"Поместный собор" Филарета: зачем патриарху восстановление УПЦ КП

Возродить Киевский патриархат, который будет существовать отдельно от Православной церкви Украины, решил так называемый "собор" Филарета. На него пришли лишь два архиерея из сорока. Подробнее - в репортаже DW.
В Киеве снова созвали "собор" - но не объединительный, как в декабре 2018-го, а "поместный", который вправе одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения синода. И инициировала его не Православная церковь Украины (ПЦУ), а один из ее представителей - почетный патриарх Филарет. Мероприятие состоялось в четверг, 20 июня, в бывшем главном храме Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - Владимирском соборе, его настоятель, протоиерей Борис Табачек - давний соратник Филарета.
На "собор" прибыли около 200 мирян и несколько церковных представителей. Все - с карточками "делегат" на шее. Помимо Филарета были еще два священнослужителя УПЦ КП из России - митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев). Все остальные из 40 архиереев бывшей УПЦ КП "поместный собор" Филарета проигнорировали.
Закрытое мероприятие
"Собор" начался с молитвы. Ее читал сам Филарет. Молились в том числе за здоровье нынешнего митрополита УПЦ Епифания. К журналистам, которых в храме немало, миряне и церковники относятся не особо дружелюбно. Потому, поясняют, что после "Форума украинской интеллигенции", на котором Филарет объявил о реинкарнации Киевского патриархата и отделении от ПЦУ, журналисты назвали его раскольником.
"Это ваша вина, что все так произошло", - недовольно говорит представителям масс-медиа один из священнослужителей. После молитвы всех журналистов просят выйти из храма: для СМИ он теперь закрыт. Журналисты неохотно выходят на жару и терпеливо ждут решения "собора".
До прошлогоднего объединительного собора и создания ПЦУ Филарет более 20 лет возглавлял УПЦ КП. К его мнению всегда прислушивались. Но после собора, где митрополитом избрали его ученика Епифания, Филарет стал просто "почетным патриархом" и лишь одним из более чем 40 архиереев новой церкви. Он поставил подпись под решением собора прекратить деятельность УПЦ КП, выступил за признание и присоединение к ПЦУ и всячески поддерживал ее.
"Это не раскол"
Но прошло чуть более полугода - и Филарет изменил точку зрения. Несмотря на возражения Епифания и всей ПЦУ, он решил созвать свой "поместный собор", который длился более трех часов. По его окончании Филарет вышел к журналистам и сообщил: "Мы отменили ликвидацию Киевского патриархата и, наоборот, утвердили существование Киевской патриархии как юридического лица, которая должна владеть тем имуществом, монастырями и учебными заведениями, которыми она владела до этого". "Это не раскол, - пояснил Филарет. - Мы функционируем с 1992 года, а ПЦУ - с 2018-го. Так кто от кого откололся?"
Томос останется?
В ПЦУ мероприятие Филарета назвали собранием отдельных представителей церкви, которое не может быть признано поместным собором, а его решение изначально ничтожно и не подлежит выполнению. Слова "раскол" там тоже избегают.
"Раскол происходит, когда церковь разделяется через важные догматические или канонические вопросы. А когда три архиерея, два из которых представляют одну епархию в России с шестью приходами, собирают собрание, где участвует 200 человек, но реально их было меньше, то это отделение, а не разделение или раскол", - сказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), который ранее был правой рукой Филарета.
По его словам, теперь Филарет "не будет иметь никакого отношения к ПЦУ и не будет занимать никаких должностей". "Патриарх и те, кто были с ним на этом собрании, они все участвовали в жизни ПЦУ ... сейчас они отделились. Я думаю, что священный синод просто констатирует, что они по собственному желанию вышли из состава Православной церкви Украины", - отметил Евстратий. При этом он исключил, что Вселенский патриархат может отозвать томос об автокефалии ПЦУ из-за действий Филарета.
Как поступить с решением трех архиереев во главе с Филаретом восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Синод ПЦУ планирует 24 июня.
Смотрите также: