 Польша заявила, что не подписывала соглашение ЕС по беженцам | Новости из Германии о Европе | DW | 30.06.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Польша заявила, что не подписывала соглашение ЕС по беженцам

После Венгрии и Чехии в Варшаве также заявили, что не присоединялись к соглашению ЕС по беженцам. В воскресенье в ФРГ ожидается заявление правительства о ситуации с беженцами.

Саммит в Брюсселе, 28 июня 2018 г.

Саммит в Брюсселе, 28 июня 2018 г.

Вслед за Венгрией польское руководство также сообщило, что не подписало соглашение с Германией об ускоренной высылке беженцев. "Нет никаких новых соглашений, которые касались бы приема просителей убежища от стран-членов ЕС", - заявил представитель польского МИД в субботу, 30 июня. Ранее официальный представитель правительства Венгрии заявил, что "подобного соглашения достигнуто не было". По данным СМИ, кабинет министров Чехии также не дал согласие на план канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Контекст

В Брюсселе начинается саммит Евросоюза, на котором обсудят проблему беженцев. Задача Меркель на нем - добиться общего решения по миграции. (28.06.2018)

На саммите ЕС достигнут компромисс по мигрантам в Европе, Ангела Меркель его поддержала. Но решена ли проблема беженцев? И останется ли на посту канцлер ФРГ, спрашивает Бернд Ригерт. (29.06.2018)

Польша, Чехия и Венгрия вместе с 11 другими странами указаны в документе, в котором подводятся итоги переговоров в Брюсселе по проблеме мигрантов, сообщает Reuters. К Испании и Греции, ранее уже согласившимся с планом Меркель, присоединились Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Литва, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Швеция. В документе речь идет об ускорении высылки мигрантов, чьи истории подпадают под действие Дублинского соглашения.

В воскресенье, 1 июля, в Германии ожидается официальное заявление по разрешению политического кризиса вокруг миграционной проблемы. После того, как в субботу Ангела Меркель и глава немецкого МВД Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в очередной раз обсудили возникшую ситуацию, руководство партий ХДС и ХСС, образующие единую парламентскую коалицию, проведут раздельные заседания, на которых проведут консультации по достигнутым на саммите ЕС соглашения по беженцам.

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 03:05
Now live
03:05 мин

Что означают итоги саммита ЕС для мигрантов и для Меркель?

 

Контекст

Инфографика: Беженцы в Германии

За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что означают итоги саммита ЕС для мигрантов и для Меркель?  

На саммите по беженцам решат строить "крепость Европу"  

Lifeline терпит бедствие: ситуация на корабле близка к критической  

Также по теме

Ungarn Parlamentswahl | Wahlwerbung Fidesz-Partei gegen Einwanderung

Чехия и Венгрия опровергли заключение с ФРГ соглашения по беженцам 30.06.2018

В Праге и Будапеште заявили, что не договаривались с Берлином о возвращении мигрантов. Между тем премьер Баварии из ХСС положительно оценил сообщения о соглашениях по беженцам.

Ungarn Rozke - Flüchtlinge

Германия, Испания и Греция договорились о сотрудничестве по беженцам 29.06.2018

Греция и Испания готовы принимать обратно беженцев с немецко-австрийской границы, а Германия разберется со случаями воссоединения семей мигрантов и поддержит Афины и Мадрид в миграционном кризисе.

Belgien EU-Gipfel in Brüssel

Немецкий бизнес поддерживает Меркель в споре по мигрантам 29.06.2018

Немецкие бизнес-объединения обеспокоены спором по беженцам внутри правительства ФРГ и считают, что страны ЕС не должны принимать несогласованные друг с другом решения.

Самые читаемые

ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз  

Почему "Северный поток-2" построят, но транзит газа через Украину сохранится  

В Австрии протестуют против 60-часовой рабочей недели  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно