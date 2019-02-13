 Польша купила у США 20 ракетных систем HIMARS | Новости из Германии о Европе | DW | 13.02.2019

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Европа

Польша купила у США 20 ракетных систем HIMARS

Поставка всех компонентов высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS в Польшу завершится до 2023 года. Сумма сделки составила 414 млн долларов.

Ракетно-артиллерийская система HIMARS на военных учениях в Эстонии, 2016 год

Ракетно-артиллерийская система HIMARS на военных учениях в Эстонии, 2016 год

Польша заключила с США договор о поставке 20 американских высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS. Сделка была подписана в Варшаве незадолго до начала польско-американской конференции по Ближнему Востоку в среду, 13 февраля. Польский президент Анджей Дуда назвал приобретение новых систем усилением оборонной мощи не только его страны, но и всей Восточной Европы, сообщается в микроблоге Twitter польского Минобороны.

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Экс-глава польского МИД Радослав Сикорский поддержал планы властей страны разместить на ее территории военную базу США и объяснил, почему Россия является угрозой для Польши. (10.10.2018)

Нигде в Европе не испытывают столь глубокую симпатию к Вашингтону, как в Варшаве. Польша собирается разместить на своей территории американскую военную базу и готова за это заплатить. (21.09.2018)

Присутствовавший при заключении договора вице-президент США Майк Пенс заверил Варшаву в военной поддержке Вашингтона. Поставка всех компонентов систем HIMARS завершится до 2023 года. Сумма сделки составила 414 млн долларов.

США заверяют в сохранении баланса сил в регионе

В конце ноября 2018 года управление военного сотрудничества Минобороны США сообщило, что Госдепартамент решил одобрить продажу Польше 20 систем HIMARS M142 и другого оборудования. Сделка осуществляется в соответствии с усилиями Вашингтона по обеспечению ключевых союзников в Восточной Европе современными системами вооружений и не изменит баланс сил в регионе, отмечало ведомство.

Польша - одна из немногих стран НАТО, соблюдающих критерий в 2 процента общей суммы ВВП, выделяемых на оборону, указывает агентство dpa. После аннексии украинского полуострова Крыма Россией и начала военных действий в Донбассе в 2014 году, в Польше и странах Балтии по принципу ротации базируется военный контингент из США и других стран НАТО.

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    Автор: Ирина Филатова


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