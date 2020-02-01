 Помпео в Минске: США заинтересованы в независимой Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 01.02.2020

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Беларусь

Помпео в Минске: США заинтересованы в независимой Беларуси

Госсекретарь США стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Беларусь за более чем 15 лет. Он пообещал президенту Лукашенко назначить посла США в Беларуси.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и секретарь Госдепартамента США Майк Помпео в Минске 1 февраля 2020 года

Александр Лукашенко и Майк Помпео в Минске

Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в субботу, 1 февраля, с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. Помпео на встрече заявил, что Вашингтон готов поддерживать независимость Беларуси. И одновременно госсекретарь отметил, что у Беларуси "длительная история с Россией, но мы не говорим о выборе между нами и ними".

Контекст

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон в ближайшее время назначит своего посла в Беларуси. До сих пор действует ряд американских санкций в отношении белорусских предприятий, которые были введены в 2007 - 2008 годах. После этого стороны на взаимной основе отозвали послов и снизили уровень диппредставительств до временного поверенного. Госсекретарь США также выразил на встрече с Лукашенко обеспокоенность Вашингтона ситуацией с правами человека в Беларуси.

Визит Помпео в Минск является частью турне 29 января - 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию и Украину. После визита в Беларусь Помпео направится в Казахстан и Узбекистан.

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    Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина


Контекст

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси

В центре Минска 20 декабря прошла акция протеста против интеграции России и Беларуси. На несогласованный митинг вышли более 1000 человек. Как это было - в фоторепортаже DW.  

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