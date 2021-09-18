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Порно

BENEDETTA UN FILM DE PAUL VERHOEVEN Date de sortie : 9 juillet 2021 Cast : Virginie Efira, Daphné Patakia, Charlotte Rampling et Lambert Wilson http://www.sbs-distribution.fr/distribution-france-benedetta

Минкульт: Фильм Верховена "Искушение" нарушает законодательство РФ 18.09.2021

Фильму Пола Верховена отказали в прокатном удостоверении на территории России из-за "наличия провокационной сцены". Представитель РПЦ считает, что Минкульт защитил публичное пространство от "порнографии".
Strafverfolgung für FBK-Aktivist wegen Like für Rammstein-Video

Приговор экс-главе штаба Навального за ролик с Rammstein смягчен 15.07.2021

Областной суд сократил на три месяца срок наказания Андрея Боровикова, приговоренного к 2,5 годам лишения свободы за репост клипа немецкой группы Rammstein.
03.11.2020, Nordrhein-Westfalen, Münster: Der Angeklagte sitzt in einem Gerichtssaal im Landgericht und verdeckt sein Gesicht. Mit einem Prozess gegen einen 53-Jährigen aus Schleswig-Holstein beginnt hier eine erste gerichtliche Aufarbeitung des Missbrauchsfalls Münster. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa | Verwendung weltweit

Приговор педофилам из Мюнстера. Что узнали судьи 06.07.2021

В суде Мюнстера вынесен приговор по делу сети педофилов. Кто оказался на скамье подсудимых и что узнал суд? DW о громком судебном процессе.

Berlinale 2021 | Babardeală cu bucluc sau porno balamuc | Bad Luck Banging or Loony Porn   Land: ROU, LUX, HRV, CZE 2021   Regie: Radu Jude   Bildbeschreibung: Katia Pascariu   Sektion: Wettbewerb 2021

В России не покажут в прокате фильм-победитель Берлинале 12.06.2021

Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Невезучий трах, или Безумное порно", сочтя, что он пропагандирует порнографию.
12.04.2021 Feminist activist and artist Yulia Tsvetkova leaves after a court session in Komsomolsk-on-Amur, Russia, Monday, April 12, 2021. A Russian court on Monday opened the trial of Yulia Tsvetkova charged with disseminating pornography after she shared artwork depicting female genitalia online -- a case in line with the Kremlin’s conservative stance promoting “traditional family values.” (AP Photo/Alexander Permyakov)

ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова прекратила голодовку 07.05.2021

Художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова, обвиняемая в распространении порнографии, заявила о поиске новой стратегии борьбы за свои права.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann benutzt am 26.07.2016 in Stuttgart (Baden-Württemberg) die beleuchtete Tastatur eines Notebooks (Szene gestellt). (Zu dpa Neue Betrugsmasche: Gefälschte Job-Angebote im Internet vom 13.03.2017) Foto: Silas Stein/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Заблокирован один из крупнейших в мире сайтов педофилов в даркнете 03.05.2021

В Германии и Парагвае задержаны четверо участников даркнет-платформы Boystown, их обвиняют в распространении детской порнографии. Проведены обыски в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Гамбурге.
12.04.2021 Feminist activist and artist Yulia Tsvetkova leaves after a court session in Komsomolsk-on-Amur, Russia, Monday, April 12, 2021. A Russian court on Monday opened the trial of Yulia Tsvetkova charged with disseminating pornography after she shared artwork depicting female genitalia online -- a case in line with the Kremlin’s conservative stance promoting “traditional family values.” (AP Photo/Alexander Permyakov)

ЛГБТ-активистка Цветкова объявила голодовку протеста 01.05.2021

Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии из-за рисунков в соцсети "В контакте". Активистка требует ускорить рассмотрение дела, чтобы позволить ей защищаться всеми законными способами.
Strafverfolgung für FBK-Aktivist wegen Like für Rammstein-Video

Экс-главу штаба Навального посадили из-за клипа Rammstein 29.04.2021

Суд в Архангельске счел Андрея Боровикова виновным в распространении порнографии. Дело экс-главы архангельского штаба Навального связано с репостом клипа группы Rammstein во "Вконтакте". Защита обжалует приговор.
Kind wehrt sich mit ausgestreckten Armen ibxyan01596733 Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Veröffentlichung!

Интернет-гиганты в США выявляют все больше материалов с детской порнографией 25.04.2021

Объемы обнаруженного в интернете контента со свидетельствами насилия над несовершеннолетними выросли в связи с задействованием автоматических алгоритмов поиска, пишет Welt am Sonntag.

Copyright: DW Russisch (Screenshot aus dem Beitrag von der DW-Reporterin Yuliya Vishnevetskaya) Tags: Juri Dmitrijew, Karelien, Memorial, Juri Dmitriev Beschreibung: Fall von Juri Dmitrijew in Karelien

Историка Юрия Дмитриева пытаются осудить в третий раз 02.04.2021

Суд в третий раз рассматривает обвинение историка в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. Дмитриева уже дважды оправдали по двум из трех статей.
Bildnummer: 53383049 Datum: 30.06.2009 Copyright: imago/blickwinkel Junge wehrt sich und haelt sich die Arme schuetzend vor das Gesicht boy reacts against somebody BLWS223089 kbdig 2009

В Германии принят новый закон о борьбе с сексуальным насилием над детьми 25.03.2021

Насилие над несовершеннолетними в ФРГ будет всегда считаться преступлением и наказываться лишением свободы на срок не менее 1 года. Значительно ужесточаются и наказания за детскую порнографию.
Inteurodeoksyeon | Introduction Land: KOR 2020 Regie: Hong Sangsoo Bildbeschreibung: Park Miso, Shin Seokho Sektion: Wettbewerb 2021 Datei: 202109213_1 © Jeonwonsa Film Co.Production

"Безумное порно" и другие победители Берлинале 05.03.2021

В конкурсе этого сезона Берлинале приняли участие 15 картин. Впервые актерских "медведей" было не четыре, а два - без разделения на мужчин и женщин. Кто в итоге победил? Листайте галерею DW.
Thema: Der russische Präsident Wladimir Putin gilt als kein großer Internet-Freund. Er hat nun sich nun erneut über das Internet kritisch geäußert - im Netz seien vor allem Aufrufe zu Selbstmord, Kinderpornografie und Ähnliches zu finden. Jahr/Ort: Moskau, 05.03.2021

Путин про интернет. Так вот чего боится президент! 05.03.2021

Президент РФ заявил, что интернет может разрушить общество, потому что там встречаются призывы к протестам, порнография и наркотики. Сергей Елкин о знакомстве Путина с Сетью.
Paul Dunca / Paula Dunker, Nicoleta Lefter, Nicodim Ungureanu, Ana Ciontea, Petra Nesvačilová Babardeală cu bucluc sau porno balamuc | Bad Luck Banging or Loony Porn von Radu Jude ROU, LUX, HRV, CZE 2021, Wettbewerb

"Невезучий трах, или Безумное порно" - главный победитель Берлинале 05.03.2021

"Золотого медведя" в Берлине получил фильм румынского режиссера Раду Жуде "Невезучий трах, или Безумное порно".
August 7, 2019, Poland: In this photo illustration a Twitter logo seen in a mobile phone. (Credit Image: © Omar Marques/SOPA Images via ZUMA Wire |

В России Twitter обвинили в "злостном нарушении законодательства" 01.03.2021

Американская соцсеть не удалила почти 3 тысячи материалов с запрещенной информацией, заявил Роскомнадзор. Twitter грозит крупный штраф.
Russland, Wohnung von Nawalny in Moskau wird durchsucht MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 27, 2021: A police officer enters Russian opposition activist Alexei Navalny s apartment at a residential building in Lyublinskaya Street. Investigators search apartments of Alexei Navalny and his wife Yulia, his brother Oleg, and the Navalny.Live studio in connection with the case of violation of sanitary-epidemiological rules. The case under Article 236 of the Russian Criminal Code was initiated after the 23 January 2021 unauthorized rally in support of Navalny. According to the Moscow emergency response center on the coronavirus situation control and monitoring, 19 people with COVID-19 who had received stay-at-home order, attended the event. Valery Sharifulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F543D

В штаб Навального в Москве пришли силовики 11.02.2021

По словам сотрудника штаба Александра Шепелева, приход правоохранителей связан с тем, что сторонники Навального "якобы печатают порнографическую продукцию".
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