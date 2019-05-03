 Помпео обвинил РФ и Китай в ″агрессивном поведении″ в Арктике | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.05.2019

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Мир

Помпео обвинил РФ и Китай в "агрессивном поведении" в Арктике

Госсекретарь США полагает, что Арктика стала "очагом глобальной конкуренции". Майк Помпео критикует претензии Москвы на контроль над более быстрыми морскими маршрутами.

Госсекретарь США Майк Помпео (апрель 2019 г.)

Госсекретарь США Майк Помпео (апрель 2019 г.)

США намерены усилить свое присутствие в Арктике, чтобы, по словам американского госсекретаря Майка Помпео, противостоять "агрессивному поведению" РФ и Китая в регионе. "Арктика стала очагом глобальной конкуренции благодаря своим запасам нефти, газа и полезных ископаемых, а также изобилию рыбы", заявил Помпео перед началом встречи Арктического совета на министерском уровне в понедельник, 6 мая, в финском Рованиеми.

Помпео раскритиковал российские территориальные претензии на новые, более быстрые морские маршруты, которые можно будет использовать в результате глобального потепления. "Москва незаконно требует, чтобы другие страны обращались к России за разрешением на использование маршрута через Северный Ледовитый океан", - сказал Помпео. Он объявил, что США будут наращивать свое дипломатическое и военное присутствие в Арктике, в том числе путем восстановления ледокольного флота. Критику Помпео также вызвали намерения Пекина добиться влияния в полярном регионе.

Контекст

В США считают, что Китай и прочие "неарктические" страны не могут управлять полярным регионом. На следующей неделе пройдет заседание Арктического совета на министерском уровне. (03.05.2019)

США хотят укрепить свое влияние в Арктике на фоне соперничества с Китаем и Россией. (12.01.2019)

В прошлом месяце Россия подчеркивала, что ее военные и экономические цели в Арктике не представляют угрозы для других стран. "Все, что мы делаем, - это обеспечение безопасности страны, мы никому не угрожаем", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В Арктический совет входят Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия и Швеция. Еще шесть стран - Китай, Индия, Южная Корея, Сингапур, Италия и Япония - имеют статус наблюдателя. Помимо прочего, Совет занимается защитой окружающей среды на Северном полюсе и проблемами климата.

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