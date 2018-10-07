Портрет Скрипаля: от десантника до шпиона

На обложке немецкого варианта книги "Дело Скрипаля" британца Марка Урбана, специализирующегося на работе секретных служб, - пресловутая "рука Москвы" с красной звездой на обшлаге. К счастью, сама книга интереснее и глубже, чем эта карикатура, напоминающая о пропагандистских битвах холодной войны.

Ее главная тема - не покушение на бывшего полковника ГРУ и агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочь, не "Новичок" и не пресловутые Боширов и Петров (хотя об отравлении в книге, конечно, тоже рассказывается), а фигура Скрипаля, его личность, его жизненный путь. Причем, значительную часть информации автор получил от него самого. В 2017 году, за несколько месяцев до отравления Скрипаля и его дочери, британский журналист провел с ним полтора десятка длительных интервью.

Что за человек Сергей Скрипаль?

Скрипаль родился в семье кадрового офицера. Окончил военно-инженерное училище, стал сапером-десантником. Высокий, спортивный, он много раз прыгал с парашютом, успешно участвовал в армейских соревнованиях по боксу. Служил в Фергане, в знаменитом 345-м гвардейском парашютно-десантном полку ВДВ. Участвовал в подготовке вторжения в Афганистан, в других тайных операциях. Скрипаль с гордостью рассказывал Марку Урбану: "Я трижды побывал в Китае, и каждый раз без визы. Но зато с калашниковым. Еще до ввода войск в Афганистан переехал в Москву: его пригласили в ГРУ.

Старший лейтенант Сергей Скрипаль. Середина 1970-х годов

Урбан называет Скрипаля "настоящим советским офицером". Не себя, а разваливших Советский Союз Горбачева и Ельцина Скрипаль считает предателями. "Неприкрытый русский националист" (определение автора книги), он смотрел Первый канал российского телевидения, был восхищен захватом Крыма и одобрял политику Путина в отношении Украины. "Украинцы без поводыря не могут, - сказал Скрипаль Урбану. - Для того, чтобы их вести, нужна Россия".

Как завербовали Скрипаля?

В нескольких публикациях говорится о том, что британская разведка завербовала Скрипаля в 1995 году, когда он был в Мадриде резидентом ГРУ, работая под прикрытием должности военного атташе посольства. Это не совсем так. Резидентом Скрипаль не был - как и военным атташе. Официально он занимал должность первого секретаря посольства по науке и технике и послан был в Испанию со специальным заданием. Подчинялся непосредственно Москве. О том, что это за задание, в книге не рассказывается. Возможно, Скрипаль вел какого-то очень важного агента, возможно, опекал нелегалов, возможно, намечал объекты саботажа на случай будущей войны. Во всяком случае, работа его была признана успешной, так как по возвращении в Москву он стал начальником управления кадров ГРУ, и ему покровительствовал первый заместитель, а потом и глава ГРУ генерал Валентин Корабельников.

Как именно (или на чем именно) завербовали Скрипаля, в книге точно не говорится. Но из рассказанного можно сделать вывод, что в деле замешаны деньги. Скрипаль крупно вложился в туристический отель в Малаге, но его строительство никак не начиналось, и деньги зависли. Кроме того, Скрипалям предстояло возвращаться в Москву, где сохранить в середине 1990-х тот уровень жизни и тот комфорт, к которому они привыкли в Испании, без дополнительных денег было невозможно. Как раз в это время британская разведка и сделала вербовочный подход. Скрипаль согласился немедленно. Вероятно, поэтому ему дали агентурную кличку Forthwith, что значит Немедленный.

Какие деньги получал Скрипаль от британской разведки?

Сколько платила ему МИ-6? Разные источники называют разные цифры. Кто-то пишет о 5-6 тысяч долларов за каждую конспиративную встречу, кто-то - о ста тысячах долларов и даже о полумиллионе, выплаченных в общей сложности Скрипалю. Как сказал на это Урбану один из высокопоставленных сотрудников британской разведки: "Мы, конечно, хорошо ему платили, но не до такой степени хорошо..."

По подсчетам автора книги "Дело Скрипаля", британцы провели с ним 15-16 встреч (5-6 в Мадриде, когда он работал в посольстве, остальные в разных странах, куда Скрипаль выезжал, уже выйдя на пенсию), и после каждой он получал около трех тысяч долларов. Плюс премии за особо ценную информацию. Всего - примерно 70 тысяч долларов.

Эти деньги Сергей Скрипаль стал класть на свой счет в Испании. Распечатки счета нашли после ареста в его московской квартире во время обыска, и они стали одной из улик против него. Убедительно объяснить происхождение этих денег Скрипаль не смог.

Какую информацию Скрипаль поставлял британской разведке?

Уже в первую после вербовки встречу с сотрудниками МИ-6 в Мадриде полковник Скрипаль принес им подробную органиграмму - схему организации Главного разведывательного управления с именами начальников управлений, отделов, подразделений и другими деталями. Это был очень ценный документ, позволяющий сделать важные выводы о том, как работает ГРУ. Но в целом, пишет Урбан, информация Скрипаля была неравнозначной. Так, большинство агентов на Мальте, которых он назвал (Скрипаль знал их, так как одно время там работал), оказались никакими не агентами: офицеры ГРУ, от которых требовали все больше вербовок, просто записали в агенты каких-то своих местных знакомых, пересказывавших им сплетни и слухи.

Куда более ценной информацией Скрипаль стал располагать, когда вернулся в "стекляшку" (именно так, а не только "аквариумом" называют свою штаб-квартиру на Хорошевском шоссе сотрудники ГРУ) и в октябре 1996 года возглавил управление кадров. Но Скрипаль категорически отказался поддерживать контакт с британской разведкой в Москве, понимая, насколько это опасно. Поехать за границу он как руководящий работник ГРУ тоже не мог.

Оставался веками проверенный способ передачи секретной информации. Когда ни о чем не подозревавшая жена Скрипаля Людмила отправилась с дочерью отдыхать в Испанию, Сергей передал ей в подарок для друга (который на самом деле был сотрудником МИ-6) книгу. В ней невидимыми чернилами он страница за страницей записывал между строк то, что хотел передать британцам.

Разумеется, это были не примитивные невидимые чернила из молока, которыми, согласно легенде, когда-то писал в тюрьме Ленин и которые проявлялись просто от пламени свечи. Речь идет о довольно сложном химическом соединении. Проявить эти чернила можно было только в специальной лаборатории. Сергей Скрипаль хранил их дома. И их тоже нашли во время обыска в его квартире в Крылатском.

Как разоблачили Скрипаля?

Однозначного ответа на этот вопрос книга Марка Урбана не дает. Арестовали Скрипаля в декабре 2004 года, когда он уже давно вышел в запас. Пенсионером он стал в 48 лет благодаря "воинскому" стажу. Карьера его забуксовала, потому что Скрипаль страдал диабетом, из-за чего постоянно уходил на больничный, и генерал-майора ему не давали. Выйдя на пенсию, он стал ездить за границу. Последний раз встречался со своим куратором в турецком Измире, где, судя по всему, за ним уже следили. Но слежка была организована плохо, и довести Скрипаля до отеля, где он встречался с сотрудником МИ-6, не смогла. Следствие, по его словам, об этом не знало.

Скрипаль во время суда. 2006 год

Очевидно, на Скрипаля навел высокопоставленный сотрудник испанской контрразведки, который позже был разоблачен и осужден (о нем также рассказывает в своей книге Урбан). Возможно, подозрение пало на Скрипаля из-за того, что, будучи пенсионером, он слишком настойчиво расспрашивал своих коллег, еще служивших в ГРУ. Слежка и обыск подтвердили подозрение. И хотя допросы в ФСБ, видимо, не дали ничего нового, и вины своей Скрипаль не признал (не случайно следствие затянулось на полтора года и лишь потом начался суд), его приговорили к 13 годам лишения свободы.

Отсидел он всего пять лет. Президент России помиловал его и еще троих человек, осужденных за шпионаж, чтобы обменять их на агентов российских спецслужб, арестованных в США (больше всего известна из этих агентов Анна Кущенко-Чапман). С тех пор Сергей Скрипаль жил с семьей в Солсбери, в небольшом доме, который за 200 тысяч фунтов купила для него британская разведка, причем под своим именем, не скрываясь. Возможно, как раз то, что Скрипаля легко было достать, стало причиной покушения именно на него.

Он обычно сидел дома, собирал пазлы, клеил модели кораблей, играл в компьютерные "стрелялки", каждую неделю ходил на могилу жены (она умерла в 2012 году от рака)... Сообщения о том, что Скрипаль якобы продолжал заниматься активной шпионской деятельностью и участвовал в составлении компрометирующего досье на Трампа, по информации Марка Урбана, абсолютно ничем не подтверждаются.

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