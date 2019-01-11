Польша может запретить использование продукции Huawei

Из-за скандала с подозрением в шпионаже в адрес сотрудника польского отделения Huawei Польша может ввести ограничения на использование продуктов этой компании. Об этом сообщил госсекретарь польского министерства внедрения цифровых технологий Кароль Оконский информагентству Reuters в воскресенье, 13 января. По его словам, будет рассмотрена возможность запрета на использование продуктов Huawei госучреждениями, а также принятие законодательной нормы, ограничивающей доступ к ним частным лицам.

"Мы проанализируем, может ли наше решение положить конец использованию продукции Huawei" в Польше, приводит Reuters слова чиновника. Вместе с тем Оконский заверил, что скандал вокруг китайской компании не станет поводом для "резкой" смены курса в ее отношении.

В Варшаве призвали ЕС и НАТО к общей позиции по Huawei

Глава МВД Польши Йоахим Брудзиньский в интервью радиостанции RMF FM заявил, что "много претензий к Huawei есть и у наших партнеров по НАТО". Разумным решением стала бы выработка общей позиции по вопросу отношений с этой компаний со стороны стран-членов Евросоюза и НАТО, считает министр. Вместе с тем он отметил, что Варшава настроена на "хорошие, интенсивные и взаимовыгодные" отношения с Китаем, имеющим "огромный рынок".

11 января стало известно, что в Польше арестованы сотрудник телекоммуникационной компании Huawei - предположительно, один из директоров польского филиала Вэйцзине В., - и экс-сотрудник служб безопасности страны, имеющий польское гражданство. Обоих подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой и в причинении ущерба Польше. Huawei сообщила об увольнении задержанного сотрудника, отметив, что никак не связана с подозрениями в его адрес. В офисе Huawei Technologies прошли обыски, сообщил телеканал TVP. МИД Китая выразил "исключительную обеспокоенность" и призвал польскую сторону действовать "по справедливости".

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