Помидорная атака - манифест феминизма

Еще несколько десятилетий тому назад феминистки в Германии выступали под транспарантами "Мой живот – моя собственность", выступая за либерализацию закона об абортах. Сегодня глобальную борьбу за свое достоинство и права женщины ведут под хэштегами #aufschrei или #metoo. Теперь в обойме социально-сетевых женских лозунгов появился еще один увесистый снаряд - #frauenmachengeschichte. Этот хэштег в дословном переводе означает "Женщины делают историю". Он обозначил рождение уникального в Европе онлайн-проекта. 13 сентября 2018 года начал свою электронную жизнь женский архив Digitalе Deutsche Frauenarchive (DDF), созданный с целью хранения, научной обработки и популяризации истории женщин и феминизма в Германии.

Прямой путь в историю немецкого феминизма

Проект получил государственный грант и поддержку на высоком федеральном уровне. "Мы все вместе должны продолжать бороться за равноправие женщин", - заявила по случаю презентации архива Франциска Гиффай (Franziska Giffey), министр ФРГ по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи. Архив, по ее словам, поможет показать всем то, чего "женщины добились для всех нас за последние десятилетия".

Демонстрация женщин. Германия, 1968 год

Около 40 архивов, библиотек и документальных центров в Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурге и Италии оцифровали часть своих фондов, имеющих отношение к женской теме, истории феминизма и лесбийской проблематике, и обеспечили к ним глобальный доступ через интернет.

В Германии около 30 архивов собирают материалы, связанные с историей феминистского движения. Для Германии с ее федеративным принципом государственного устройства столь сильная "раздробленность" не удивительна. Но у женских архивов история особая: решение отказаться от единого центрального хранилища в пользу нескольких региональных было принято активистками женского движения еще во времена национал-социализма. Директор DDF Сабина Балке (Sabine Balke) поясняет: "существовала угроза угроза закрытия архивов, а централизованную структуру уничтожить проще. В таком случае вся наша история была бы утеряна".

Сильные женщины XIX века

В цифровом архиве теперь любой желающий может почерпнуть, в частности, информацию о мало известном широкой публике женском движении середины XIX века в Германии. Это была борьба за предоставление женщинам избирательных прав и против гендерной дискриминации в целом. В Германии, как рассказывает Сабина Балке, феминистки первой волны объединялись в клубы и вели через них активную работу, поэтому она была не столь заметна, как, например, борьба британских суфражисток.

Активистки немецкого феминистского движения первой волны: Анита Аугспург, Мари Штритт, Лили фон Гижицки, Минна Кауэр и Софья Гудстиккер. Ок. 1894

Соответственно молчат и школьные учебники о таких ярких личностях, какими были, например, Анита Аугспург (Anita Augspurg), юрист, актриса, писательница и феминистка, или Хедвиг Дом (Hedwig Dohm), также феминистка и талантливая писательница, салон которой был местом встреч берлинских художников, артистов и других представителей немецкой интеллигенции.

Гендерное равноправие еще не достигнуто

После периода вынужденного затишья в годы национал-социализма, когда у женщин снова отобрали право быть избранными в органы власти, и консервативного застоя первых послевоенных лет новый всплеск феминизма произошел уже на волне немецкого студенческого движения 1960-х годов. Но и в 1968 году в левацких кругах ФРГ тон опять задавали мужчины. И хотя, когда в 1968 году появился Совет по освобождению женщин, феминистская группа в рамках так называемой внепарламентской оппозиции (APO), мужская часть оппозиции не имела ничего против Совета, но много времени его нуждам и заботам не уделяла. И даже выслушать женщин толком не хотела.

Это равнодушие во время одного из левацких съездов довело до отчаяния беременную в ту пору студентку Зигрид Рюгер (Sigrid Rüger), и она забросала помидорами занятый мужчинами подиум. На лидеров внепарламентской оппозиции это подействовало: докладчицу из Совета по освобождению женщин стали слушать.

Помидорная атака и спровоцированный ею медийный резонанс привлекли широкое внимание немецкой общественности к проблемам. В ФРГ появились первые женские советы и ассоциации. Через несколько лет немецкий еженедельник "Stern" опубликует признания 374 женщин, в том числе и широко известных в Германии, которые публично признались в том, что делали аборт, а это в Западной Германии разрешалось лишь в особых случаях, иначе считалось уголовным преступлением. Феминистическая кампания "Wir haben abgetrieben!", организованная немецкой журналисткой и активисткой женского движений Алисой Шварцер (Alice Schwarzer), считается эпохальной вехой в послевоенной истории немецкого феминизма, а упомянутую помидорную атаку называют первым манифестом и одним из главных символов женского движения в послевоенной Германии.

Не случайно именно 13 сентября, в юбилей этой атаки, состоялась сетевая премьера Женского цифрового архива. Тогда, подчеркивает директор DDF Сабине Балке, женщинам полагалось заниматься воспитанием детей и уборкой по дому. И сегодня еще в распределении ролей наблюдаются перекосы. "Гендерный паритет еще не достигнут," - резюмирует Сабина Балке.

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