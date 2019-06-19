 Поможет ли Национальный совет президенту Казахстана при транзите власти? | Казахстан | DW | 19.07.2019

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Казахстан

Поможет ли Национальный совет президенту Казахстана при транзите власти?

Зачем Касым-Жомарту Токаеву Национальный совет общественного доверия, и является ли транзит власти в Казахстане совместным проектом второго президента страны и елбасы?

Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев

Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проявляет активность, которой от него не ожидали многие наблюдатели. Они исходили из того, что он будет выступать лишь "тенью" елбасы Нурсултана Назарбаева. Но последние действия президента показывают, что он  явно хочет показать свое собственное лицо. Так, 19 июля Токаев сместил замминистра внутренних дел, после попадания в Сеть записи грубого обращения чиновника с личным составом. 15 июля на заседании правительства он подверг резкой критике руководителей областей.  17 июля глава государства своим указом утвердил состав нового органа - Национального совета общественного доверия при президенте. Инициатива создания такого института была им озвучена 12 июня, в день его инаугурации после внеочередных выборов, и в ситуации, когда сами эти выборы и их результаты вызвали заметное брожение в среде гражданских активистов в ряде крупных городов.

Кто входит в Национальный совет общественного доверия  Казахстана

Новому консультативному органу надлежит заняться стратегическими вопросами и обеспечить диалог между общественностью и властью. Для этого в его состав, утвержденный Токаевым, помимо его самого в роли председателя, главы президентской администрации - популярного среди населения бывшего главы Кызылординской области Крымбека Кушербаева, уполномоченных по защите прав человека, прав ребенка и прав предпринимателей, предложено войти большой группе общественных деятелей и экспертов, включая тех, кто не состоит в "тесных узах" с властью. Всего сорок четыре фамилии.

Айдос Сарым

Айдос Сарым

"Это был длительный процесс достаточно закрытых встреч с руководством администрации президента и дискуссий, в результате которых определился пул людей, которые готовы работать над тем, чтобы изменить профиль страны. Они приглашались не по критерию лояльности, а по наличию программ, которые они хотят реализовать", - говорит политолог Айдос Сарым, чье имя тоже значится в списке.

Основную группу среди этих людей составляют эксперты, продолжает собеседник DW. "В ходе консультаций  с нашим анализом того, что общество изменилось, и что нужны совершенно новые игроки и новые правила игры, что блок политических законов - о выборах, о партиях, о митингах, о СМИ - необходимо менять серьезным образом, соглашались собеседники из администрации президента, и те чиновники правительства, которые были привлечены к обсуждениям. Поэтому мы вошли в этот совет. Когда есть определенное взаимопонимание, грех этим не воспользоваться", - объясняет Сарым свое решение принять участие в работе совета .

Совет общественного доверия: ожидания и сомнения оппозиции

Однако этот проект вызвал скептические реминисценции у наблюдателей - в 2004 году Нурсултан Назарбаев после скандала с парламентскими выборами созвал подобный орган, Национальную комиссию по вопросам демократии и гражданского общества. За ней по сей день сохранилась аббревиатура НКВД, однако уже по прошествии года стало понятно, что ожидать от нее серьезных шагов по сближению власти и общества не приходится. Общество вынесло НКВД приговор - это мертворожденный орган.

Июньские протесты в Алма-Ате

Июньские протесты в Алма-Ате

Есть ли сегодня предпосылки к тому, чтобы ожидать от Нацсовета большей жизнеспособности? По словам, оппозиционного политика Амиржана Косанова, власти "столько лет водили народ по пустыне демократических обещаний", что у общества выработался иммунитет относительно таких инициатив, и многие сразу восприняли в штыки и эту идею, и состав совета. "Власть пожинает плоды своей политики полного игнорирования общественных запросов и прошлых неудавшихся площадок типа НКВД. В последнее время из уст президента звучат вполне привлекательные демократические заявления. Все будет зависеть от того, насколько конкретный план действий Нацсовета будет адекватен состоянию политизированного и столь поляризованного общества. И, главное, будут ли в этом плане действий учтены запросы протестной части общества", - считает Косанов.

Зачем Токаеву новый Нацсовет?

Но зачем такой орган Токаеву, который, как считают многие наблюдатели, не может выйти из тени Назарбаева, пока тот остается в политике? "По большому счету, если бы у нас был многопартийный и полномочный парламент, необходимости создания такого рода совета не было бы. Но после драматичных президентских выборов власть вряд ли в скором времени пойдет на внеочередные парламентские выборы. А пустоту между обществом и властью заполнять надо. Вот и решили, наверное, создать такой орган", - предполагает Косанов.

Амиржан Косанов

Амиржан Косанов

"Президент, скорее всего, чувствует, что ахиллесовой пятой режима является отсутствие доверия между обществом и властью. И без актуализации политических вопросов (я намеренно не говорю - реформ, потому что до них ой как далеко), ему, как политику, не обойтись. Думаю, что это его первая попытка выстроить новые, цивилизованные отношения. Но, как мне кажется, он все еще озирается на елбасы, и потому его шаги робкие", - говорит собеседник DW. И если Нацсовет будет под контролем Совета безопасности, которым руководит Назарбаев, где "сосредоточены правоохранительные органы и сильны ястребиные настроения, сложно будет говорить об однозначной эффективности такого органа", - продолжает оппозиционный политик.

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"Мы находимся на начальном этапе двоевластия. Елбасы все еще хочет все и вся держать под своим личным контролем, а избранный президент понимает, что теперь не елбасы, а только он - и политически, и персонально - будет отвечать за все, что творится в стране! А любая ответственность подразумевает под собой и соответствующие полномочия! И это и есть самое главное противоречие казахстанской модели политического тандема", - отмечает политик.

Преемственность и транзит власти в Казахстане

Айдос Сарым более оптимистичен в отношении нового органа. "Нацсовет - безусловно паллиативная структура. Но мы живем в интересное время. С одной стороны, совсем ломать все структуры, которые сложились в госуправлении, очень проблематично, с другой стороны, желание слушать общество тоже становится потребностью. Если удастся смикшировать эти два аспекта - слышать общество и реализовывать законы, то для казахской модели транзита это будет не плохо. Конкретно, сейчас на общественном совете Алма-Аты мы рассматриваем законопроект, который подготовила группа правозащитника Евгения Жовтиса, с тем, чтобы его доработать и внести одним из первых вопросов на Нацсовет, а к сентябрю уже вынести его как полноценный проект самого Нацсовета", - считает эксперт .

Он, в отличие от Косанова, исходит из того, что в Казахстане уже сейчас осуществляется полноценный транзит власти. "Касым-Жомарт Токаев как реалист понимает сложившуюся в стране общественную ситуацию. Он провозгласил систему преемственности, но он хочет ее совместить с общественным доверием. И, безусловно, Нурсултан Назарбаев понимает, о чем идет речь. Ему тоже важно обеспечить преемственность с одной стороны, и стабильность с другой. В последнее время его активность в информационной сфере снижается", - подчеркивает Айдос Сарым. 

Молчание окружения Назарбаева и чиновники Казахстана перед выбором

Действия президента страны происходит при молчании как самого Назарбаева, так и его ближайшего окружения, включая главу сената Даригу Назарбаеву, (и елбасы и парламент формально находятся в отпуске). При этом поводы для реакции этого окружения есть. Так, "Новая газета-Казахстан", анализируя жесткую критику, прозвучавшую 15 июля из уст Токаева по адресу "одного из самых амбициозных проектов елбасы" - проекта строительства китайцами "легкого метрополитена" LRT в Нур-Султане, видит в этом первый звонок расставания второго президента с "помпезным, расточительным и зачастую бессмысленным наследием первого".

В свою очередь, источник DW, имеющий контакты во властных структурах Казахстана, сообщает на условии конфиденциальности, что чиновники высшего звена сейчас дезориентированы, поскольку им в связи с действиями нового президента впервые всерьез приходится осознать, что они могут оказаться перед выбором - придерживаться ли прежнего "контракта" с Назарбаевым, или спешить заключить новый с Токаевым.

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    Автор: Григорий Аросев


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