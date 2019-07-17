 Польша подписала контракт о закупке у США истребителей F-35 | Новости из Германии о Европе | DW | 31.01.2020

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Европа

Польша подписала контракт о закупке у США истребителей F-35

Варшава приобретет 32 новейших американских истребителя в рамках модернизации своих ВВС. В оппозиции считают эту сделку слишком дорогостоящей, а самолеты F-35 - непригодными для польской армии.

Истребитель F-35

Истребитель F-35

Польша в рамках модернизации своих ВВС завершила сделку о закупке у США 32 новейших истребителей F-35. Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу, 31 января, поставил свою подпись под контрактом на сумму в 4,6 млрд долларов. Контракт предусматривает не только закупку самих самолетов, но и обучение польских пилотов, инструктаж на тренажерах и содействие в сфере логистики.

Президент Польши Анджей Дуда, по конституции являющийся главнокомандующим вооруженными силами Польши, высоко оценил значение заключенной с США сделки. "Это важный день для ВВС Польши, для безопасности Республики Польша, а также для безопасности нашей части Европы", - подчеркнул он.

По словам Дуды, закупка истребителей F-35 показывает, что США ценят Польшу как союзника и друга. Первые закупленные Варшавой истребители сначала будут использоваться для обучения польских пилотов в США, а с 2026 года самолеты F-35 начнут размещать на территории самой Польши.

На замену советским МиГам

Американские F-35 заменят находящиеся на вооружении польской армии самолеты советского производства МиГ-29 и Су-22. ВВС Польши уже располагают почти 50 американскими истребителями F-16.

Контекст

Из-за урагана "Дориан" президент США не приедет в Польшу на памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны. Решение Трампа вызвало в Варшаве сильное разочарование. (31.08.2019)

Нигде в Европе не испытывают столь глубокую симпатию к Вашингтону, как в Варшаве. Польша собирается разместить на своей территории американскую военную базу и готова за это заплатить. (21.09.2018)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Польша до сих пор частично зависит от российских боевых самолетов, однако, будучи "полноценным и надежным членом НАТО", она стремится модернизировать свои ВВС. "Это означает, что тень российского господства в этой части Европы, от которой мы избавились 30 лет тому назад, отодвинулась от Польши еще дальше ", - констатировал он, добавив, что впредь Польша, благодаря новым самолетам, сможет еще лучше выполнять свои задачи по обеспечению безопасности и мира на восточном фланге НАТО.

Оппозиция критикует сделку

Польская оппозиция раскритиковала контракт о закупке Варшавой американских F-35, назвав сделку слишком дорогостоящей, а самолеты - непригодными для польской армии. ВВС Польши не располагают потенциалом для эксплуатации новейших американских истребителей в полном объеме, полагают оппозиционеры. Они также выражают недовольно тем, что закупка F-35 была произведена без предварительного тендера.

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    Автор: Михаил Бушуев


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