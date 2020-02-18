 Польша выдала России совладельца ″Зимней вишни″ | Новости из Германии о России | DW | 24.03.2020

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Россия

Польша выдала России совладельца "Зимней вишни"

Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки при строительстве торгово-развлекательного центра в Кемерово.

Генпрокуратура РФ

Генпрокуратура РФ

Польша по запросу Генеральной прокуратуры РФ экстрадировала в Россию Вячеслава Вишневского, совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где в результате пожара в марте 2018 года погибли десятки детей. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Предприниматель обвиняется в даче взятки при строительстве комплекса. По версии следствия, Вячеслав Вишневский при посредничестве своего представителя передал 7 млн рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Средства были перечислены под видом оплаты услуг по проектированию.

В результате, несмотря на явные нарушения, Вишневский получил соответствующее разрешение для ввода объекта в эксплуатацию, отмечают в Генпрокуратуре.

Предприниматель был объявлен в розыск

После пожара в торговом комплексе предприниматель скрылся и был объявлен в международный розыск.

В марте 2019 года его задержали на территории Польши, после чего российская сторона направила Варшаве запрос о его выдаче.

Трагедия в торговом центре

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, большинство (около 37) из них дети, оказавшиеся запертыми в кинозалах. Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра

Следователи арестовали 12 обвиняемых, которым вменялось взяточничество, мошенничество, халатность, злоупотребления по службе и растрата. 

Смотрите также:    

  • Народный мемориал возле сгоревшего ТРЦ Зимняя вишня

    Траур в Кемерово после трагедии

    Сотни людей у народного мемориала

    В Кемерово возле сгоревшего 25 марта торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" возник народный мемориал. Ежедневно сюда приходят сотни людей, чтобы почтить память десятков погибших.

  • Детские игрушки на народном мемориале в Кемерово

    Траур в Кемерово после трагедии

    Цветы, игрушки, воздушные шары

    Люди приносят к импровизированному мемориалу цветы, детские игрушки, воздушные шарики, ведь большинство жертв трагедии - дети.

  • Детские игрушки на народном мемориале в Кемерово

    Траур в Кемерово после трагедии

    Скорбим с вами...

    Соболезнования выражают жители многих российских городов. Траурные мероприятия прошли по всей стране и за границей РФ.

  • Флаг Индии с соболезнованием

    Траур в Кемерово после трагедии

    Поддержка не только на словах

    Другие страны направляют в Кемерово не только слова участия (на фото соболезнования от индийского народа), но и обещают финансовую поддержку. Так, мэрия Риги решила выделить 50 тысяч евро в помощь семьям погибших в ужасном пожаре. Ранее о выделении материальной помощи заявляли кемеровские и федеральные власти, а также собственник сгоревшего здания.

  • На Пушкинской площади в Москве

    Траур в Кемерово после трагедии

    Акции памяти по всей России

    28 марта в России был объявлен общенациональный траур по погибшим в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. В Москве и ряде других городов 27 марта прошли акции памяти.

  • На Пушкинской площади в Москве

    Траур в Кемерово после трагедии

    Тысячи москвичей почтили память жертв

    В Москве прошли две акции - устроенная столичными властями на Манежной площади и несанкционированная на Пушкинской. Площадь возле памятника Пушкину была полностью заполнена людьми, которые на двадцать минут замерли в тишине. Они держали цветы, белые шары, игрушки и плакаты с призывами "Виновных - в отставку! ", "Кто ответит, господин президент? ", "Требуем правды", "Сколько жертв на самом деле?".

  • Отпевание в храме Святой Троицы в Кемерово

    Траур в Кемерово после трагедии

    В храмах отпевают погибших

    В кемеровских храмах прошли церемонии отпевания жертв пожара. Попрощаться с погибшими пришли их близкие, знакомые, соседи и просто горожане.

  • Похороны на Пятом кемеровском кладбище

    Траур в Кемерово после трагедии

    Первые похороны

    27 марта в Кемерово прошли первые похороны. Всего в этот день на пяти городских кладбищах похоронили 22 человека. Многие семьи потеряли сразу по несколько родственников.

  • На кемеровском кладбище

    Траур в Кемерово после трагедии

    Опознание продолжается

    Спустя 4 дня после трагедии опознаны 27 погибших. При этом найдены живыми три человека из списка пропавших без вести, в котором теперь значатся 64 фамилии. Ровно столько же, по данным властей, погибли при пожаре. По неофициальным оценкам, жертв гораздо больше.

  • Внутри сгоревшего здания ТРЦ Зимняя вишня

    Траур в Кемерово после трагедии

    Роща в память о жертвах пожара

    Жители Кемеровской области обсуждают предложения о создании мемориала на месте сгоревшего ТРЦ. Предпочтение пока отдается посадке рощи.

    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 03:13

Кемерово после пожара: конфликт местных жителей и власти

Контекст

Траур в Кемерово после трагедии

В Кемерово прошли первые похороны жертв пожара, унесшего десятки жизней. Сотни людей приходят к народному мемориалу возле сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня". Как город переживает трагедию - в фотогалерее DW. (29.03.2018)  

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Кемерово: очевидцы о страшном пожаре и многочасовой митинг – DW Новости  

Жители Кемерово: власти боятся массовых волнений – DW Новости  

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