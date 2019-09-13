Порт строят - щепки летят: жители Ленобласти недовольны вырубкой леса

К 2022 году на территории Приморского городского поселения, что в паре часов от Санкт-Петербурга, должен появиться новый универсальный порт. Его площадь составит 760 га, а грузооборот, как предполагается, - до 70 млн тонн в год. В порту будут перегружать уголь, минеральные удобрения и зерно.

Но против строительства этого объекта на берегу Финского залива выступают местные жители. На акции протеста в августе собирались до 500 человек. Они убеждены, что строительство порта приведет к ряду экологических проблем в регионе, в частности, к исчезновению леса, и требуют, чтобы строительная компания отказалась от проекта. DW побывала на месте строительства, чтобы разобраться в сути конфликта.

Порт, который строит бизнесмен Трабер

Жительницы Приморска Марина и Светлана Барсуковы встретили корреспондента DW в Зеленогорске. По пути в Приморск, который соседствует с будущим портом, они рассказали, почему проект вызвал отторжение местных жителей, хотя он должен открыть новые перспективы для региона.

Строительство нового порта должно открыть новые перспективы для региона

В феврале 2019 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал порт "новой точкой роста, которая даст возможности для развития припортовых территорий и переориентации российских экспортных грузов из иностранных портов Прибалтийского региона". После чего губернатор подписал с ООО "Приморский УПК" соглашение о создании многопрофильного глубоководного портового комплекса.

26% этой компании принадлежат известному российскому бизнесмену Илье Траберу. В 1990-е годы он был одним из главных торговцев антиквариатом в Петербурге, контролировал ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" и был знаком с чиновником мэрии Петербурга Владимиром Путиным. Трабер, которого многие считают человеком с небезупречной репутацией, резко реагирует, когда СМИ связывают его с криминальным миром: в прошлом году он подал иск к телеканалу "Дождь" за то, что его журналисты назвали Трабера "членом тамбовской группировки". Предварительное следствие по делу было приостановлено за "неустановлением обвиняемого", но прокуратура направила дело на дополнительное расследование.

Жители Приморска против вырубки леса и угольной пыли

Впрочем, жителей Приморска больше волнует другое. Они боятся, что угольная пыль от порта причинит вред их здоровью. А экологи опасаются, что балтийская кольчатая нерпа, которая размножается у границ будущего порта, станет гибнуть от выросшего трафика судов. Но, в первую очередь, местное население обеспокоено уничтожением лесных угодий. "Приморский УПК" только минувшей весной вырубил 265 га леса под площадку для строительства порта.

По этой причине весной дачники поселка Балтийское потеряли защитную зеленую зону - она отделяла их от действующего соседнего порта, в котором грузятся танкеры компании "Транснефть - Порт Приморск". Светлана Барсукова говорит, что от порта "воняло и раньше, но стало еще сильнее".

Действующий порт в Приморске, которым владеет "Транснефть"

Формально все вырубки леса были сделаны по закону. "Приморский УПК" в январе заключил договор с Комитетом по природным ресурсам на аренду лесных участков Рощинского лесничества для заготовок древесины - правда, как обычный лесозаготовитель, а не строитель порта. Позднее был заключен новый договор - о строительстве на территории, где прошли вырубки леса, линейных объектов (например, железной дороги). "Но строят они никакой не линейный объект, а порт, - возмущается адвокат Евгений Баклагин, представляющий интересы жителей припортовых районов. - Я усматриваю в этом нарушение".

Неучтенные риски от строительства порта в Приморске

24 июля в поселке Ермилово прошли общественные слушания, на которых местные жители выразили представителям компании "Приморский УПК" озабоченность потенциальной опасностью порта и в целом свое нежелание соседствовать с ним. В "Приморском УПК" заявили DW, что после "общественных обсуждений" они меняют проект, не уточнив, правда, как именно. "Впоследствии проектная документация и результаты инженерных изысканий будут переданы на государственную экологическую экспертизу", - говорится в письме, полученном из компании.

Но адвокат Евгений Баклагин и териолог Анна Лосева считают, что "Приморскому УПК" пока нечего передавать на экологическую экспертизу в правительство. По их словам, документ под названием "Оценка воздействия на окружающую среду" (ОВОС), который является частью проектной документации и должен отправиться на госэкспертизу, был сфальсифицирован. Реальный ОВОС, по мнению Баклагина и Лосевой, не был проведен, поэтому сложно сказать, как работа порта отразится на экологии и здоровье местных жителей.

Вырубка леса в районе нового порта

"Это материал очень низкого качества, - так характеризует ОВОС териолог Анна Лосева. - Судя по всему, это нарезка отчетов из разных регионов. Там упоминаются Выборгский залив и Лужская губа, которая расположена на другом берегу, и даже Красная книга Краснодарского края".

Тем временем "Приморский УПК" подал иск к проектировщику порта АО "И.И.С" - на 336 млн рублей. В ответе на запрос DW компания впервые раскрыла суть своих претензий. "Иск ООО "Приморский УПК" к АО "И.И.С." связан с недобросовестным исполнением АО "И.И.С." договорных обязательств в рамках производства проектно-изыскательских работ по объекту "Приморский универсально-перегрузочный комплекс", - сказано в ответе.

Вырубленный лес власти обещают восстановить

Тем временем глава комитета по природным ресурсам Ленобласти Павел Немчинов пообещал, что "Приморский УПК" восстановит лес в полном объеме. Но ответ компании оставляет сомнения, что обещание Немчинова будет выполнено. Представители "Приморского УПК" собираются восстановить лес - но частично, только на территории, свободной от инфраструктуры порта.

"По окончании строительства в границах участков, предоставленных правительством Ленобласти <…> для реализации проекта, на территориях, не занятых объектами портового комплекса, заказчиком строительства будет выполнено благоустройство и озеленение", - поясняется в письме. Компания уточняет, что на указанных территориях посадят "новые деревья и кустарники".

Активисты между тем боятся, что совсем скоро последуют новые вырубки - в бухте Желтой и у озера Высокинское, популярных у отдыхающих. Поводом для опасений послужило то, что в начале года в здании администрации Приморска повесили карту, на которой черным закрашена территория порта. Высокинское озеро на ней - внутреннее озеро порта, к которому не будет доступа у простых жителей.

Впрочем, в компании подозрения отвергли. В ответе "Приморского УПК" указывается, что расстояние до озера и бухты от проектируемых терминалов - 4-10 км: "Какая-либо деятельность компанией в районе озера Высокинское и бухты Желтая не ведется".

Жители Приморска этому не верят. С Мариной и Светланой Барсуковыми на подъезде к озеру мы наткнулись на ворота и табличку, запрещающую проезд - это якобы частная собственность ООО "Форт". СМИ писали, что "Форт" связан с Ильей Трабером через его бизнес-партнеров. "Нам просто медленно подогревают воду, - считает Светлана. - Если сразу в кипяток опустить, то все возмутятся. А если подогревать, то мы и не заметим, как нас сварят".

На прошедших 8 сентября муниципальных выборах в Приморском городском поселении ни один из кандидатов в депутаты не включил в свою программу пункт о защите лесов от вырубок, а приморчан - от угольной пыли. В такой ситуации инструментов воздействия на власть у приморчан немного: митинги и "прямая линия" с губернатором.

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