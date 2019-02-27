 Польша инвестирует в модернизацию своей армии 50 млрд долларов | Новости из Германии о Европе | DW | 01.03.2019

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Европа

Польша инвестирует в модернизацию своей армии 50 млрд долларов

Варшава объявила о рекордных расходах на модернизацию вооруженных сил. В планах - укрепление восточного фланга и покупка самолетов новейшего поколения.

Польские солдаты

Власти Польши намерены вложить почти 50 млрд долларов США в модернизацию своих вооруженных сил. Соответствующий план был опубликован в четверг, 28 февраля, на сайте правительства страны. Финансовые вложения в оборону названы в нем "рекордными". "Это, безусловно, большой вызов, но также шанс на развитие оборонительных возможностей польской армии", - заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, подписавший план модернизации.

Контекст

В отличие от других европейских стран 11 ноября Польша празднует День независимости, обретенной с окончанием Первой мировой войны. (11.11.2018)

Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS, которые уже используют 19 стран, повысят боеспособность польской армии, считают в Варшаве. (10.02.2019)

"Мы решительно и эффективно изменим облик польской армии, оснастим ее современной техникой. Увеличение личного состава - это тоже цель, которую я поставил перед собой", - цитирует министра сайт правительства. По словам Блащака, план учитывает актуальные проблемы, стоящие перед Польшей, включая "укрепление восточного фланга" страны, являющееся и "укреплением восточного фланга всего НАТО". Он также предусматривает закупку 32 самолетов новейших поколений .

48,9 миллиарда долларов, которые предусматривает план, будут потрачены уже к 2026 году, однако "потребности армии намного выше", предупредил министр обороны.

Сделка с США

В начале февраля появилось сообщение, что Польша приобретет у США 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS и амуницию на сумму 414 млн долларов. В конце ноября 2018 года Управление военного сотрудничества Минобороны США сообщило, что Госдепартамент принял решение одобрить продажу Польше 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS M142 и другого оборудования. Сделка осуществляется в соответствии с усилиями Вашингтона по обеспечению ключевых союзников в Восточной Европе современными системами вооружений и не изменит баланс сил в регионе, отметило ведомство.

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