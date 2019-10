Помощники Трампа готовили заявление Зеленского по "делу Burisma"

Два высокопоставленных американских дипломата готовили заявление для нового президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот должен был обещать, что Украина расследует дело нефтегазовой компании Burisma, с которым связан, предположительно, главный политический соперник президента США Дональда Трампа Джо Байден. Об этом вечером в четверг, 3 октября, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на три информированных источника.

По словам собеседников издания, над заявлением для Зеленского работали посол США в ЕС Дональд Сондланд и теперь уже бывший спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер. По словам Волкера, который 3 октября давал показания в Палате представителей Конгресса США, формулировку важнейшего фрагмента заявления предложил личный адвокат Трампа Руди Джулиани.

По сообщению NYT, работа над документом велась в августе - уже после скандального телефонного разговора между Трампом и Зеленским, в ходе которого президента Украины побуждали провести расследование в отношении компании Burisma и одного из ее руководителей - сына Джо Байдена Хантера.

Украина так и не выступила с этим заявлением

Помимо расследования против Burisma, Зеленский, согласно проекту заявления, должен был обещать расследовать и предполагаемое вмешательство Украины в президентские выборы 2016 года на стороне соперника Трампа - Хиллари Клинтон.

По словам Волкера, Зеленскому предлагалась следующая формулировка: "Мы намереваемся инициировать и завершить прозрачное и объективное расследование всех имеющихся фактов и эпизодов, включая те, которые связаны с Burisma и выборами в США 2016 года, что, в свою очередь, исключит повторение подобной проблемы в будущем".

По словам собеседников NYT, данное заявление было попыткой успокоить Трампа и Джулиани, который негативно влиял на мнение президента об Украине, и нормализовать отношения с Киевом, находящимся в состоянии конфликта с Москвой.

Пока неясно, ознакомился ли с этим документом сам Владимир Зеленский. Однако источники подчеркивают, что о заявлении знал один из помощников украинского президента Андрей Ермак. Украина официально так и не обнародовала подобного заявления.

Скандал вокруг телефонной беседы Трампа и Зеленского

19 сентября газеты The Washington Post и The New York Times сообщили со ссылкой на источники о жалобе неназванного сотрудника американской разведки, которая касалась Украины и затрагивала национальные интересы США. Чуть позже телеканал CNN высказал предположение, что инцидент мог быть связан с телефонным разговором президентов США и Украины, состоявшимя 25 июля. По версии СМИ, Трамп во время беседы с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине в размере 250 млн долларов, если Киев откажется начать расследование в отношении Джозефа Байдена и его сына Хантера.

В ходе вспыхнувшего скандала демократы в Конгрессе США стали требовать начать процедуру импичмента Трампа. В свою очередь, глава Белого дома отвергал все выдвигаемые в его адрес обвинения и утверждал, что запись беседы с Зеленским положит конец всем домыслам его политических противников.

Начало процедуры импичмента в отношении Трампа

Тем не менее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник, 24 сентября, объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа, назвав звонок Трампа Зеленскому нарушением его конституционных обязанностей.

На следующий день Белый дом опубликовал расшифровку телефонной беседы президентов США и Украины. Из стенограммы, в частности, следует, что Трамп на самом деле побуждал Зеленского воспользоваться услугами его личного юриста, Рудольфа Джулиани, чтобы организовать расследование в отношении Джозефа Байдена. По словам Трампа, в бытность вице-президентом США Байден защитил своего сына Хантера от расследования в Украине по делу о коррупции, добившись увольнения генерального прокурора Украины.

26 сентября Палата представителей Конгресса США опубликовала текст жалобы на телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, поданной в комитет по разведке Палаты представителей неназванным сотрудником спецслужб. В документе высказывалось предположение о том, что Трамп пытался добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 года.

______________

