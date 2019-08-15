 Польша готова присоединиться к миссии США в Ормузском проливе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.08.2019

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Мир

Польша готова присоединиться к миссии США в Ормузском проливе

Варшава допускает, что вместе с Вашингтоном и Лондоном будет обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе. Ситуация в регионе обострилась после ряда инцидентов с танкерами.

Вертолет ВВС США покидает авианосец в Ормузском проливе

Вертолет ВВС США над Ормузским проливом (фото из архива)

Польша готова поддержать инициированную США международную военно-морскую миссию, обеспечивающую безопасность судоходства в Ормузском проливе. Ситуация в регионе "требует реакции", заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович в интервью агентству dpa в четверг, 15 августа. Он допустил "определенный вид поддержки" со стороны Варшавы, но не уточнил, в какой именно форме.

Ранее к инициативе США присоединилась Великобритания. В свою очередь Германия отказалась участвовать в миссии, так как считает стратегию максимального давления на Иран неверной. "Мы не хотим военной эскалации, мы и далее будем выступать за дипломатические шаги", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas).

Чапутович раскритиковал позицию ряда европейских партнеров, занятую в отношении США. Официальная Варшава считает, что Евросоюзу "следует быть более открытым к аргументам американской стороны". Разногласия между ЕС и США отрицательно скажутся как на Польше, так и на Центральной Европе, подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства. "Мы пытаемся сохранить трансатлантический союз и навести мосты", - отметил он.

Контекст

В связи с предполагаемым нападением на два танкера в Оманском заливе вновь обострился конфликт между США и Ираном. Между тем Ормузский пролив имеет большое значение для мировой нефтеторговли. (17.06.2019)

США обвиняют Иран в атаках на танкеры в Ормузском проливе. Насколько обоснованны обвинения США? Могут ли за этим стоять другие силы? Комментарий Райнера Золлиха. (14.06.2019)

Нападение на танкеры в Оманском заливе

С тех пор как Соединенные Штаты вышли в 2018 году из международного соглашения с Тегераном по иранской ядерной программе, в регионе Персидского залива обострились конфликты. В середине июня в международных водах близ ОАЭ и Ирана было совершено нападение на два танкера, в котором США обвинили Тегеран.

Инциденты с танкерами в Гибралтаре и Ормузском проливе

В июле власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, заподозрив его в перевозке иранской нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Спустя две недели бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, обвинив его в нарушении правил международного судоходства. 15 августа Верховный суд Гибралтара снял арест с Grace 1.

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    Автор: Наталья Позднякова


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