 Порошенко не принял заявление генпрокурора Луценко об отставке | Новости из Германии об Украине | DW | 10.11.2018

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Украина

Порошенко не принял заявление генпрокурора Луценко об отставке

Президент Украины отказался увольнять Юрия Луценко. Ранее большинство депутатов Рады высказались против отставки генпрокурора Украины.

Юрий Луценко и Петр Порошенко (фото из архива)

Юрий Луценко и Петр Порошенко (фото из архива)

Президент Украины Петр Порошенко не принял прошение генерального прокурора страны Юрия Луценко об отставке. Глава государства "вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте", сообщили информагентству "Интерфакс - Украина" в пресс-службе администрации украинского президента в пятницу, 9 ноября.

6 ноября Луценко заявил на заседании Верховной рады Украины, что напишет заявление об отставке и передаст его Порошенко. Генеральный прокурор сказал, что более не желает терпеть вмешательства в работу правоохранительных органов на фоне скандала, вызванного ходом расследования убийства гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

Контекст

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Возле администрации президента Украины прошла акция протеста. Собравшиеся требовали расследования нападений на общественных активистов. Из 55 нападений за 2018 год не раскрыто ни одно. (27.09.2018)

После этого в Раде прошло рейтинговое голосование по отставке Юрия Луценко. За его уход высказались лишь 38 депутатов, еще 116 парламентариев проголосовали против возможной отставки генпрокурора. 173 депутата не участвовали в голосовании.

На следующий день пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Луценко передал заявление о своей отставке Порошенко.

Нападение на советницу мэра Херсона

В адрес правоохранительных органов Украины неоднократно звучали обвинения в затягивании расследования нападений на общественных активистов. Значительный резонанс вызвала смерть советницы мэра Херсона и общественного деятеля Екатерины Гандзюк, которая обвиняла в коррупции представителей местной власти и правоохранительных органов. В конце июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. Гандзюк получила химические ожоги более 30 процентов тела, перенесла множество операций, однако 4 ноября скончалась.

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    Автор: Сергей Елкин


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