"Безумное порно" и другие победители Берлинале

В конкурсе этого сезона Берлинале приняли участие 15 картин. Впервые актерских "медведей" было не четыре, а два - без разделения на мужчин и женщин. Кто в итоге победил? Листайте галерею DW.