 Популярность правящей коалиции в Германии на рекордно низком уровне | Новости из Германии о Германии | DW | 21.08.2018

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Германия

Популярность правящей коалиции в Германии на рекордно низком уровне

Согласно опросам, немецкие партии ХДС, ХСС и СДПГ потеряли суммарно каждого шестого избирателя. Оппозиционные партии в целом укрепляют свои позиции, говорится в исследовании Insa.

Соглашение о правительственной коалиции в Германии. Март 2018 г.

Соглашение о правительственной коалиции в Германии. Март 2018 г.

Правящая коалиция в Германии пользуется рекордно низкой поддержкой немецких избирателей. Во вторник, 21 августа, были опубликованы результаты очередного опроса, проведенного институтом Insa с 16 по 20 августа. Согласно исследованию, блок ХДС/ХСС может рассчитывать на поддержку 28 процентов избирателей, что на один процент меньше, чем на предыдущей неделе. Социал-демократическая партия Германии также потеряла один процентный пункт, остановившись на уровне 16,5 процента.

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На третьем месте - партия "Альтернатива для Германии", которая, как и другие, показала результат на один процент меньше, чем на минувшей неделе. АдГ поддерживают 16 процентов опрошенных. Другие оппозиционные партии немного укрепили свои позиции. "Левые" и "Союз 90/зеленые" набрали по одному проценту, показав результат в 12% и 13,5% соответственно. На полпроцента улучшила свои показатели СвДП (10 процентов).

Таким образом, партии, входящие в правящую коалицию, совместно набирают 44,5 процента голосов избирателей, что существенно меньше парламентского большинства. Глава Insa Герман Бинкерт (Hermann Binkert) отметил, что со дня выборов партии, входящие в большую коалицию, потеряли каждого шестого избирателя. Популярность ХДС/ХСС и СДПГ никогда еще не была настолько низкой, говорит Бинкерт. Несостоявшаяся коалиция "Ямайка", в которую могли бы войти ХДС/ХСС, СвДП и "Союз 90/зеленые", получает на нынешней неделе 51,5 процента голосов избирателей.

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    Автор: Александра Елкина


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