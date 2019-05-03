Помпео обвинил РФ и Китай в "агрессивном поведении" в Арктике

США намерены усилить свое присутствие в Арктике, чтобы, по словам американского госсекретаря Майка Помпео, противостоять "агрессивному поведению" РФ и Китая в регионе. "Арктика стала очагом глобальной конкуренции благодаря своим запасам нефти, газа и полезных ископаемых, а также изобилию рыбы", заявил Помпео перед началом встречи Арктического совета на министерском уровне в понедельник, 6 мая, в финском Рованиеми.

Помпео раскритиковал российские территориальные претензии на новые, более быстрые морские маршруты, которые можно будет использовать в результате глобального потепления. "Москва незаконно требует, чтобы другие страны обращались к России за разрешением на использование маршрута через Северный Ледовитый океан", - сказал Помпео. Он объявил, что США будут наращивать свое дипломатическое и военное присутствие в Арктике, в том числе путем восстановления ледокольного флота. Критику Помпео также вызвали намерения Пекина добиться влияния в полярном регионе.

В прошлом месяце Россия подчеркивала, что ее военные и экономические цели в Арктике не представляют угрозы для других стран. "Все, что мы делаем, - это обеспечение безопасности страны, мы никому не угрожаем", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В Арктический совет входят Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия и Швеция. Еще шесть стран - Китай, Индия, Южная Корея, Сингапур, Италия и Япония - имеют статус наблюдателя. Помимо прочего, Совет занимается защитой окружающей среды на Северном полюсе и проблемами климата.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Наблюдения из космоса помогают на земле До того, как в середине 20-го столетия первые спутники оказались на околоземной орбите, мы почти ничего не знали о динамике изменения климата. Сейчас благодаря снимкам и другим данным, получаемым со спутников, человечество пишет историю постоянно изменяющейся планеты Земля. В 1985 году с помощью спутников была обнаружена озоновая дыра. Эти данные помогают бороться с изменениями климата.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Спутники, сообщающие о тающих ледниках Некоторые спутники фиксируют признаки изменения климата: тающие ледники, повышающийся уровень мирового океана и даже растущее содержание в атмосфере CO2. Этот спутник Jason-3 - один из самых современных, он способен с максимальной точностью провести замеры водной поверхности Земли. Эти данные помогут понять, как глобальное потепление влияет на мировой океан.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Данные со спутников помогают предотвратить катаклизмы Искусственные спутники играют важную роль в предотвращении природных катаклизмов: ураганов, землетрясений, цунами, лесных пожаров. Они собирают информацию, которая помогает заблаговременно оповещать о возможном природном бедствии, прогнозировать его масштабы и интенсивность. Особенно полезны данные со спутников для наблюдения за ураганным ветром и предотвращения его последствий.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Цветы в космосе Могут ли расти цветы на околоземной орбите? Астронавты на МКС обнаружили, что в космосе для того, чтобы вырастить овощи, понадобится меньше воды. А КНР уже давно предпринимает попытки вырастить на Луне хлопок. Все эти знания могут в будущем играть решающую роль в развитии сельского хозяйства.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Негативное влияние освоения космоса Освоение космического пространства имеет и негативные последствия для окружающей среды. После каждого запуска ракеты происходит выброс оксида алюминия, который накапливается в стратосфере и влияет на уменьшение озонового слоя земли.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Космический мусор На околоземной орбите сейчас находятся 20 000 элементов космического мусора: от деталей ракет до шурупов и отработанных матриц. Если этот мусор не утилизировать, то он может негативно воздействовать на спутники, подлетая к ним слишком близко и препятствуя сбору информации, которая необходима для борьбы с глобальным потеплением. Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова

