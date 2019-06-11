"Поместный собор" Филарета: зачем патриарху восстановление УПЦ КП

В Киеве снова созвали "собор" - но не объединительный, как в декабре 2018-го, а "поместный", который вправе одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения синода. И инициировала его не Православная церковь Украины (ПЦУ), а один из ее представителей - почетный патриарх Филарет. Мероприятие состоялось в четверг, 20 июня, в бывшем главном храме Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - Владимирском соборе, его настоятель, протоиерей Борис Табачек - давний соратник Филарета.



На "собор" прибыли около 200 мирян и несколько церковных представителей. Все - с карточками "делегат" на шее. Помимо Филарета были еще два священнослужителя УПЦ КП из России - митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев). Все остальные из 40 архиереев бывшей УПЦ КП "поместный собор" Филарета проигнорировали.



Закрытое мероприятие



"Собор" начался с молитвы. Ее читал сам Филарет. Молились в том числе за здоровье нынешнего митрополита УПЦ Епифания. К журналистам, которых в храме немало, миряне и церковники относятся не особо дружелюбно. Потому, поясняют, что после "Форума украинской интеллигенции", на котором Филарет объявил о реинкарнации Киевского патриархата и отделении от ПЦУ, журналисты назвали его раскольником.





"Поместный собор" Филарета 20 июня

"Это ваша вина, что все так произошло", - недовольно говорит представителям масс-медиа один из священнослужителей. После молитвы всех журналистов просят выйти из храма: для СМИ он теперь закрыт. Журналисты неохотно выходят на жару и терпеливо ждут решения "собора".



До прошлогоднего объединительного собора и создания ПЦУ Филарет более 20 лет возглавлял УПЦ КП. К его мнению всегда прислушивались. Но после собора, где митрополитом избрали его ученика Епифания, Филарет стал просто "почетным патриархом" и лишь одним из более чем 40 архиереев новой церкви. Он поставил подпись под решением собора прекратить деятельность УПЦ КП, выступил за признание и присоединение к ПЦУ и всячески поддерживал ее.



"Это не раскол"



Но прошло чуть более полугода - и Филарет изменил точку зрения. Несмотря на возражения Епифания и всей ПЦУ, он решил созвать свой "поместный собор", который длился более трех часов. По его окончании Филарет вышел к журналистам и сообщил: "Мы отменили ликвидацию Киевского патриархата и, наоборот, утвердили существование Киевской патриархии как юридического лица, которая должна владеть тем имуществом, монастырями и учебными заведениями, которыми она владела до этого". "Это не раскол, - пояснил Филарет. - Мы функционируем с 1992 года, а ПЦУ - с 2018-го. Так кто от кого откололся?"



Томос останется?



В ПЦУ мероприятие Филарета назвали собранием отдельных представителей церкви, которое не может быть признано поместным собором, а его решение изначально ничтожно и не подлежит выполнению. Слова "раскол" там тоже избегают.



"Раскол происходит, когда церковь разделяется через важные догматические или канонические вопросы. А когда три архиерея, два из которых представляют одну епархию в России с шестью приходами, собирают собрание, где участвует 200 человек, но реально их было меньше, то это отделение, а не разделение или раскол", - сказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), который ранее был правой рукой Филарета.



По его словам, теперь Филарет "не будет иметь никакого отношения к ПЦУ и не будет занимать никаких должностей". "Патриарх и те, кто были с ним на этом собрании, они все участвовали в жизни ПЦУ ... сейчас они отделились. Я думаю, что священный синод просто констатирует, что они по собственному желанию вышли из состава Православной церкви Украины", - отметил Евстратий. При этом он исключил, что Вселенский патриархат может отозвать томос об автокефалии ПЦУ из-за действий Филарета.



Как поступить с решением трех архиереев во главе с Филаретом восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Синод ПЦУ планирует 24 июня.



Смотрите также:

Как в Украине объединили православных Новая православная церковь в Украине 15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве состоялся объединительный поместный собор, на котором была учреждена новая автокефальная православная церковь Украины.

Как в Украине объединили православных Предстоятелем стал митрополит Епифаний Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний из Украинской православной церкви Киевского патриархата (в центре). Он считается ближайшим сподвижником патриарха УПЦ КП Филарета. Сам Филарет не выдвинул свою кандидатуру. Одним из вероятных претендентов на пост главы новой церкви считался митрополит Винницкий Симеон - представитель УПЦ Московского патриархата.

Как в Украине объединили православных Собор в закрытом режиме В объединительном соборе принимали участие 192 делегата. Заседание проходило в закрытом режиме, без представителей СМИ.

Как в Украине объединили православных Независимая и равноправная Украинская церковь стала автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквами. Синод новой церкви будет состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода составит один год.

Как в Украине объединили православных "Большой государственный вопрос" В своем выступлении на соборе президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, участников собора и "всех, кто верил в то, что это возможно", "кто за это боролся". "Сейчас решается большой государственный вопрос, - продолжил президент. - И я хочу сказать тем, кто собрался: вы непосредственные участники становления украинской независимой церкви".

Как в Украине объединили православных Тысячи верующих со всей Украины На Софийской площади собрались тысячи верующих со всех областей Украины, большинство приехали в столицу организованно. На площади установили большой экран для трансляции молебна, а также выступлений президента Украины Петра Порошенко и представителя Вселенского патриархата из Константинополя. В центре Киева были усилены меры безопасности.

Как в Украине объединили православных Решение Вселенского патриархата Синод Вселенского патриархата решил начать процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви в октябре. Был отменен указ 1686 года, в соответствии с которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, а также возобновлен канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Как в Украине объединили православных РПЦ разорвала отношения с Константинополем Русская православная церковь выступает против предоставления автокефалии украинской церкви. РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку тот лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Украине. Автор: Ольга Мищенко

