Помощь мирному населению в Сирии: когда уходят даже добровольцы

Позиции разных стран относительно того, что надо предпринять для урегулирования конфликта в Сирии, сильно разнятся. Так, в ходе недавнего визита в Германию российский президент Путин выступил за то, чтобы Европа - в том числе и Германия - начала оказывать помощь Дамаску в восстановлении инфраструктуры. Это, по словам Путина, будет способствовать возвращению беженцев в страну. В Берлине же считают преждевременным обсуждать этот вопрос до того, пока в Сирии не будет достигнуто политическое перемирие.

Накануне встречи Путина и Меркель правительство ФРГ приветствовало эвакуацию с юга Сирии добровольцев-спасателей из неправительственной организации "Белые каски" вместе с их семьями, которые отправятся в страны, согласившиеся предоставить им убежище: Великобританию, Канаду и Германию. Добровольцы, которые с начала сирийского конфликта спасли больше 100 тысяч человек, вынуждены были покинуть Сирию в связи с непосредственной угрозой их жизням. DW удалось побеседовать с официальным представителем "Белых каскок" Фаруком Аль-Хабибом о деятельности организации в Сирии и ситуации мирного населения.

DW: Группа из более чем 400 волонтеров "Белых касок" и членов их семей была эвакуирована из Сирии в Иорданию. Теперь им собираются дать убежище западные страны, среди которых и Германия. Достаточна ли поддержка, которую оказывают вашей организации для осуществления этого плана?

Фарук Аль-Хабиб: Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать следующее. Мы просили об оказании поддержки по обеспечению защиты этих добровольцев и их семей внутри Сирии. Мы не стремились кого-то оттуда вывозить. Но поскольку международное сообщество не справилось с задачей по защите людей в Сирии - а именно тех, кто занимается оказанием гуманитарной помощи населению, "Белых касок", - все, что им оставалось - это бежать через оккупированные Голанские высоты в Иорданию, а затем перебираться в другие страны.

Мне хотелось бы выразить благодарность правительству ФРГ и всем нашим друзьям, которые поддержали нас в этом. Мы уверены, что наши коллеги, которые прибудут в Германию, займут активную позицию в новом для них обществе. Они обладают множеством навыков и высокой квалификацией и будут трудиться на благо людей так же, как и в Сирии.

- Но кто же будет осуществлять важную работу по спасению мирных жителей в Сирии, если эти люди покинут страну?

- Мы по-прежнему считаем своим долгом оказывать помощь сирийскому народу. И будем делать это всегда, когда у нас будет такая возможность. Группа добровольцев, которые были эвакуированы со своими семьями, - это около сотни волонтеров. Все остальные - члены их семей. Но у нас все еще есть около трех тысяч добровольцев в северной Сирии, которые будут продолжать свою работу так, как и ранее.

Волонтеры из "Белых касок" тушат пожар, возникший после бомбардировок в провинции Идлиб

- Режим Асада обвиняет "Белые каски" в том, что они являются иностранными агентами или имеют связи с джихадистами. Каков ваш ответ на это?

- Эти заявления противоречат друг другу. Иногда говорят, что "Белых касок" вообще не существует, и сообщения о них просто сфабрикованы. В то же время утверждают, что они связаны с западной разведкой, а иногда говорят, что они связаны с джихадистами.

Все эти истории противоречат друг другу. Правда заключается в том, что в том, что "Белые каски" вышли из народа и работают для него. Успех, которого они достигли в оказании помощи людям и поддержке гражданского общества, бросает вызов той точке зрения, которую излагает режим и его союзники.

Они утверждают, что хорошие люди не уезжают из Сирии, что в этой стране нет гражданского общества, что сирийцы не в состоянии работать самостоятельно и оказывать себе помощь собственными силами, что в стране есть лишь диктаторский режим, с одной стороны, и экстремисты - с другой. Это доктрина режима и их союзников, согласно которой они и пытаются предъявить нам эти фальшивые обвинения.

- Вы, должно быть, видели своими глазами ужасные вещи во время войны в Сирии. Что побудило лично вас присоединиться к "Белым каскам"?

- Конечно то, чем я занимаюсь, - это серьезный вызов и риск для меня лично, но, по сути, я нахожусь в той же ситуации, что и все остальные жители и жертвы в Сирии. Я бы сказал, что занялся этой деятельностью, потому что это мой долг. Вам не нужна мотивация, чтобы трудиться для своей страны или пытаться спасти своего соседа, родственника или друга.

Это связано с системой ценностей, гуманитарными принципами. Когда вы слышите крик ребенка или любого, кто просит о помощи, вы обязаны это делать, и вы не можете отвернуться от людей, пока им еще можно чем-то помочь. Мы в ответе за это, и мы будем продолжать делать эту работу до конца.

- В настоящий момент Асад контролирует около двух третей территории Сирии. Как вы считаете, как должно теперь действовать международное сообщество?

- Зоны контроля не сильно влияют на основополагающие ценности. В прошлом режим контролировал всю Сирию, но это не означает, что это был законный контроль. Мы ожидаем от международного сообщества оказания давления на режим с целью активизации политического процесса, соблюдения международного гуманитарного контроля для оказания помощи гражданскому населению на всей территории Сирии. У всех сирийских граждан есть право на получение гуманитарной помощи для достойного проживания в своих родных городах.

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