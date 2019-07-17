 Портреты на разбитом стекле (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.07.2019

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Культура и стиль жизни

Портреты на разбитом стекле (видео)

Швейцарский художник Симон Бергер создает портреты, разрушая молотком привычные нам предметы. Чтобы разглядеть искусство, надо внимательно присмотреться!

Смотреть видео 03:47

Портреты на стекле

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  • Супермен или супервумен?

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  • Культ прекрасной женщины

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    Культ прекрасной женщины

    Британский художник польского происхождения, работающий под псевдонимом TankPetrol, предпочитает изображать прекрасных женщин - часто в обрамлении из геометрических фигур или в окружении животных. На портрете этой девушки фигурирует и своего рода месседж: "Не сравнивай себя с другими, ибо всегда найдутся такие, кто будет лучше или хуже тебя".

  • Астронавт на вилле в Майами-Бич

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    Астронавт на вилле в Майами-Бич

    Почти 20 лет назад в Великобритании появилась группа райтеров London Police. Теперь, правда, их осталось только двое - Chaz и Боб Гибсон. Главный герой их работ - белый круглоголовый человечек по имени Lad, которого можно увидеть в городах по всему миру. Картина с изображением Lad в роли астронавта создана в 2014 году во время арт-ярмарки Art Fair в Майами.

    Автор: Тина Хюттль, Наталия Королева


 

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