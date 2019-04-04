Порошенко записал повторное видеообращение к Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал второе за сутки видеообращение к своему сопернику во втором туре президентских выборов Владимиру Зеленскому. "Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду!" - заявил Порошенко в ролике, опубликованном в официальных профилях президента Украины в соцсетях в ночь на пятницу, 5 апреля.

Таким образом действующий украинский президент подтвердил свое согласие провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский". Это видео, как и предыдущее выступление Порошенко, обнародованное 21 часом ранее, сопровождалось музыкой. "За свою жизнь я принимал вызов не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел в их глаза и не отводил взгляд", - сказал он.

За несколько часов до этого Зеленский опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором пригласил занявшую третье место в первом туре президентских выборов Юлию Тимошенко стать арбитром дебатов. По словам Зеленского, это помогло бы "избежать подкупа, провокаций, административного давления". "Вы не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?" - обратился участник второго тура к Тимошенко.

Дебаты Зеленского и Порошенко назначены на 19 апреля

Еще после первого видеоответа Петра Порошенко была озвучена дата дебатов двух кандидатов в президенты Украины - 19 апреля. Их планирует показать в прямом эфире Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). В штабе Зеленского уже подтвердили намерение участвовать в дебатах в этот день.

В первом туре президентских выборов в Украине, прошедшем 31 марта, победу одержал артист и худрук студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. Он получил 30,24 процента голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 15,95 процента и также вышел во второй тур. За бывшего премьера и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, ставшую третьей, отдали свои голоса 13,4 процента избирателей. Второй тур президентских выборов пройдет 21 апреля.

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