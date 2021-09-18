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Фильму Пола Верховена отказали в прокатном удостоверении на территории России из-за "наличия провокационной сцены". Представитель РПЦ считает, что Минкульт защитил публичное пространство от "порнографии".
Областной суд сократил на три месяца срок наказания Андрея Боровикова, приговоренного к 2,5 годам лишения свободы за репост клипа немецкой группы Rammstein.
В суде Мюнстера вынесен приговор по делу сети педофилов. Кто оказался на скамье подсудимых и что узнал суд? DW о громком судебном процессе.
Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Невезучий трах, или Безумное порно", сочтя, что он пропагандирует порнографию.
Художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова, обвиняемая в распространении порнографии, заявила о поиске новой стратегии борьбы за свои права.
В Германии и Парагвае задержаны четверо участников даркнет-платформы Boystown, их обвиняют в распространении детской порнографии. Проведены обыски в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Гамбурге.
Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии из-за рисунков в соцсети "В контакте". Активистка требует ускорить рассмотрение дела, чтобы позволить ей защищаться всеми законными способами.
Суд в Архангельске счел Андрея Боровикова виновным в распространении порнографии. Дело экс-главы архангельского штаба Навального связано с репостом клипа группы Rammstein во "Вконтакте". Защита обжалует приговор.
Объемы обнаруженного в интернете контента со свидетельствами насилия над несовершеннолетними выросли в связи с задействованием автоматических алгоритмов поиска, пишет Welt am Sonntag.
Суд в третий раз рассматривает обвинение историка в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. Дмитриева уже дважды оправдали по двум из трех статей.
Насилие над несовершеннолетними в ФРГ будет всегда считаться преступлением и наказываться лишением свободы на срок не менее 1 года. Значительно ужесточаются и наказания за детскую порнографию.
В конкурсе этого сезона Берлинале приняли участие 15 картин. Впервые актерских "медведей" было не четыре, а два - без разделения на мужчин и женщин. Кто в итоге победил? Листайте галерею DW.
Президент РФ заявил, что интернет может разрушить общество, потому что там встречаются призывы к протестам, порнография и наркотики. Сергей Елкин о знакомстве Путина с Сетью.
"Золотого медведя" в Берлине получил фильм румынского режиссера Раду Жуде "Невезучий трах, или Безумное порно".
Американская соцсеть не удалила почти 3 тысячи материалов с запрещенной информацией, заявил Роскомнадзор. Twitter грозит крупный штраф.
По словам сотрудника штаба Александра Шепелева, приход правоохранителей связан с тем, что сторонники Навального "якобы печатают порнографическую продукцию".
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