой руки, сильно сдавив", и тем самым причинил боль, в суд не пришел. Был на службе. В качестве извинения Беглец еще накануне перечислил тому 10 тысяч рублей на депозит ГУ МВД. Как компенсацию морального вреда. Что сделал полицейский с этими деньгами, неясно, но прокурор посчитала, что это смягчающее обстоятельство.

Контекст

Мосгорсуд оставил под стражей участников протеста 27 июля. Егор Жуков, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Даниил Конон будут в СИЗО до сентября. Кто пришел их поддержать - в репортаже DW. (15.08.2019)

Перед выборами в Мосгордуму власть посылает предостерегающие сигналы потенциальным участникам протестов. Стараясь при этом не "раскачивать лодку", считает Александр Плющев. (03.09.2019)

До выборов в Мосгордуму остается меньше недели. Корреспондент DW понаблюдала, как самовыдвиженцы и партийные кандидаты проводят свои предвыборные кампании. (03.09.2019)

Чтобы собрать дополнительные положительные характеристики, адвокат Станислав Рыбинский попросил выступить свидетелями бизнес-партнера Беглеца Евгения Аксютенко и маму, Людмилу Беглец. "Жизни без него не вижу дальше, он очень нужен своим детям, - сказала женщина. - Прошу еще раз прощения и молю вас. Он вырос без отца, я не хочу, чтобы его дети были без отца. Он никогда никуда не пойдет, я знаю это". Беглец тихо заплакал.

Наличие на иждивении не только матери, но и двух малолетних детей и безработной гражданской жены прокурор тоже посчитала смягчающим обстоятельством. Однако поставила в упрек Беглецу, что на участие в митинге он нашел время, а оформить отцовство на младшую дочку – нет.

Беглец ни с кем не спорил, лишь просил не назначать ему реальный срок наказания, чтобы не бросать семью без кормильца.

"Я чистосердечно раскаиваюсь. Готов внести компенсацию за вред. Я не был ни на каком митинге, я был на встрече со своим партнером"… - ему не удается закончить фразу, его перебивает адвокат и просит лишь признать вину.

Ранее, еще на предварительном заседании, Беглец утверждал, что 27 июля шел по проспекту Сахарова. Там он увидел задержания, подошел, чтобы поднять валявшиеся на земле наушники – их якобы уронил человек, которого задерживали. Беглец хотел отдать их полиции, но его самого задержали. В версии обвинения задержание произошло немного в другой части города, на пересечении Камергерского переулка и улицы Большая Дмитровка. И Беглец не шел мимо, а напал сзади на сотрудника полиции.

В итоге суд приговаривает Беглеца к двум годам исправительной колонии общего режима.

Иван Подкопаев

Иван Подкопаев в суде

В это время двумя этажами выше, в таком же особом порядке, выносили приговор другому фигуранту "московского дела" - 25-летнего техника Ивана Подкопаева. У него та же, что и у Беглеца, уголовная статья. По версии следствия, Подкопаев распылил перцовый газ в сторону силовиков во время акции 27 июля. Он признал свою вину, за что судья приговорил его к 3 годам исправительной колонии общего режима.

Дело Кирилла Жукова: 4,5 года за "боль в подбородке"

Двух других фигурантов "московского дела", Евгения Коваленко и Кирилла Жукова, также обвинили в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК). Свою вину они не признали, и их заседания длились с утра до позднего вечера, с показаниями свидетелей, потерпевших и прениями.

Кирилл Жуков

Кирилл Жуков

Поддержать 28-летнего Кирилла Жукова пришли более полусотни человек, включая поэта Льва Рубинштейна, представителей иностранных посольств и задержанных накануне за акцию 31 августа юриста ФБК Любовь Соболь и муниципального депутата Илью Азара.

Жукова судят за то, что он дотронулся до забрала шлема стоявшего в оцеплении нацгвардейца Аскарбека Мадреймова. "Он подошел ко мне, попытался ударом снести с головы шлем, удар по забралу, от которого у меня откинулась голова назад. Я почувствовал боль в подбородке. Потом Жуков попытался ударить товарища справа от меня. На лице его я видел только ухмылку. Он не пытался привлечь мое внимание", - сказал Мадреймов в суде. Жуков возразил, что не ударял нацгвардейца, а лишь хотел привлечь внимание к разбитой голове муниципального депутата Александры Парушиной.

Мадреймов и другие свидетели-нацгвардейцы отрицали, что видели женщину с разбитой головой или вообще хоть кого-либо раненного. Зато боли в подбородке, из-за которой прокурор попросила 4 года и 6 месяцев колонии, посвятили почти все заседание. Прокурор, судья и адвокат поочередно уточняли у потерпевшего и его руководства, как устроено забрало шлема и как оно крепится.

Оказалось, что следствие посвятило шлему отдельный эксперимент. Проверяли, могло ли движение Кирилла Жукова по поднятию забрала у нацгвардейца причинить тому физическую боль.

Решение по этому делу судья обещала огласить 4 сентября в 12:00. В тот же день огласят приговор 48-летнему Евгению Коваленко. Прокурор попросила 5 лет реального срока за то, что он кинул мусорку в сторону бойца ОМОН, задерживавшего демонстрантов. Он так же признает свою вину.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram 

Смотрите также:

  • Участник протеста перед полицейским оцеплением

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры

    "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти. Из всех задержанных, по сообщениям СМИ, свою вину признал лишь один - Валерий Костенок.

  • Задержание в ходе акций протеста в Москве 27 июля

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    27 июля - более 1000 задержанных в Москве

    Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на двух акциях протеста - 27 июля и 3 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

  • Задержание участника акции протеста

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    3 августа - еще около 700 задержанных в столице

    Акция, прошедшая в Москве третьего августа, также не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла и в Санкт-Петербурге.

  • Егор Жуков под арестом

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела

    Главное медийное лицо "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. Он был задержан после акции 27 июля. За Жукова заступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, артистка Чулпан Хаматова и некоторые другие. Однако на суд поручительства знаменитостей впечатления не произвели: Егор Жуков остался под арестом.

  • Скорая помощь на улицах Москвы

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Только один человек освобожден из-под стражи

    Единственному фигуранту дела, которому по состоянию на 15 августа удалось выйти из-под ареста, - режиссер Дмитрий Васильев. После задержания Васильев, страдающий сахарным диабетом, попал в реанимацию, так как у него отобрали инсулин. В результате Васильев остается в статусе подозреваемого, но без меры пресечения.

  • Девушка перед полицейским кордоном

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Неготовность согласовывать протестные акции

    Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

  • Протестующие в Москве

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста

    Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем в число требований протестующих стали входить и призывы к прекращению полицейского произвола.

  • Сергей Митрохин

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пока зарегистрирован только Митрохин

    Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями Избиркома обратиться в суд, однако пока что свою правоту в суде удалось доказать только Сергею Митрохину - окружной Избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:56

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве (29.07.2019)

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве (29.07.2019)  

Что думают в Германии о крупнейшем протестном митинге в Москве  

Иван Жданов: "Лучше конкуренция со сталинистом, чем единая партия"  

Также по теме

Russland Moskau Danila Begletz vor Gericht

Фигуранта "московского дела" Беглеца приговорили к 2 годам колонии 03.09.2019

Тверской суд приговорил Данилу Беглеца к двум годам колонии общего режима. Активиста обвиняли в нападении на полицейского в ходе акции протеста в Москве 27 июля.

Student und Blogger Zhukov während einer Gerichtsverhandlung

Российские ученые призвали прекратить "московское дело" 22.08.2019

Призыв 54 ученых из зарубежных и российских вузов прекратить преследование участников московских протестов поддержали более 300 их коллег.

Russland Justiz l Anklage wegen nicht autorisiertem Protest - Kirill Zhukov

СК завершил расследование по делу Кирилла Жукова 18.08.2019

Дело 28-летнего Кирилла Жукова выделено в отдельное производство. По версии следствия, на акции 27 июля он пытался поднять нацгвардейцу забрало шлема, что расценивается как насилие.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Для чего России нужна правда о Беслане  

Эксперт об убийце чеченца в Берлине: похож на бандита, нанятого ФСБ  

Санкции США против России: а Путин что?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно