Портреты на разбитом стекле (видео)

Швейцарский художник Симон Бергер создает портреты, разрушая молотком привычные нам предметы. Чтобы разглядеть искусство, надо внимательно присмотреться!
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