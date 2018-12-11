 Порошенко назвал войной инцидент в Керченском проливе | Новости из Германии об Украине | DW | 12.12.2018

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Украина

Порошенко назвал войной инцидент в Керченском проливе

Регулярные войска под российским флагом совершили нападение на украинский корабль в международных водах, заявил президент Украины в интервью Fox News. Он призвал закрыть порты Европы и США для российских судов.

Корабль российской береговой охраны в Керченском проливе

Корабль российской береговой охраны в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко назвал войной инцидент в Керченском проливе 25 ноября, когда российская береговая охрана применила оружие для задержания трех украинских кораблей, следовавших в Азовское море. "Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. Это не шутки, не инцидент, и не кризис. Потому что ваши регулярные войска под российским флагом совершили нападение на украинское военное судно в международных водах. Нет никаких других объяснений", - заявил Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News во вторник, 11 декабря.

Украинский президент призвал к решительной реакции мирового сообщества на случившееся. Он подчеркнул, что одних слов недостаточно, нужны дела. "В ответ на действия Путина нам необходимо действовать", - сказал Порошенко, предложив, в частности, расширить присутствие кораблей НАТО в Черном море, чтобы, как он выразился, предотвратить его оккупацию, а также захват Азовского моря.

Петр Порошенко призвал Запад ввести против России "азовский пакет санкций", а также закрыть российским судам доступ в европейские и американские порты.

Закон о разрыве дружбы с Россией вступил в силу

12 декабря в Украине вступил в силу закон о прекращении договора о дружбе с Российской Федерацией. 

Он был принят Верховной радой в ускоренном порядке и подписан президентом Порошенко после инцидента с украинскими военными кораблями, пытавшимися пройти через Керченский пролив в Азовское море и силой задержанными российской береговой охраной.

Контекст

Черное море может стать не только плацдармом для конфликта между Москвой и Киевом. В регионе сталкиваются интересы России и НАТО. (01.12.2018)

Действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, подписанного в 1997 году, будет прекращено с 1 апреля 2019 года. (11.12.2018)

Действие договора будет прекращено 1 апреля 2019 года в связи с вооруженной агрессией России в отношении Украины, которая стала нарушением этого соглашения, говорится в тексте закона. "Прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязанностей по его выполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения указанного договора до прекращения его действия", - подчеркивается в документе.

РФ и Украина подписали договор о дружбе в мае 1997 года, в силу он вступил 1 апреля 1999 года. По условиям документа, он автоматически продлевается каждые 10 лет, если не менее чем за полгода до истечения срока его действия стороны не заявляли о своем выходе из соглашения.

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    Автор: Евгений Тейзе


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Инциденту 25 ноября с обстрелом российскими кораблями украинских катеров и буксира предшествовали месяцы напряженности в Азовском море. DW - о главных этапах противостояния в Керченском проливе. (28.11.2018)  

Ссылки в интернете

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